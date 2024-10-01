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Програмне забезпечення для візуалізації доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - Німеччина
Програмне забезпечення для візуалізації доповненої реальності (AR) дозволяє компаніям створювати захоплюючі враження для споживачів, дозволяючи їм взаємодіяти з продуктами в динамічній манері. За допомогою цих платформ користувачі можуть завантажувати 3D-контент, точно налаштовувати його масштаб, регулювати кольори та включати додаткові деталі, щоб забезпечити оптимальну взаємодію з користувачем. Основна мета таких продуктів — запропонувати споживачам можливість уявити, що продукти бездоганно інтегруються в їхнє повсякденне життя, починаючи від одягу та меблів і закінчуючи різними особистими та діловими речами. Рішення для візуалізації доповненої реальності легко інтегруються з комплектами розробки програмного забезпечення для доповненої реальності (SDK), що дозволяє розробникам адаптувати доповнену реальність до своїх цільових демографічних груп. Ці платформи часто оснащені функціями звітності та аналітики, що дозволяє організаціям отримати уявлення про взаємодію споживачів із їхніми пропозиціями. Важливо відзначити, що програмне забезпечення для візуалізації AR відрізняється від свого аналога VR, яке обслуговує інженерів і дизайнерів, які прагнуть візуалізувати дані у віртуальних середовищах.
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Dopple.ai
dopple.ai
Dopple використовує інноваційну технологію, щоб оживити продукти на екрані, забезпечуючи швидший, точніший і кращий загальний досвід цифрових покупок. Наші можливості 3D-візуалізації та конфігурації продукту інтегруються з іншими постачальниками програмного забезпечення, щоб забезпечити підключене с...
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...
Blippbuilder
blippar.com
Простий, але потужний спосіб створити AR – Blippbuilder. Інструмент дизайну простий у вивченні, він дозволяє додати шар інтерактивності до ваших друкованих матеріалів, будь-чого, від плаката, друкованої реклами, стенду для заходів чи книги. Оживіть його за допомогою анімації, ігор або 3D-моделей. До...
Moderlry
modelry.ai
Modelry — це наскрізна платформа 3D-візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою 3D-моделей.
Zakeke
zakeke.com
Zakeke — це хмарна платформа, яка дає змогу понад 10 000 роздрібних продавців і брендів пропонувати своїм клієнтам повний набір інструментів для візуального налаштування для веб-друку, конфігурації 3D і AR, віртуальної примірки тощо. Клієнти стали творцями, маючи можливість персоналізувати продукти ...
Yulio
yulio.com
Наша місія в Yulio — створювати найкраще програмне забезпечення для презентацій VR і AR, роблячи VR простим, мобільним і доступним інструментом для бізнесу. Незалежно від того, чи ви архітектор, який прагне виділитися під час тендерного процесу, дизайнер інтер’єру, який прагне виловлювати помилки мі...
CareAR
carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити показники задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління ...
LEVAR
levar.io
Почніть заохочувати більше конверсій сьогодні за допомогою 3D і доповненої реальності від LEVAR. Створюйте та розповсюджуйте 3D/AR-моделі продуктів у своєму магазині електронної комерції та в усіх маркетингових і збутових каналах — на сторінках продуктів, електронною поштою, SMS, соціальними мережам...
VNTANA
vntana.com
VNTANA — це платформа SaaS, яка робить виробництво та розповсюдження 3D-активів швидким і масштабованим. 3D забезпечує високу рентабельність інвестицій у продажах B2B та B2C (зростання конверсії вдвічі та зниження прибутку на 40%), але впровадження 3D вимагало від 3D-художника багато ручної роботи, ...
Emersya
emersya.com
Interactive 3D від Emersya — це комплексне середовище, яке дозволяє клієнтам: - Досліджувати продукти зсередини та зовні, з усіх кутів і дуже детально - Переглядати інтерактивні візуальні зображення продукту найвищої якості - Дізнаватися про історію продукту через збагачений вміст - Симулювати і спр...
Plattar
plattar.com
Plattar використовує технології доповненої реальності (ARKit + ARCore) і XR, що швидко розвиваються, у поєднанні з еволюцією споживчого апаратного забезпечення та браузера, щоб стати новим засобом для клієнтів, які дають можливість випробувати продукти в 3D та/або в контексті без фізичної присутност...
Avataar
avataar.ai
Avataar революціонізує індустрію завдяки можливостям просторового оповідання, переходячи в нову еру візуальних відкриттів, забезпечуючи генеративні візуальні враження на основі ШІ. Її перша в світі платформа Computer Vision на основі штучного інтелекту використовує підхід глибокого навчання, щоб ств...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck пропонує захоплюючі, повністю інтерактивні 3D-моделі, які можна додавати будь-де онлайн або переглядати в доповненій реальності, об’єднуючи бренди та роздрібних продавців
Designhubz
designhubz.com
Designhubz надає наскрізне створення ресурсів 3D і доповненої реальності (AR), керування та розповсюдження для онлайн-брендів і роздрібних торговців. Веб-пакет Designhubz і передові установки для оцифровки перетворюють усі фізичні запаси в 3D і AR візуалізації та віртуальні спроби за лічені дні, а н...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin — це потужна маркетингова платформа WebAR, яка дає змогу запускати кампанії та з легкістю залучати потенційних клієнтів і збільшувати продажі, одночасно знижуючи витрати без необхідності кодування чи завантаження програм. Під час вибору між рішеннями AR, які підтримує xarwin, як-от розміщення...
Camweara
camweara.com
Camweara, плагін програмного забезпечення доповненої реальності, віртуально дозволяє клієнтам носити товари, які ви продаєте, реалістично: вдома, в офісі, у ресторані з друзями чи в магазині. Збільшує коефіцієнт конверсії продажів і знижує повернення продукту в онлайн-магазинах. Він сумісний з Shopi...
Aryel
aryel.io
Aryel — це платформа без коду, яка дозволяє агентствам і брендам створювати, поширювати й оптимізувати захоплюючі медійні рекламні кампанії, збираючи цінні дані, зокрема про емоційний стан аудиторії та риси обличчя. Примітно, що Aryel обслуговує глобальну клієнтуру, включаючи такі відомі організації...