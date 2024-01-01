Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Навчальний симулятор доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - Кот-дʼІвуар
Програмний симулятор навчання доповненої реальності (AR) призначений для підготовки людей до певних ролей у частково віртуальному середовищі. Ці рішення використовують доповнену реальність для надання важливих навичок, необхідних для різних професій. На відміну від навчальних тренажерів віртуальної реальності, які повністю занурюють користувачів у віртуальне середовище, навчальні тренажери AR поєднують 3D-зображення з реальним світом за допомогою мобільних пристроїв, оснащених камерами. Таке відтворення сценаріїв із реального життя покращує залучення та утримання в процесі навчання. Навчальні симулятори доповненої реальності особливо корисні для людей, які займаються високостресовими професіями, оскільки вони дають їм змогу заздалегідь набути необхідних для роботи навичок. Вони обслуговують практичні кар’єри, такі як медицина та правоохоронні органи, а також виявляються цінними в таких нішевих галузях, як авіація та транспорт. Крім того, деякі навчальні симулятори AR пропонують функції SDK доповненої реальності, що дозволяє розробникам адаптувати платформу до конкретних вимог своєї організації.
Запит на новий застосунок
CareAR
carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити показники задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління ...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Ajna Lens
ajnalens.com
Допомагаючи кожному створювати, поширювати та розвиватися в XR за допомогою AjnaVidya. Вивчіть галузеві навички за лічені хвилини. Створюйте досвід XR за допомогою передових інструментів і ресурсів, а потім розгортайте та поширюйте їх на AjnaVidya. Отримуйте доступ до аналітики свого вмісту та безме...
Help Lightning
helplightning.com
Програмне забезпечення віддаленої допомоги Lightning надає відеопослуги для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч із будь-ким, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єдна...
SimX
simxvr.com
Програмне забезпечення SimX замінює ваші фізичні симуляційні манекени віртуальним 3D-пацієнтом із високою роздільною здатністю, який можна налаштовувати, і його можна проектувати будь-де.