Навчальний симулятор доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - Тринідад і Тобаго

CareAR

carear.com

За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління обслуговуванням, що значно покращує досвід клієнтів, співробітників і персоналу на місцях. Переваги: • Швидший час вирішення проблеми: миттєво отримайте візуальний контекст – витрачайте час на вирішення проблеми, а не на оцінку ситуації • Вищі показники першого виправлення: отримайте швидшу роздільну здатність завдяки набору інструментів для анотацій • DeflectCostly Dispatches: підвищте дистанційну роздільну здатність і зменшіть кількість непотрібних відправок за допомогою візуальної допомоги та вказівок • Передача знань: скоротіть розрив у ваших навичках і зробіть експертів більш доступними для молодших польових ресурсів або підрядників • Взаємодія з клієнтами: підвищте рівень задоволеності клієнтів і NPS завдяки неперевершеній якості, сервісу та можливостям • Зменште свій вуглецевий слід: усуньте або зменшіть рух вантажівок, щоб вирішити проблему, одночасно зменшуючи свій вуглецевий слід і заощаджуючи гроші • Досвід самостійного вирішення: підвищте ефективність самостійного вирішення для клієнтів і співробітників завдяки покроковим візуальним інструкціям AR на пристрої кожного користувача. CareAR Assist — це найкращий інструмент для команд управління послугами, які прагнуть забезпечити швидше та ефективніше вирішення проблем, скоротити час простою та істотно заощадити на транспортних витратах. CareAR Instruct надає детальні покрокові інструкції для клієнтів і технічних спеціалістів, надаючи їм можливість самостійно вирішувати проблеми, що призводить до покращення частоти першочергових виправлень, скорочення викликів служби підтримки клієнтів і підвищення дотримання процедур. Збірка CareAR Experience дозволяє будь-якому бізнес-користувачу створювати захоплюючі цифрові робочі інструкції на основі доповненої реальності та штучного інтелекту за допомогою інтерфейсу без кодування. Ключові характеристики • Багатостороння співпраця: співпрацюйте з будь-якою кількістю членів команди в режимі реального часу, щоб вирішувати проблеми віддалено, використовуючи живі відеопотоки високої чіткості. • Інструменти анотацій доповненої реальності. Використовуйте провідний у галузі набір інструментів анотації доповненої реальності CareAR, щоб додавати анотації до живих відеоканалів і спільних зображень, надаючи детальні візуальні вказівки для швидкого вирішення проблем. • Інструкції для самостійного вирішення: надавайте детальні покрокові інструкції, які допоможуть клієнтам і технікам виконати процедури налаштування, планового технічного обслуговування, посібники з усунення несправностей і ремонту. • Experience Builder: швидко створюйте досвід, що містить, за допомогою Experience Builder без коду. Використовуйте 3D-контент, відео, зображення та текст для отримання простих інструкцій, щоб розширити можливості самообслуговування клієнтів і техніків. • Інтегрований пошук: покращте доступ користувачів до інформації, забезпечивши функцію пошуку безпосередньо в режимі самостійного вирішення. • Візуальна перевірка. Використовуйте функцію виявлення об’єктів і станів на основі штучного інтелекту з розпізнаванням зображень, щоб підтримувати процедурну відповідність і гарантувати правильне й безпечне виконання завдань. • Миттєвий обмін знаннями: миттєво публікуйте цифрові робочі інструкції, легко доступні за посиланням, QR-кодом або мобільним додатком CareAR. • Розширена аналітика та інформаційні панелі: отримуйте глибше розуміння того, як команди вирішують проблеми на місцях, використовуючи докладні інформаційні панелі та аналітику CareAR, доступні для адміністраторів, менеджерів і керівників команд. • Опитування: використовуйте конструктор опитувань CareAR, щоб інструментувати ключові показники ефективності, важливі для вашої організації, і збирати структуровані відгуки від клієнтів і технічних спеціалістів для швидкої ітерації. • Справжня рентабельність інвестицій. Використовуйте дані, надані CareAR, для визначення рентабельності інвестицій у вигляді покращення продуктивності, збільшення відхилення від відправки, скорочення часу вирішення проблеми, скорочення кількості вантажівок/візитів на місце та покращення показників першого виправлення. • ServiceNow: CareAR для ServiceNow сумісний із ServiceNow CSM, FSM та ITSM • Salesforce: CareAR for Salesforce сумісний із CareAR у Salesforce Service Cloud і Field Service Management • API: легко інтегруйте CareAR у свою власну програму для обслуговування клієнтів або програму керування польовими послугами через веб-API