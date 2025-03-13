Програмне забезпечення для редагування аудіо - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для редагування аудіо дозволяє користувачам створювати та змінювати аудіофайли. Аудіоредактори та інженери використовують ці інструменти, щоб мікшувати або видаляти частини аудіо, коригувати певні регіони та розробляти нові аудіокомпоненти. Ці програми часто містять ефекти для зміни звуку аудіофайлів різними способами. Зазвичай вони підтримують декілька форматів файлів, наприклад MP3, WAV, Windows Media та MPEG-4. Програмне забезпечення для редагування звуку широко використовується аудіоінженерами, музичними продюсерами, мікшерами, монтажерами та звуковими дизайнерами у музичному, кіно- та телевізійному виробництві. Він часто використовується разом із програмним забезпеченням для редагування відео та у співпраці з командами виробництва відео.
Запит на новий застосунок
Speechify
speechify.com
Speechify - додаток для перетворення тексту в аудіо, що підтримує різні формати і мови, і допомагає користувачам слухати контент на ходу.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm - платформа для запису подкастів та відео з високою якістю, що підтримує віддалену співпрацю та автоматичне редагування.
Soundtrap
soundtrap.com
Soundtrap - це онлайн-платформа для створення музики та подкастів, що дозволяє співпрацювати в режимі реального часу з різними інструментами та циклами.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.
Descript
descript.com
Descript – це редактор відео та аудіо з функціями ІІ для легкого редагування мультимедійного контенту, включаючи подкасти та відео.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення, редагування та розповсюдження подкастів з використанням AI, що підходить як для початківців, так і для професіоналів.
Lalal.ai
lalal.ai
Lalal.ai - платформа для видалення вокалу та ізоляції інструментів з аудіотреків з високою точністю без втрати якості.
Soundation
soundation.com
Soundation – це безкоштовна онлайн-студія для створення музики, яка дозволяє записувати, редагувати аудіо та співпрацювати в реальному часі.
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse.ai - платформа на основі ШІ для автоматичного створення субтитрів і озвучування відео з підтримкою понад 60 мов, що полегшує виробництво контенту.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr — це онлайн-платформа для запису та редагування подкастів без установки, яка підтримує до 4K відео та високоякісний звук.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip — безкоштовний онлайн-інструмент для ізоляції або усунення вокалу з пісень. Підходить для караоке, реміксів і створення фонового звуку.
Typecast
typecast.ai
Typecast - це онлайн-інструмент, що перетворює текст на реалістичну мову з великим вибором голосів для створення аудіо для різних проектів.
Ableton
ableton.com
Ableton - це цифрова аудіо робоча станція для виробництва музики, живих виступів та звукового дизайну з унікальними інструментами для творчості.
Auphonic
auphonic.com
Auphonic - це веб-сервіс для автоматичної обробки аудіо, що зменшує шум, нормалізує гучність та балансує звук, спрощуючи покращення аудіозаписів.
Audiotool
audiotool.com
Audiotool — хмарна платформа для створення та редагування музики з набором інструментів та звуків, доступна в браузері.
LANDR
landr.com
LANDR – це платформа для музикантів, яка пропонує послуги майстерності, розповсюдження музики та написання пісень, допомагаючи створювати та публікувати музику.
Krotos
krotos.studio
Krotos - професійне програмне забезпечення для створення, редагування та вдосконалення звукових ефектів з використанням технології AI.
SoundPiece
soundpiece.co
SoundPiece дозволяє створювати музику за допомогою ШІ. Вкажіть настрій, стиль і тривалість, і отримайте нову пісню за секунди.
Alitu
alitu.com
Alitu - це веб-додаток для редагування подкастів, що автоматизує технічні процеси, дозволяючи користувачам зосередитися на створенні контенту.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box - це додаток для перетворення тексту в голос з понад 700 AI-оповідачами, які говорять 140+ мовами, з можливістю налаштування та імпорту тексту.
Deepsync
deepsync.com
Deepsync використовує технологію клонування голосу для прискорення виробництва аудіо-контенту для медіа-компаній у 10 разів.
Numa Studio
numastudio.io
Додаток Numa Studio об'єднує управління музичними проектами в одному інтуїтивному інтерфейсі, спрощуючи співпрацю та організацію роботи для музикантів і команд.
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster - платформа для запису та трансляції подкастів з високоякісним аудіо та відео, що спрощує процес виробництва контенту та віддалену взаємодію.
Vollume
vollume.com
Vollume — це інструмент для музикантів, який дозволяє керувати плейлистами, обмінюватись повідомленнями та файлами, а також зберігати дані в хмарі.
Audiorista
audiorista.com
Audiorista дозволяє створити власний медіа-додаток для підписки, перетворюючи аудіокниги, подкасти, електронні книги та курси без навичок програмування.
Avid
avid.com
Avid – це набір інструментів для медіа- і звукового виробництва, який підтримує редагування, змішування звуку й цифрову співпрацю.
Audiohook
audiohook.com
Audiohook – це платформа, яка дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через усі цифрові та традиційні аудіоканали.
Notetracks
notetracks.com
Notetracks - онлайн-платформа для спільної роботи над аудіо- та відеопроектами, що дозволяє додавати нотатки і маркери безпосередньо до медіафайлів.
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