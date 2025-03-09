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Системи керування вмістом доповненої реальності (AR).
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Системи керування вмістом доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Системи керування вмістом доповненої реальності (AR) служать платформами для завантаження масового необробленого 3D-контенту, необхідного для створення досвіду AR. Користувачі мають повний контроль над своїм AR-контентом у цих системах, використовуючи функцію перетягування та скидання, щоб редагувати його за бажанням. Такі інструменти редагування дають змогу користувачам змінювати свій вміст, додаючи такі елементи, як колірні палітри та різноманітні текстури до своїх 3D-творів. Окрім базового редагування, AR CMS може подвоюватись як комплект розробки програмного забезпечення AR (SDK), що розширює потенціал для індивідуального досвіду AR. Як правило, цей вміст знаходить застосування в розробці спектру доповнених програм для мобільних пристроїв, починаючи від захоплюючих ігор і закінчуючи інтерактивними торговими платформами. Крім того, ці рішення включають надійні функції звітності та аналітики, що допомагає компаніям зрозуміти моделі залучення аудиторії своїм вмістом. Дуже важливо розрізняти AR CMS і VR CMS, оскільки остання є окремою платформою, зосередженою на управлінні, публікації та розповсюдженні контенту віртуальної реальності.

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SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR - платформа без коду для інтеграції рішень XR у бізнес-процеси, що спрощує управління проектами та покращує досвід взаємодії з клієнтами.

echo3D

echo3D

echo3d.com

Echo3D - це платформа для управління 3D-активами, яка дозволяє зберігати, конвертувати та оптимізувати 3D-контент у реальному часі.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks - це платформа для створення та управління досвідом розширеної реальності (AR), що дозволяє створювати AR-вміст без необхідності високих технічних навичок.

EvolveAR

EvolveAR

evolvear.io

EvolveAR - це платформа для створення досвіду розширеної реальності, що дозволяє користувачам без знань кодування інтерактивно інтегрувати 3D-об'єкти та медіа у свої проекти.

CGTrader

CGTrader

cgtrader.com

CGTrader - платформа для купівлі та продажу 3D-моделей, текстур і цифрових активів для різних потреб у 3D-моделюванні.

Vuframe

Vuframe

vuframe.com

Vuframe — це передова платформа, яка зробила революцію в процесі створення 3D, програм доповненої реальності (AR) і віртуальної реальності (VR) корпоративного рівня. У минулому розробка таких додатків вимагала спеціальних навичок, тривалих циклів розробки та значних бюджетів. Тепер Vuframe спростив весь процес, зробивши його доступним для компаній будь-якого розміру.

Plattar

Plattar

plattar.com

Plattar використовує технології доповненої реальності (ARKit + ARCore) і XR, що швидко розвиваються, у поєднанні з еволюцією споживчого апаратного забезпечення та браузера, щоб стати новим засобом для клієнтів, які дають можливість випробувати продукти в 3D та/або в контексті без фізичної присутності продукту. Ці та інші технології, що розвиваються, надають можливості для взаємодії протягом усього життєвого циклу продукту - це постійний спосіб поєднати прийняття, використання та лояльність через віртуальну освіту, підтримку та продаж додаткових продуктів.

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