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Програмне забезпечення SDK для доповненої реальності (AR).
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Програмне забезпечення SDK для доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки

Набір для розробки програмного забезпечення доповненої реальності, широко відомий як AR SDK, дозволяє розробникам створювати цифрові елементи, плавно інтегровані в реальний світ. Він є основним інструментом для будь-якого підприємства, яке займається доповненою реальністю. Оснащені такими функціями, як відстеження 3D-об’єктів, розпізнавання зображень, візуальний SLAM (одночасна локалізація та відображення), мульти-відстеження тощо, ці інструменти дозволяють розробникам оживляти цифрові зображення. Інженери доповненої реальності використовують ці SDK для створення мобільних додатків, різноманітних платформ САПР, захоплюючих маркетингових зустрічей тощо. Незважаючи на те, що певні AR SDK, як правило, створені для певних інфраструктур і апаратного забезпечення, вони мають універсальність для підтримки кількох систем, підвищуючи адаптивність і зручність.

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Vectary

Vectary

vectary.com

Vectary - це платформа для створення інтерактивних 3D-дизайнів у браузері, що дозволяє редагувати і публікувати 3D-контент без кодування.

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude - додаток для розширеної реальності, що надає користувачам інформацію про реальні об'єкти та дозволяє створювати власний вміст AR для бізнесу.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks - це платформа для створення та управління досвідом розширеної реальності (AR), що дозволяє створювати AR-вміст без необхідності високих технічних навичок.

Augment

Augment

augment.com

Augment - це платформа доповненої реальності, що дозволяє візуалізувати 3D-продукти в реальному часі через смартфон чи планшет.

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

AUGmentecture - застосунок для співпраці в дизайні, який дозволяє переглядати 3D-моделі в розширеній реальності.

Vidinoti

Vidinoti

vidinoti.com

Vidinoti - додаток для створення та управління вмістом розширеної реальності, що дозволяє інтегрувати AR у різні сфери, як роздрібна торгівля та освіта.

Variant Launch

Variant Launch

launchar.app

Variant Launch дозволяє створювати AR-досвід у браузері на iOS та Android без додаткових додатків, використовуючи простий Javascript SDK.

MAXST

MAXST

developer.maxst.com

MAXST AR SDK - це інструмент для розробки додатків доповненої реальності, що дозволяє створювати AR-додатки з різними трекерами для об'єктів і зображень.

EasyAR SDK

EasyAR SDK

easyar.com

EasyAR SDK - інструмент для розробки додатків розширеної реальності на різних платформах з можливостями SLAM, 3D-відстеження та зйомки екрана.

PlugXR

PlugXR

plugxr.com

PlugXR — це безкодова платформа для створення застосунків доповненої реальності (AR) та інших інтерактивних технологій без навичок програмування.

ARGear

ARGear

argear.io

ARGear – це програмне забезпечення на основі SaaS для розробників додатків, яке пропонує інструменти та контент для реалізації функцій доповненої реальності.

Ocavu

Ocavu

ocavu.com

Ocavu — це додаток для візуалізації продуктів за допомогою 3D та доповненої реальності, який дозволяє створювати та управляти AR-досвідом на різних платформах.

ViewAR

ViewAR

viewar.com

ViewAR - додаток для розширеної реальності, що дозволяє візуалізувати об'єкти та середовища в реальному часі, інтегруючи 3D-моделі для кращого сприйняття.

Onirix

Onirix

onirix.com

Onirix — платформа доповненої реальності, що дозволяє створювати, хостити і публікувати веб-контент AR без коду. Підтримує iOS та Android.

Streem

Streem

streem.com

Streem - це інструмент для віддаленої візуальної підтримки, що використовує доповнену реальність для швидкого вирішення проблем через відео співпрацю.

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR - це платформа управління активами доповненої реальності для B2B, що забезпечує доступ до різних AR/VR технологій через єдиний веб-інтерфейс.

Vossle

Vossle

vossle.ai

Vossle — платформа No-Code для створення Augmented Reality (AR) без завантаження додатків, що дозволяє швидко розробляти кампанії та ігри.

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