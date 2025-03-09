Onirix

onirix.com

Платформа доповненої реальності без коду, з низьким кодом і SDK, яка допомагає створювати, розміщувати, публікувати та ділитися веб-контентом AR. Доступний для понад 4,5 мільярдів користувачів IOS і Android у всьому світі та сумісності 92,94% пристроїв у всьому світі. Веб-доповнена реальність не є обов’язковою програмою, це найшвидший і найдоступніший спосіб випробувати AR, усуваючи бар’єри кінцевого користувача. B2B рішення для B2C досвіду для роздрібної торгівлі, туризму, культури, електронної комерції, дозвілля та розваг, заходів та багатьох інших впливових секторів. Його створено з використанням простого JavaScript та інших веб-стандартів, таких як WebGL або WebAssembly, у поєднанні з власними алгоритмами комп’ютерного зору, оптимізованими для роботи у веб-браузері. За допомогою Embed SDK ви маєте доступ до ряду функцій для зміни елементів Onirix, їхніх стилів і функцій. Крім того, ви можете використовувати наш список подій, щоб надсилати повідомлення до кожної сцени, наприклад, приховувати, показувати, анімувати елементи сцени та багато іншого. Поєднайте SDK AR Engine з будь-якою веб-бібліотекою 3D. SDK Onirix AR Engine є агностиком (не прив’язаним) до будь-якого механізму візуалізації, тому ви можете поєднувати його з будь-якою бібліотекою 3D-механізму, як-от: ThreeJS | BabylonJS | Aframe Різні типи відстеження, з якими можна працювати: Відстеження зображень – завантажує класифікатор зображень, створений для вашого проекту, і виконує виявлення та відстеження. Відстеження поверхні – використовуватиме датчики руху пристрою (гіроскоп) для відстеження об’єкта, закріпленого над будь-яким місцем або поверхнею (лише обертання). Зразки проектів. Ви можете відвідати наш обліковий запис GitHub, щоб отримати зразки з використанням різних режимів відстеження та бібліотек 3D-візуалізації. Onirix пропонує вам детальну документацію: https://docs.onirix.com/onirix-sdk