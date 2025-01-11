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Навчальний симулятор доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Програмний симулятор навчання доповненої реальності (AR) призначений для підготовки людей до певних ролей у частково віртуальному середовищі. Ці рішення використовують доповнену реальність для надання важливих навичок, необхідних для різних професій. На відміну від навчальних тренажерів віртуальної реальності, які повністю занурюють користувачів у віртуальне середовище, навчальні тренажери AR поєднують 3D-зображення з реальним світом за допомогою мобільних пристроїв, оснащених камерами. Таке відтворення сценаріїв із реального життя покращує залучення та утримання в процесі навчання. Навчальні симулятори доповненої реальності особливо корисні для людей, які займаються високостресовими професіями, оскільки вони дають їм змогу заздалегідь набути необхідних для роботи навичок. Вони обслуговують практичні кар’єри, такі як медицина та правоохоронні органи, а також виявляються цінними в таких нішевих галузях, як авіація та транспорт. Крім того, деякі навчальні симулятори AR пропонують функції SDK доповненої реальності, що дозволяє розробникам адаптувати платформу до конкретних вимог своєї організації.
Запит на новий застосунок
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning — це компанія B2B, що займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), що спеціалізується на віддаленій допомозі. Він надає відеопослуги нового покоління для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч з усіма, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єднання двох відеопотоків і використання 3D-анотацій для покращення зв’язку в реальному часі та вирішення складних проблем. Help Lightning використовується для встановлення, перевірки, навчання, обслуговування та ремонту складного обладнання та виробів. Завдяки Help Lightning клієнти бачать миттєве покращення продуктивності, включаючи збільшення частоти першочергових виправлень, менше рухів вантажівок, розширення робочої сили та підвищення рівня задоволеності кінцевих клієнтів, одночасно збільшуючи дохід від послуг і маржу.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізується на виведенні інструментів доповненої та віртуальної реальності на передовий край бізнес-технологій. Наш досвід полягає не лише у створенні футуристичних рішень; це в тому, щоб зробити їх доступними та практичними для потреб сучасного динамічного бізнесу. Передові функції У SynergyXR ми не просто створюємо інструменти; ми ліпимо досвід. Наші продукти — це більше, ніж просто програмне забезпечення; вони є воротами до нових вимірів взаємодії та співпраці. З акцентом на зручні для користувача інтерфейси та надійні функціональні можливості наші рішення XR легко інтегруються у ваші бізнес-процеси. Від захоплюючих навчальних модулів до інтерактивних демонстрацій продуктів ми гарантуємо, що доповнена та віртуальна реальність — це більше, ніж просто модні слова — це необхідні інструменти для успіху сучасного бізнесу. Незрівнянні цінності та рішення Що відрізняє SynergyXR від інших, так це наша відданість вирішенню реальних бізнес-завдань. Ми віримо в підхід, орієнтований на першу чергу на людей, коли технологія служить засобом, а не перешкодою. Наші рішення створені для підвищення ефективності, сприяння інноваціям і оптимізації спілкування між глобальними командами. Використовуючи наші інструменти XR, компанії можуть подолати традиційні межі, відкриваючи нові можливості для співпраці, навчання та залучення клієнтів. Пориньте в майбутнє з SynergyXR – де розширена реальність стає повсякденною реальністю для вашого бізнесу.
SimX
simxvr.com
Програмне забезпечення SimX замінює ваші фізичні симуляційні манекени віртуальним 3D-пацієнтом із високою роздільною здатністю, який можна налаштовувати, і його можна проектувати будь-де.
Ajna Lens
ajnalens.com
Допомагаючи кожному створювати, поширювати та розвиватися в XR за допомогою AjnaVidya. Вивчіть галузеві навички за лічені хвилини. Створюйте досвід XR за допомогою передових інструментів і ресурсів, а потім розгортайте та поширюйте їх на AjnaVidya. Отримуйте доступ до аналітики свого вмісту та безмежно розвивайтеся.
CareAR
carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління обслуговуванням, що значно покращує досвід клієнтів, співробітників і персоналу на місцях. Переваги: • Швидший час вирішення проблеми: миттєво отримайте візуальний контекст – витрачайте час на вирішення проблеми, а не на оцінку ситуації • Вищі показники першого виправлення: отримайте швидшу роздільну здатність завдяки набору інструментів для анотацій • DeflectCostly Dispatches: підвищте дистанційну роздільну здатність і зменшіть кількість непотрібних відправок за допомогою візуальної допомоги та вказівок • Передача знань: скоротіть розрив у ваших навичках і зробіть експертів більш доступними для молодших польових ресурсів або підрядників • Взаємодія з клієнтами: підвищте рівень задоволеності клієнтів і NPS завдяки неперевершеній якості, сервісу та можливостям • Зменште свій вуглецевий слід: усуньте або зменшіть рух вантажівок, щоб вирішити проблему, одночасно зменшуючи свій вуглецевий слід і заощаджуючи гроші • Досвід самостійного вирішення: підвищте ефективність самостійного вирішення для клієнтів і співробітників завдяки покроковим візуальним інструкціям AR на пристрої кожного користувача. CareAR Assist — це найкращий інструмент для команд управління послугами, які прагнуть забезпечити швидше та ефективніше вирішення проблем, скоротити час простою та істотно заощадити на транспортних витратах. CareAR Instruct надає детальні покрокові інструкції для клієнтів і технічних спеціалістів, надаючи їм можливість самостійно вирішувати проблеми, що призводить до покращення частоти першочергових виправлень, скорочення викликів служби підтримки клієнтів і підвищення дотримання процедур. Збірка CareAR Experience дозволяє будь-якому бізнес-користувачу створювати захоплюючі цифрові робочі інструкції на основі доповненої реальності та штучного інтелекту за допомогою інтерфейсу без кодування. Ключові характеристики • Багатостороння співпраця: співпрацюйте з будь-якою кількістю членів команди в режимі реального часу, щоб вирішувати проблеми віддалено, використовуючи живі відеопотоки високої чіткості. • Інструменти анотацій доповненої реальності. Використовуйте провідний у галузі набір інструментів анотації доповненої реальності CareAR, щоб додавати анотації до живих відеоканалів і спільних зображень, надаючи детальні візуальні вказівки для швидкого вирішення проблем. • Інструкції для самостійного вирішення: надавайте детальні покрокові інструкції, які допоможуть клієнтам і технікам виконати процедури налаштування, планового технічного обслуговування, посібники з усунення несправностей і ремонту. • Experience Builder: швидко створюйте досвід, що містить, за допомогою Experience Builder без коду. Використовуйте 3D-контент, відео, зображення та текст для отримання простих інструкцій, щоб розширити можливості самообслуговування клієнтів і техніків. • Інтегрований пошук: покращте доступ користувачів до інформації, забезпечивши функцію пошуку безпосередньо в режимі самостійного вирішення. • Візуальна перевірка. Використовуйте функцію виявлення об’єктів і станів на основі штучного інтелекту з розпізнаванням зображень, щоб підтримувати процедурну відповідність і гарантувати правильне й безпечне виконання завдань. • Миттєвий обмін знаннями: миттєво публікуйте цифрові робочі інструкції, легко доступні за посиланням, QR-кодом або мобільним додатком CareAR. • Розширена аналітика та інформаційні панелі: отримуйте глибше розуміння того, як команди вирішують проблеми на місцях, використовуючи докладні інформаційні панелі та аналітику CareAR, доступні для адміністраторів, менеджерів і керівників команд. • Опитування: використовуйте конструктор опитувань CareAR, щоб інструментувати ключові показники ефективності, важливі для вашої організації, і збирати структуровані відгуки від клієнтів і технічних спеціалістів для швидкої ітерації. • Справжня рентабельність інвестицій. Використовуйте дані, надані CareAR, для визначення рентабельності інвестицій у вигляді покращення продуктивності, збільшення відхилення від відправки, скорочення часу вирішення проблеми, скорочення кількості вантажівок/візитів на місце та покращення показників першого виправлення. • ServiceNow: CareAR для ServiceNow сумісний із ServiceNow CSM, FSM та ITSM • Salesforce: CareAR for Salesforce сумісний із CareAR у Salesforce Service Cloud і Field Service Management • API: легко інтегруйте CareAR у свою власну програму для обслуговування клієнтів або програму керування польовими послугами через веб-API