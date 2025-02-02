Системи керування вмістом доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки - Швеція

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Системи керування вмістом доповненої реальності (AR) служать платформами для завантаження масового необробленого 3D-контенту, необхідного для створення досвіду AR. Користувачі мають повний контроль над своїм AR-контентом у цих системах, використовуючи функцію перетягування та скидання, щоб редагувати його за бажанням. Такі інструменти редагування дають змогу користувачам змінювати свій вміст, додаючи такі елементи, як колірні палітри та різноманітні текстури до своїх 3D-творів. Окрім базового редагування, AR CMS може подвоюватись як комплект розробки програмного забезпечення AR (SDK), що розширює потенціал для індивідуального досвіду AR. Як правило, цей вміст знаходить застосування в розробці спектру доповнених програм для мобільних пристроїв, починаючи від захоплюючих ігор і закінчуючи інтерактивними торговими платформами. Крім того, ці рішення включають надійні функції звітності та аналітики, що допомагає компаніям зрозуміти моделі залучення аудиторії своїм вмістом. Дуже важливо розрізняти AR CMS і VR CMS, оскільки остання є окремою платформою, зосередженою на управлінні, публікації та розповсюдженні контенту віртуальної реальності.
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SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізується на виведенні інструментів доповненої та віртуальної реальності на передовий край бізнес-технологій. Наш досвід полягає не лише у створенні футуристичних рішень; це в тому, щоб зробити їх доступними та практичними для потреб сучасного динамічного бізнесу. Передові функції У SynergyXR ми не просто створюємо інструменти; ми ліпимо досвід. Наші продукти — це більше, ніж просто програмне забезпечення; вони є воротами до нових вимірів взаємодії та співпраці. З акцентом на зручні для користувача інтерфейси та надійні функціональні можливості наші рішення XR легко інтегруються у ваші бізнес-процеси. Від захоплюючих навчальних модулів до інтерактивних демонстрацій продуктів ми гарантуємо, що доповнена та віртуальна реальність — це більше, ніж просто модні слова — це необхідні інструменти для успіху сучасного бізнесу. Незрівнянні цінності та рішення Що відрізняє SynergyXR від інших, так це наша відданість вирішенню реальних бізнес-завдань. Ми віримо в підхід, орієнтований на першу чергу на людей, коли технологія служить засобом, а не перешкодою. Наші рішення створені для підвищення ефективності, сприяння інноваціям і оптимізації спілкування між глобальними командами. Використовуючи наші інструменти XR, компанії можуть подолати традиційні межі, відкриваючи нові можливості для співпраці, навчання та залучення клієнтів. Пориньте в майбутнє з SynergyXR – де розширена реальність стає повсякденною реальністю для вашого бізнесу.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN), інструменти для стиснення та перетворення активів, а також масштабовану інфраструктуру BaaS, яка дозволяє розробникам і організаціям керувати, обробляти та передавати свій 3D-контент у режимі реального часу та між ними. пристроїв. Ми обслуговуємо понад 100 000 користувачів, які використовують нашу платформу для створення 3D-досвіду в реальному часі (для охорони здоров’я, розваг, роздрібної торгівлі, ігор, маркетингу, навчання тощо), а також для керування своїм інтерактивним вмістом, а також для виявлення, обробки та спільного використання 3D-активів у своїх команд і не тільки.
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks дає змогу вашим дизайнерам, розробникам і маркетологам створювати захоплюючий досвід WebAR, незалежно від їхніх навичок чи бізнес-цілей. Провідне у світі комп’ютерне бачення, створене для WebAR. Наші основні типи відстеження базуються на понад 10-річному досвіді комп’ютерного бачення та оптимізовані для браузерів на різноманітних пристроях, починаючи з найнижчих специфікацій. Використовуйте наші інструменти для швидкого створення прототипів продуктів, впровадження внутрішніх інновацій і підвищення ефективності продажів і маркетингових зусиль. ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент розробника 2022 року» ** ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент для розробника та розробки» 2022 року **
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR є найкращим у своєму класі з найпростішою та найпотужнішою платформою AR. Спеціально створений для малих підприємств, агентств, щоб створити захоплюючий досвід XR. Перетворіть свій друк, рекламні матеріали, візуалізацію продуктів електронної комерції та багато іншого в доповнену реальність. EvolveAR надає повний набір функцій доповненої реальності, які допоможуть вам створювати, грати та надавати клієнтам, партнерам і друзям абсолютно захоплюючий досвід користувача. Він містить усі основні функції доповненої реальності, такі як відео, аудіо, кнопки дій (CTA), зображення, 360° відео та 3D-моделі. 1) Потрібний нульовий досвід програмування та кодування 2) Поглиблена аналітика в реальному часі на основі доповненої реальності 3) Нові режими керування вмістом і маркетингу 4) Об’єднує користувачів у цифровому та фізичному світах
CGTrader
cgtrader.com
Діяльність компанії, яка є найбільшим у світі джерелом ліцензованих стоків і нестандартних 3D-моделей, включає два взаємопов’язані бізнес-напрямки. CGTrader Marketplace компанії для самообслуговування 3D-моделей із понад 1 000 000 ліцензованих 3D-моделей і CGTrader Enterprise 3D Modeling для корпоративних клієнтів і роздрібних торговців, які можуть перетворювати свої 2D-зображення продуктів у фотореалістичні 3D-моделі. Завдяки спільноті, що складається з десятків тисяч висококваліфікованих 3D-дизайнерів, CGTrader має ідеальні можливості для створення 3D-моделей будь-якої складності в будь-якому масштабі.
Vuframe
vuframe.com
Vuframe — це передова платформа, яка зробила революцію в процесі створення 3D, програм доповненої реальності (AR) і віртуальної реальності (VR) корпоративного рівня. У минулому розробка таких додатків вимагала спеціальних навичок, тривалих циклів розробки та значних бюджетів. Тепер Vuframe спростив весь процес, зробивши його доступним для компаній будь-якого розміру.
Plattar
plattar.com
Plattar використовує технології доповненої реальності (ARKit + ARCore) і XR, що швидко розвиваються, у поєднанні з еволюцією споживчого апаратного забезпечення та браузера, щоб стати новим засобом для клієнтів, які дають можливість випробувати продукти в 3D та/або в контексті без фізичної присутності продукту. Ці та інші технології, що розвиваються, надають можливості для взаємодії протягом усього життєвого циклу продукту - це постійний спосіб поєднати прийняття, використання та лояльність через віртуальну освіту, підтримку та продаж додаткових продуктів.
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