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Найпопулярніші Нещодавно додані Навчальний симулятор доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки

Програмний симулятор навчання доповненої реальності (AR) призначений для підготовки людей до певних ролей у частково віртуальному середовищі. Ці рішення використовують доповнену реальність для надання важливих навичок, необхідних для різних професій. На відміну від навчальних тренажерів віртуальної реальності, які повністю занурюють користувачів у віртуальне середовище, навчальні тренажери AR поєднують 3D-зображення з реальним світом за допомогою мобільних пристроїв, оснащених камерами. Таке відтворення сценаріїв із реального життя покращує залучення та утримання в процесі навчання. Навчальні симулятори доповненої реальності особливо корисні для людей, які займаються високостресовими професіями, оскільки вони дають їм змогу заздалегідь набути необхідних для роботи навичок. Вони обслуговують практичні кар’єри, такі як медицина та правоохоронні органи, а також виявляються цінними в таких нішевих галузях, як авіація та транспорт. Крім того, деякі навчальні симулятори AR пропонують функції SDK доповненої реальності, що дозволяє розробникам адаптувати платформу до конкретних вимог своєї організації.