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Програмний симулятор навчання доповненої реальності (AR) призначений для підготовки людей до певних ролей у частково віртуальному середовищі. Ці рішення використовують доповнену реальність для надання важливих навичок, необхідних для різних професій. На відміну від навчальних тренажерів віртуальної реальності, які повністю занурюють користувачів у віртуальне середовище, навчальні тренажери AR поєднують 3D-зображення з реальним світом за допомогою мобільних пристроїв, оснащених камерами. Таке відтворення сценаріїв із реального життя покращує залучення та утримання в процесі навчання. Навчальні симулятори доповненої реальності особливо корисні для людей, які займаються високостресовими професіями, оскільки вони дають їм змогу заздалегідь набути необхідних для роботи навичок. Вони обслуговують практичні кар’єри, такі як медицина та правоохоронні органи, а також виявляються цінними в таких нішевих галузях, як авіація та транспорт. Крім того, деякі навчальні симулятори AR пропонують функції SDK доповненої реальності, що дозволяє розробникам адаптувати платформу до конкретних вимог своєї організації.
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CareAR
carear.com
CareAR - це додаток для управління сервісом, який надає віддалену підтримку доповненою реальністю та інструкції для самостійного вирішення проблем.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - платформа без коду для інтеграції рішень XR у бізнес-процеси, що спрощує управління проектами та покращує досвід взаємодії з клієнтами.
Ajna Lens
ajnalens.com
Ajna Lens допомагає створювати, розподіляти та аналізувати XR-досвіди, а також набувати індустріальних навичок за допомогою сучасних інструментів.
SimX
simxvr.com
SimX - це VR платформа для медичної освіти, яка замінює манекени віртуальними пацієнтами, дозволяючи студентам набувати практичні навички.
Help Lightning
helplightning.com
Допомога Lightning - це додаток для віддаленої підтримки, що використовує відеозв'язок та розширену реальність для покращення комунікацій та вирішення проблем.
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