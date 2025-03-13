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Системи керування вмістом доповненої реальності (AR) служать платформами для завантаження масового необробленого 3D-контенту, необхідного для створення досвіду AR. Користувачі мають повний контроль над своїм AR-контентом у цих системах, використовуючи функцію перетягування та скидання, щоб редагувати його за бажанням. Такі інструменти редагування дають змогу користувачам змінювати свій вміст, додаючи такі елементи, як колірні палітри та різноманітні текстури до своїх 3D-творів. Окрім базового редагування, AR CMS може подвоюватись як комплект розробки програмного забезпечення AR (SDK), що розширює потенціал для індивідуального досвіду AR. Як правило, цей вміст знаходить застосування в розробці спектру доповнених програм для мобільних пристроїв, починаючи від захоплюючих ігор і закінчуючи інтерактивними торговими платформами. Крім того, ці рішення включають надійні функції звітності та аналітики, що допомагає компаніям зрозуміти моделі залучення аудиторії своїм вмістом. Дуже важливо розрізняти AR CMS і VR CMS, оскільки остання є окремою платформою, зосередженою на управлінні, публікації та розповсюдженні контенту віртуальної реальності.
Запит на новий застосунок
Zapworks
zap.works
Zapworks - це платформа для створення та управління досвідом розширеної реальності (AR), що дозволяє створювати AR-вміст без необхідності високих технічних навичок.
CGTrader
cgtrader.com
CGTrader - платформа для купівлі та продажу 3D-моделей, текстур і цифрових активів для різних потреб у 3D-моделюванні.
echo3D
echo3d.com
Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - платформа без коду для інтеграції рішень XR у бізнес-процеси, що спрощує управління проектами та покращує досвід взаємодії з клієнтами.
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR - це платформа для створення досвіду розширеної реальності, що дозволяє користувачам без знань кодування інтерактивно інтегрувати 3D-об'єкти та медіа у свої проекти.
Plattar
plattar.com
Plattar - це додаток для доповненої реальності, який дозволяє користувачам досліджувати продукти в 3D без їх фізичної присутності.
Vuframe
vuframe.com
Vuframe – платформа для створення 3D, доповненої та віртуальної реальності, доступна для бізнесу будь-якого розміру без необхідності спеціальних навичок.
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