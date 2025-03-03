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Аудиторські послуги відіграють вирішальну роль у перевірці точності фінансових записів компанії, гарантуючи, що вони достовірно відображають здійснені операції. Ці послуги допомагають компаніям складати відповідні фінансові звіти та ефективно повідомляти про свій фінансовий стан зацікавленим сторонам, таким як банки, інвестори/акціонери та інші фінансові партнери. Аудиторські послуги, як правило, інтегровані в фінансовий і бухгалтерський відділи компанії, часто доповнюються додатковою підтримкою з боку фінансового консультування, бухгалтерії та постачальників податкових послуг.
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KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво, оптову торгівлю, нерухомість, будівництво, професійні та творчі послуги, технології, їжу та напої, автосалони та некомерційні організації. Perkins пишається тим, що отримав 10-річну нагороду ClearlyRated's Best of Accounting™ за відмінне обслуговування клієнтів, 16-річну компанію Portland Business Journal. з натовпу. Зателефонуйте нам сьогодні, щоб дізнатися більше про відмінності Perkins!
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