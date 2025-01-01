Програмне забезпечення SDK для доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки

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Набір для розробки програмного забезпечення доповненої реальності, широко відомий як AR SDK, дозволяє розробникам створювати цифрові елементи, плавно інтегровані в реальний світ. Він є основним інструментом для будь-якого підприємства, яке займається доповненою реальністю. Оснащені такими функціями, як відстеження 3D-об’єктів, розпізнавання зображень, візуальний SLAM (одночасна локалізація та відображення), мульти-відстеження тощо, ці інструменти дозволяють розробникам оживляти цифрові зображення. Інженери доповненої реальності використовують ці SDK для створення мобільних додатків, різноманітних платформ САПР, захоплюючих маркетингових зустрічей тощо. Незважаючи на те, що певні AR SDK, як правило, створені для певних інфраструктур і апаратного забезпечення, вони мають універсальність для підтримки кількох систем, підвищуючи адаптивність і зручність.
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Vectary
vectary.com
Vectary - це платформа для створення інтерактивних 3D-дизайнів у браузері, що дозволяє редагувати і публікувати 3D-контент без кодування.
Wikitude
wikitude.com
Wikitude - додаток для розширеної реальності, що надає користувачам інформацію про реальні об'єкти та дозволяє створювати власний вміст AR для бізнесу.
Zapworks
zap.works
Zapworks - це платформа для створення та управління досвідом розширеної реальності (AR), що дозволяє створювати AR-вміст без необхідності високих технічних навичок.
Augment
augment.com
Augment - це платформа доповненої реальності, що дозволяє візуалізувати 3D-продукти в реальному часі через смартфон чи планшет.
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture - застосунок для співпраці в дизайні, який дозволяє переглядати 3D-моделі в розширеній реальності.
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti - додаток для створення та управління вмістом розширеної реальності, що дозволяє інтегрувати AR у різні сфери, як роздрібна торгівля та освіта.
Variant Launch
launchar.app
Variant Launch дозволяє створювати AR-досвід у браузері на iOS та Android без додаткових додатків, використовуючи простий Javascript SDK.
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK - це інструмент для розробки додатків доповненої реальності, що дозволяє створювати AR-додатки з різними трекерами для об'єктів і зображень.
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR SDK - інструмент для розробки додатків розширеної реальності на різних платформах з можливостями SLAM, 3D-відстеження та зйомки екрана.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — це безкодова платформа для створення застосунків доповненої реальності (AR) та інших інтерактивних технологій без навичок програмування.
ARGear
argear.io
ARGear – це програмне забезпечення на основі SaaS для розробників додатків, яке пропонує інструменти та контент для реалізації функцій доповненої реальності.
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — це додаток для візуалізації продуктів за допомогою 3D та доповненої реальності, який дозволяє створювати та управляти AR-досвідом на різних платформах.
ViewAR
viewar.com
ViewAR - додаток для розширеної реальності, що дозволяє візуалізувати об'єкти та середовища в реальному часі, інтегруючи 3D-моделі для кращого сприйняття.
Onirix
onirix.com
Onirix — платформа доповненої реальності, що дозволяє створювати, хостити і публікувати веб-контент AR без коду. Підтримує iOS та Android.
Streem
streem.com
Streem - це інструмент для віддаленої візуальної підтримки, що використовує доповнену реальність для швидкого вирішення проблем через відео співпрацю.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR - це платформа управління активами доповненої реальності для B2B, що забезпечує доступ до різних AR/VR технологій через єдиний веб-інтерфейс.
Vossle
vossle.ai
Vossle — платформа No-Code для створення Augmented Reality (AR) без завантаження додатків, що дозволяє швидко розробляти кампанії та ігри.
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