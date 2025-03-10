Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Системи керування вмістом доповненої реальності (AR).
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Системи керування вмістом доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки

Системи керування вмістом доповненої реальності (AR) служать платформами для завантаження масового необробленого 3D-контенту, необхідного для створення досвіду AR. Користувачі мають повний контроль над своїм AR-контентом у цих системах, використовуючи функцію перетягування та скидання, щоб редагувати його за бажанням. Такі інструменти редагування дають змогу користувачам змінювати свій вміст, додаючи такі елементи, як колірні палітри та різноманітні текстури до своїх 3D-творів. Окрім базового редагування, AR CMS може подвоюватись як комплект розробки програмного забезпечення AR (SDK), що розширює потенціал для індивідуального досвіду AR. Як правило, цей вміст знаходить застосування в розробці спектру доповнених програм для мобільних пристроїв, починаючи від захоплюючих ігор і закінчуючи інтерактивними торговими платформами. Крім того, ці рішення включають надійні функції звітності та аналітики, що допомагає компаніям зрозуміти моделі залучення аудиторії своїм вмістом. Дуже важливо розрізняти AR CMS і VR CMS, оскільки остання є окремою платформою, зосередженою на управлінні, публікації та розповсюдженні контенту віртуальної реальності.

Запит на новий застосунок


Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks - це платформа для створення та управління досвідом розширеної реальності (AR), що дозволяє створювати AR-вміст без необхідності високих технічних навичок.

CGTrader

CGTrader

cgtrader.com

CGTrader - платформа для купівлі та продажу 3D-моделей, текстур і цифрових активів для різних потреб у 3D-моделюванні.

echo3D

echo3D

echo3d.com

Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR - платформа без коду для інтеграції рішень XR у бізнес-процеси, що спрощує управління проектами та покращує досвід взаємодії з клієнтами.

EvolveAR

EvolveAR

evolvear.io

EvolveAR - це платформа для створення досвіду розширеної реальності, що дозволяє користувачам без знань кодування інтерактивно інтегрувати 3D-об'єкти та медіа у свої проекти.

Plattar

Plattar

plattar.com

Plattar - це додаток для доповненої реальності, який дозволяє користувачам досліджувати продукти в 3D без їх фізичної присутності.

Vuframe

Vuframe

vuframe.com

Vuframe – платформа для створення 3D, доповненої та віртуальної реальності, доступна для бізнесу будь-якого розміру без необхідності спеціальних навичок.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.