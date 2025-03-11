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Аудиторські послуги відіграють вирішальну роль у перевірці точності фінансових записів компанії, гарантуючи, що вони достовірно відображають здійснені операції. Ці послуги допомагають компаніям складати відповідні фінансові звіти та ефективно повідомляти про свій фінансовий стан зацікавленим сторонам, таким як банки, інвестори/акціонери та інші фінансові партнери. Аудиторські послуги, як правило, інтегровані в фінансовий і бухгалтерський відділи компанії, часто доповнюються додатковою підтримкою з боку фінансового консультування, бухгалтерії та постачальників податкових послуг.
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KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark - онлайн-бухгалтерська платформа для автоматизації обліку, підготовки податків, виставлення рахунків і управління витратами з підтримкою спеціалістів.
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perkinsaccounting.com
Додаток Perkins & Co забезпечує безпечне управління і обмін фінансовими документами через хмарну платформу для бухгалтерів і клієнтів.
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