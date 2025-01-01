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Найпопулярніші Нещодавно додані Системи керування вмістом доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки

Системи керування вмістом доповненої реальності (AR) служать платформами для завантаження масового необробленого 3D-контенту, необхідного для створення досвіду AR. Користувачі мають повний контроль над своїм AR-контентом у цих системах, використовуючи функцію перетягування та скидання, щоб редагувати його за бажанням. Такі інструменти редагування дають змогу користувачам змінювати свій вміст, додаючи такі елементи, як колірні палітри та різноманітні текстури до своїх 3D-творів. Окрім базового редагування, AR CMS може подвоюватись як комплект розробки програмного забезпечення AR (SDK), що розширює потенціал для індивідуального досвіду AR. Як правило, цей вміст знаходить застосування в розробці спектру доповнених програм для мобільних пристроїв, починаючи від захоплюючих ігор і закінчуючи інтерактивними торговими платформами. Крім того, ці рішення включають надійні функції звітності та аналітики, що допомагає компаніям зрозуміти моделі залучення аудиторії своїм вмістом. Дуже важливо розрізняти AR CMS і VR CMS, оскільки остання є окремою платформою, зосередженою на управлінні, публікації та розповсюдженні контенту віртуальної реальності.