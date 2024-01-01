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Програмне забезпечення SDK для доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - Болівія
Набір для розробки програмного забезпечення доповненої реальності, широко відомий як AR SDK, дозволяє розробникам створювати цифрові елементи, плавно інтегровані в реальний світ. Він є основним інструментом для будь-якого підприємства, яке займається доповненою реальністю. Оснащені такими функціями, як відстеження 3D-об’єктів, розпізнавання зображень, візуальний SLAM (одночасна локалізація та відображення), мульти-відстеження тощо, ці інструменти дозволяють розробникам оживляти цифрові зображення. Інженери доповненої реальності використовують ці SDK для створення мобільних додатків, різноманітних платформ САПР, захоплюючих маркетингових зустрічей тощо. Незважаючи на те, що певні AR SDK, як правило, створені для певних інфраструктур і апаратного забезпечення, вони мають універсальність для підтримки кількох систем, підвищуючи адаптивність і зручність.
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Vectary
vectary.com
Створіть захоплюючий досвід для веб-сайту електронної комерції за допомогою Vectary Web AR Viewer і тривимірного конфігуратора продукту. Публікуйте вміст 3D і доповненої реальності на будь-якому веб-сайті на всіх мобільних платформах - iOS і Android. Дозвольте відвідувачам веб-сайту отримати поперед...
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компанія Qualcomm, є відомим піонером мобільної технології доповненої реальності (AR) і компанією, що стоїть за низкою відзначених нагородами рішень AR для смартфонів, планшетів і розумних окулярів. Його повністю власна розроблена технологія AR доступна через його основний продукт Wikitude...
Augment
augment.com
Augment — це платформа доповненої реальності, яка дозволяє користувачеві візуалізувати продукти в 3D у реальному середовищі та в реальному часі за допомогою планшета чи смартфона.
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — це платформа доповненої реальності для співпраці в дизайні, яка дозволяє переглядати 3D-моделі у форматі AR.
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti пропонує зручну платформу для створення, розгортання та керування локалізованим вмістом доповненої реальності.
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS та Android – без програми. Запустіть свій досвід AR у веб-переглядачі за будь-яким посиланням або QR-кодом за допомогою нашого простого Javascript SDK. Відстеження рідної якості без оплати за перегляд. Створивши майже 100 досвідів доповненої реальності, ми довго й ретельно досліджували ...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — це інструмент розробки додатків AR. Ви можете легко створювати власні програми AR за допомогою MAXST AR SDK. Нижче наведено функції, включені в MAXST AR SDK. - Space Tracker - Object Tracker (ціль: 3D-об'єкти розміром від 0,3 до 1,5 м) - Image Tracker (ціль: 2D-зображення) - Cloud Rec...
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega надає хмарне рішення AR у масштабі міста та надає можливості культурі та туризму, бізнес-сфері, освіті, промисловості та багатьом іншим підприємствам за допомогою гнучкої схеми придбання, передових можливостей картографування та локалізації та зручного інструментарію.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати AR-рішення, візуалізацію продуктів і просторові обчислення без навичок програмування. Платформа спрощує процес розробки, надаючи інтерфейс перетягування, який дозволяє користувачам створювати ефект занурення за допомогою 3D-моделей, ...
Onirix
onirix.com
Платформа доповненої реальності без коду, з низьким кодом і SDK, яка допомагає створювати, розміщувати, публікувати та ділитися веб-контентом AR. Доступний для понад 4,5 мільярдів користувачів IOS і Android у всьому світі та сумісності 92,94% пристроїв у всьому світі. Веб-доповнена реальність не є о...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — це ваше єдине місце для візуалізації продукту та оповідання історій за допомогою 3D і доповненої реальності. Ми допомагаємо брендам збільшити продажі, поінформованість і залучення через нашу платформу Studio. За допомогою Studio ви можете створювати, керувати та розгортати 3D і AR на різних ...
Streem
streem.com
StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...
Vossle
vossle.ai
Vossle — це платформа SaaS для розробки WebAR без коду, за допомогою якої компанії можуть створювати доповнену реальність менш ніж за 1 хвилину. Це вимагає завантажень без додатків, щоб випробувати світові цілі, кампанії на основі зображень, ігри або спроби на основі виявлення облич за допомогою осн...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK дозволить вам використовувати всі доступні системи відстеження, такі як Wikitude, visionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai та багато інших. Ви можете створювати програми за допомогою конструктора програм, просто створюючи стиль і заповнюючи програму, або створювати власні програми за допомого...
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...
ARGear
argear.io
ARGear — це програмне забезпечення доповненої реальності на основі SaaS, яке допомагає розробникам додатків запроваджувати функції та вміст доповненої реальності, такі як Snapchat, для власних додатків. На відміну від інших рішень AR, платформа ARGEAR надає не лише комплексний SDK AR, але й понад 60...