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Навчальний симулятор доповненої реальності (AR).
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Навчальний симулятор доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки

Програмний симулятор навчання доповненої реальності (AR) призначений для підготовки людей до певних ролей у частково віртуальному середовищі. Ці рішення використовують доповнену реальність для надання важливих навичок, необхідних для різних професій. На відміну від навчальних тренажерів віртуальної реальності, які повністю занурюють користувачів у віртуальне середовище, навчальні тренажери AR поєднують 3D-зображення з реальним світом за допомогою мобільних пристроїв, оснащених камерами. Таке відтворення сценаріїв із реального життя покращує залучення та утримання в процесі навчання. Навчальні симулятори доповненої реальності особливо корисні для людей, які займаються високостресовими професіями, оскільки вони дають їм змогу заздалегідь набути необхідних для роботи навичок. Вони обслуговують практичні кар’єри, такі як медицина та правоохоронні органи, а також виявляються цінними в таких нішевих галузях, як авіація та транспорт. Крім того, деякі навчальні симулятори AR пропонують функції SDK доповненої реальності, що дозволяє розробникам адаптувати платформу до конкретних вимог своєї організації.

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CareAR

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carear.com

CareAR - це додаток для управління сервісом, який надає віддалену підтримку доповненою реальністю та інструкції для самостійного вирішення проблем.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR - платформа без коду для інтеграції рішень XR у бізнес-процеси, що спрощує управління проектами та покращує досвід взаємодії з клієнтами.

Ajna Lens

Ajna Lens

ajnalens.com

Ajna Lens допомагає створювати, розподіляти та аналізувати XR-досвіди, а також набувати індустріальних навичок за допомогою сучасних інструментів.

SimX

SimX

simxvr.com

SimX - це VR платформа для медичної освіти, яка замінює манекени віртуальними пацієнтами, дозволяючи студентам набувати практичні навички.

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Допомога Lightning - це додаток для віддаленої підтримки, що використовує відеозв'язок та розширену реальність для покращення комунікацій та вирішення проблем.

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Навчальний симулятор доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog