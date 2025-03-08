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Набір для розробки програмного забезпечення доповненої реальності, широко відомий як AR SDK, дозволяє розробникам створювати цифрові елементи, плавно інтегровані в реальний світ. Він є основним інструментом для будь-якого підприємства, яке займається доповненою реальністю. Оснащені такими функціями, як відстеження 3D-об’єктів, розпізнавання зображень, візуальний SLAM (одночасна локалізація та відображення), мульти-відстеження тощо, ці інструменти дозволяють розробникам оживляти цифрові зображення. Інженери доповненої реальності використовують ці SDK для створення мобільних додатків, різноманітних платформ САПР, захоплюючих маркетингових зустрічей тощо. Незважаючи на те, що певні AR SDK, як правило, створені для певних інфраструктур і апаратного забезпечення, вони мають універсальність для підтримки кількох систем, підвищуючи адаптивність і зручність.
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Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компанія Qualcomm, є відомим піонером мобільної технології доповненої реальності (AR) і компанією, що стоїть за низкою відзначених нагородами рішень AR для смартфонів, планшетів і розумних окулярів. Його повністю власна розроблена технологія AR доступна через його основний продукт Wikitude AR SDK і ряд безкоштовних продуктів, які дозволяють тисячам додатків, брендів, агентств, розробників і ентузіастів AR досягати цілей своїх проектів. Маючи десятки тисяч облікових записів розробників і опублікованих програм AR, Wikitude є провідним постачальником технологій AR.
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks дає змогу вашим дизайнерам, розробникам і маркетологам створювати захоплюючий досвід WebAR, незалежно від їхніх навичок чи бізнес-цілей. Провідне у світі комп’ютерне бачення, створене для WebAR. Наші основні типи відстеження базуються на понад 10-річному досвіді комп’ютерного бачення та оптимізовані для браузерів на різноманітних пристроях, починаючи з найнижчих специфікацій. Використовуйте наші інструменти для швидкого створення прототипів продуктів, впровадження внутрішніх інновацій і підвищення ефективності продажів і маркетингових зусиль. ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент розробника 2022 року» ** ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент для розробника та розробки» 2022 року **
Vectary
vectary.com
Vectary — це платформа для створення інтерактивних 3D-проектів, які надихають, навчають і вирішують проблеми. Без завантажень, без коду – все в браузері. Високофункціональний і вдосконалений 3D-процес для поєднання ідей, процесів і людей. Під керівництвом двох підприємців, Міхала Коора, який також є промисловим дизайнером, і Павола Совіса, відзначеного нагородами розробника програмного забезпечення, Vectary отримала початкові інвестиції у 2016 році від Blue Yard Capital та від EQT Vectures у 2020 році. Створюйте захоплюючі враження для реального світу. Публікуйте вміст 3D і доповненої реальності на будь-якому веб-сайті на всіх платформах за допомогою Vectary Web AR і повнофункціонального інструменту 3D-дизайну. Співпрацюйте над проектами як команда онлайн. ОНЛАЙН Доступ з будь-якого місця та в будь-який час – кожна модель створюється у браузері та зберігається в хмарі під обліковим записом вашої компанії. ПРОСТИЙ У КОРИСТУВАННІ ІНСТРУМЕНТ Завдяки спрощеному інтерфейсу користувача VECTARY орієнтована на групи користувачів, які хочуть засвоїти 3D-дизайн і очікують швидких результатів професійного вигляду. БІБЛІОТЕКА МІЛЬЙОНІВ Безкоштовні 3D-сцени, моделі та матеріали, тому вам не доведеться починати з нуля. Зберіть свою першу сцену, просто перетягнувши її, і отримайте реалістичний результат за лічені хвилини. ФОТОРЕАЛІСТИЧНИЙ РЕНДЕР Фотореалістична візуалізація – Vectary Photon дає змогу переглядати вихідні дані візуалізації з відстеженням шляху фізично в браузері, не витрачаючи дні на вивчення правильних налаштувань. ПРОГРАМА ПЕРЕГЛЯДУ ТА КОНФІГУРАТОРА WEB AR Миттєво перегляньте свій дизайн у доповненій реальності або вставте свою 3D-модель на веб-сайт так само просто, як відео YouTube. Створюйте інтерактивні 3D-конфігуратори з власними матеріалами, анімацією та формами завдяки Vectary Viewer API. Для попереднього перегляду AR не потрібно встановлювати додаткову програму. СПІВПРАЦЯ Файли Vectary доступні лише в Інтернеті, тому вся команда завжди бачить останню версію, може залишити відгук із 3D-коментарями або продовжити роботу колеги. Керуйте всім на інформаційній панелі, схожій на Google Drive. ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ Імпортуйте та конвертуйте понад 60 форматів 3D-файлів, у тому числі файли CAD, експортуйте у файли, готові до AR, за лічені секунди. Експорт Vectary підтримує USDZ, GLTF тощо. Оптимізуйте свою геометрію в процесі за допомогою інструментів редагування Vectary 3D. ПЛІГІН SKETCH ТА FIGMA Спеціальні 3D-макети та елементи для Figma та Sketch. Використовуйте 3D-макети та елементи у своєму улюбленому інструменті. Встановіть будь-який режим перегляду. Створюйте власні макети та 3D-елементи.
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — це платформа доповненої реальності для співпраці в дизайні, яка дозволяє переглядати 3D-моделі у форматі AR.
Vossle
vossle.ai
Vossle — це платформа SaaS для розробки WebAR без коду, за допомогою якої компанії можуть створювати доповнену реальність менш ніж за 1 хвилину. Це вимагає завантажень без додатків, щоб випробувати світові цілі, кампанії на основі зображень, ігри або спроби на основі виявлення облич за допомогою основного механізму AR+AI від Vossle.
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK дозволить вам використовувати всі доступні системи відстеження, такі як Wikitude, visionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai та багато інших. Ви можете створювати програми за допомогою конструктора програм, просто створюючи стиль і заповнюючи програму, або створювати власні програми за допомогою viewar-api. Перегляньте це на: www.viewar.com
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS та Android – без програми. Запустіть свій досвід AR у веб-переглядачі за будь-яким посиланням або QR-кодом за допомогою нашого простого Javascript SDK. Відстеження рідної якості без оплати за перегляд. Створивши майже 100 досвідів доповненої реальності, ми довго й ретельно досліджували проблеми, які відчували в існуючих службах WebAR. Ми створили Launch, щоб він був дешевшим, надійнішим і всебічнішим. Немає підтримки WebXR на iOS? немає проблем За допомогою Launch ви можете створити веб-переглядач, який працюватиме на пристроях iOS. Більше не потрібно скасовувати проекти через шок від ціноутворення. Фіксована щомісячна вартість у частці від ціни інших платформ AR. Більше немає пошкодженого масштабування. Більше жодного дрейфу. Більше ніякого тремтіння. Галузеве стандартне, надійне відстеження світу через ARCore та ARKit.
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — це інструмент розробки додатків AR. Ви можете легко створювати власні програми AR за допомогою MAXST AR SDK. Нижче наведено функції, включені в MAXST AR SDK. - Space Tracker - Object Tracker (ціль: 3D-об'єкти розміром від 0,3 до 1,5 м) - Image Tracker (ціль: 2D-зображення) - Cloud Recognizer (обслуговує розпізнавання зображень на сервері) - AR Fusion Tracker (підвищення продуктивності за допомогою ARKit, ARCore ) - Відстеження маркерів (ціль: маркери) - Відстеження QR-кодів (ціль: QR-коди) - Зчитувач QR/штрих-кодів Також у нас є інструменти для створення файлів карти цільового об'єкта та простору. - MAXSCAN (App Store) - Visual SLAM Tool (App Store, Google Play Store) Спробуйте кожен трекер MAXST AR SDK за допомогою нашого зразка програми. - MAXST AR View (App Store, Google Play Store)
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti пропонує зручну платформу для створення, розгортання та керування локалізованим вмістом доповненої реальності.
PlugXR
plugxr.com
PLACXR-це хмарна платформа без коду, яка спрощує процес розробки занурених технологічних додатків, включаючи розширену реальність (AR), віртуальну реальність (VR), змішану реальність (MR), занурюючі дизайни UI/UX та метаверні програми. Він призначений для того, щоб дозволити будь -кому, з навичками програмування або без нього, швидко та легко створювати занурювальні технологічні програми. За допомогою PLAGXR користувачі можуть легко перетягувати та викинути на полотно 3D -моделі, анімації, зображення та відео та створювати занурювальні програми, не записуючи жодного коду. Ми пишаємося тим, що є першою платформою без коду, яка дозволяє користувачам розробляти веб-і рідні програми для Android, iOS, Web, настільних комп'ютерів та пристроїв VR та MR. Будівництво PlugXR було багато навчання - від ідеї до будівництва дорожньої карти продукту до розробки MVP. Ми постійно покращуємо платформу і сподіваємось на узгодження з футуристичними технологіями, такими як просторові обчислення та поза ним.
Onirix
onirix.com
Платформа доповненої реальності без коду, з низьким кодом і SDK, яка допомагає створювати, розміщувати, публікувати та ділитися веб-контентом AR. Доступний для понад 4,5 мільярдів користувачів IOS і Android у всьому світі та сумісності 92,94% пристроїв у всьому світі. Веб-доповнена реальність не є обов’язковою програмою, це найшвидший і найдоступніший спосіб випробувати AR, усуваючи бар’єри кінцевого користувача. B2B рішення для B2C досвіду для роздрібної торгівлі, туризму, культури, електронної комерції, дозвілля та розваг, заходів та багатьох інших впливових секторів. Його створено з використанням простого JavaScript та інших веб-стандартів, таких як WebGL або WebAssembly, у поєднанні з власними алгоритмами комп’ютерного зору, оптимізованими для роботи у веб-браузері. За допомогою Embed SDK ви маєте доступ до ряду функцій для зміни елементів Onirix, їхніх стилів і функцій. Крім того, ви можете використовувати наш список подій, щоб надсилати повідомлення до кожної сцени, наприклад, приховувати, показувати, анімувати елементи сцени та багато іншого. Поєднайте SDK AR Engine з будь-якою веб-бібліотекою 3D. SDK Onirix AR Engine є агностиком (не прив’язаним) до будь-якого механізму візуалізації, тому ви можете поєднувати його з будь-якою бібліотекою 3D-механізму, як-от: ThreeJS | BabylonJS | Aframe Різні типи відстеження, з якими можна працювати: Відстеження зображень – завантажує класифікатор зображень, створений для вашого проекту, і виконує виявлення та відстеження. Відстеження поверхні – використовуватиме датчики руху пристрою (гіроскоп) для відстеження об’єкта, закріпленого над будь-яким місцем або поверхнею (лише обертання). Зразки проектів. Ви можете відвідати наш обліковий запис GitHub, щоб отримати зразки з використанням різних режимів відстеження та бібліотек 3D-візуалізації. Onirix пропонує вам детальну документацію: https://docs.onirix.com/onirix-sdk
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — це ваше єдине місце для візуалізації продукту та оповідання історій за допомогою 3D і доповненої реальності. Ми допомагаємо брендам збільшити продажі, поінформованість і залучення через нашу платформу Studio. За допомогою Studio ви можете створювати, керувати та розгортати 3D і AR на різних платформах з усім необхідним в одному місці. Продукти та функції включають: -Повний менеджер 3D-файлів -Хостинг WebAR -Редактор досвіду AR -Конфігуратор 3D і AR -Шаблони AR -3D-моделювання та сканування. Для отримання додаткової інформації відвідайте: Ocavu.com.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерфейс без додаткових зусиль щодо розробки. Через той самий веб-інтерфейс користувачі можуть керувати своїм вмістом, створювати проекти та призначати членів команди для відповідних проектів. Також інтегровано автоматичне створення QR-коду, керування посиланнями та обширну статистику. Ми раді надати наші технології, включаючи консультації, як корпоративне рішення або виступати постачальником рішень для креативних і цифрових агентств, які не можуть або не хочуть займатися ІТ-розробкою самостійно, але все ж хочуть пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення. CLDXR пропонує 3 тарифні плани – Entrepreneur, Small Business і Enterprise
ARGear
argear.io
ARGear — це програмне забезпечення доповненої реальності на основі SaaS, яке допомагає розробникам додатків запроваджувати функції та вміст доповненої реальності, такі як Snapchat, для власних додатків. На відміну від інших рішень AR, платформа ARGEAR надає не лише комплексний SDK AR, але й понад 6000 вмісту AR, починаючи від наклейок AR і закінчуючи аватарами. Він пропонуватиме базові функції AR для селфі, такі як відстеження обличчя в реальному часі та фільтр камери, а також надаватиме розширені функції, такі як прикрашання в реальному часі, 3D-наклейки та різні тригерні ефекти. Seerslab є провідною світовою компанією з доповненої реальності (AR), яка надає перевірені рішення та контент для доповненої та змішаної реальності розробникам смартфонів і програм у всьому світі. Як партнер Samsung із контенту AR, Seerslab надає різноманітні наклейки та ефекти AR на камеру за замовчуванням серії смартфонів Samsung Galaxy і має найдосвідченіший футляр AR у мобільній мережі 5G.
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega надає хмарне рішення AR у масштабі міста та надає можливості культурі та туризму, бізнес-сфері, освіті, промисловості та багатьом іншим підприємствам за допомогою гнучкої схеми придбання, передових можливостей картографування та локалізації та зручного інструментарію.
Augment
augment.com
Augment — це платформа доповненої реальності, яка дозволяє користувачеві візуалізувати продукти в 3D у реальному середовищі та в реальному часі за допомогою планшета чи смартфона.
Streem
streem.com
StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагностику та підтримку. За допомогою API або SDK Streem віддалені відеоінструменти з підтримкою AR можна вбудовувати та/або інтегрувати в рідні програми та існуючі робочі процеси
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