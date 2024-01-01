Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення SDK для доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - Швейцарія Найпопулярніші Нещодавно додані

Набір для розробки програмного забезпечення доповненої реальності, широко відомий як AR SDK, дозволяє розробникам створювати цифрові елементи, плавно інтегровані в реальний світ. Він є основним інструментом для будь-якого підприємства, яке займається доповненою реальністю. Оснащені такими функціями, як відстеження 3D-об’єктів, розпізнавання зображень, візуальний SLAM (одночасна локалізація та відображення), мульти-відстеження тощо, ці інструменти дозволяють розробникам оживляти цифрові зображення. Інженери доповненої реальності використовують ці SDK для створення мобільних додатків, різноманітних платформ САПР, захоплюючих маркетингових зустрічей тощо. Незважаючи на те, що певні AR SDK, як правило, створені для певних інфраструктур і апаратного забезпечення, вони мають універсальність для підтримки кількох систем, підвищуючи адаптивність і зручність.