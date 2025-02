Постачальники аудиторських послуг - Найпопулярніші застосунки - Суринам

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво, оптову торгівлю, нерухомість, будівництво, професійні та творчі послуги, технології, їжу та напої, автосалони та некомерційні організації. Perkins пишається тим, що отримав 10-річну нагороду ClearlyRated's Best of Accounting™ за відмінне обслуговування клієнтів, 16-річну компанію Portland Business Journal. з натовпу. Зателефонуйте нам сьогодні, щоб дізнатися більше про відмінності Perkins!