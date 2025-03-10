Програмне забезпечення SDK для доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки

CLDXR

cldxr.com

CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерфейс без додаткових зусиль щодо розробки. Через той самий веб-інтерфейс користувачі можуть керувати своїм вмістом, створювати проекти та призначати членів команди для відповідних проектів. Також інтегровано автоматичне створення QR-коду, керування посиланнями та обширну статистику. Ми раді надати наші технології, включаючи консультації, як корпоративне рішення або виступати постачальником рішень для креативних і цифрових агентств, які не можуть або не хочуть займатися ІТ-розробкою самостійно, але все ж хочуть пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення. CLDXR пропонує 3 тарифні плани – Entrepreneur, Small Business і Enterprise