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Програмне забезпечення для редагування аудіо дозволяє користувачам створювати та змінювати аудіофайли. Аудіоредактори та інженери використовують ці інструменти, щоб мікшувати або видаляти частини аудіо, коригувати певні регіони та розробляти нові аудіокомпоненти. Ці програми часто містять ефекти для зміни звуку аудіофайлів різними способами. Зазвичай вони підтримують декілька форматів файлів, наприклад MP3, WAV, Windows Media та MPEG-4. Програмне забезпечення для редагування звуку широко використовується аудіоінженерами, музичними продюсерами, мікшерами, монтажерами та звуковими дизайнерами у музичному, кіно- та телевізійному виробництві. Він часто використовується разом із програмним забезпеченням для редагування відео та у співпраці з командами виробництва відео.
Запит на новий застосунок
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster революціонізує подкастинг, пропонуючи високоякісні, місцеві можливості запису для віддалених інтерв'ю, забезпечуючи студійну аудіо та до 4K відео-роздільної здатності. Boomcaster записує аудіо та відео з високою чіткою визначенням безпосередньо з мікрофона та камери для кожного з учасників, дозволяючи вам одночасно в прямому ефірі. Вклад кожного учасника фіксується незалежно, захищаючи записи від нестабільності Інтернету та забезпечуючи неперевершену чіткість. Інтуїтивна платформа Boomcaster також включає такі функції, як автоматична обробка після обробки, редагування в режимі реального часу та один клацання в прямому ефірі для основних соціальних платформ. Розроблений як для початківців подкастерів, так і для досвідчених мовників, Boomcaster спрощує технічні проблеми виробництва подкастів, що дозволяє творцям зосередитись на наданні переконливого контенту. Приєднуйтесь до спільноти подкастерів, які довіряють Boomcaster, щоб підняти свій досвід аудіо та відео.
Vollume
vollume.com
Vollume Control — це музичний інструмент, створений для музикантів і музичних професіоналів, щоб легше співпрацювати над проектами. Поєднання потужного керування списками відтворення, обміну повідомленнями, обміну файлами та хмарним сховищем в одній простій у користуванні програмі.
Numa Studio
numastudio.io
Додаток Numa Studio об'єднує управління музичними проектами в одному інтуїтивному інтерфейсі, спрощуючи співпрацю та організацію роботи для музикантів і команд.
Notetracks
notetracks.com
Notetracks допомагає творцям аудіо та відео переглядати та затверджувати творчі проекти (подкасти, музика, відео, маркетинговий вміст). У сучасному світі віддаленої співпраці не можна переглядати електронні листи для редагування чернеток (наприклад, чи можемо ми приймати «мм» і «ах» у 1:20, 23:34 15:13). Нотатки та розмови в електронних листах, документах, чатах і дзвінках із посиланням на часові мітки з назвами аудіофайлів призводять до пропущених редагувань, неправильних змін, непорозумінь, нескінченних переглядів і, зрештою, незадоволених редакторів, членів команди та клієнтів, які втрачають мотивацію та імпульс проекту. Підтримуйте чітке, безперебійне та продуктивне спілкування за допомогою Notetracks — єдиної платформи, розробленої для команд виробництва аудіо та відео, щоб ділитися та збирати точні відгуки безпосередньо про свій медіафайл.
Audiorista
audiorista.com
Розкрийте потенціал свого вмісту за допомогою Audiorista, найкращого інструменту для створення власної мультимедійної програми. Перетворіть свої аудіокниги, подкасти, електронні книги, курси тощо на захоплюючу платформу на основі передплати, яка обслуговує як вашу усталену аудиторію, так і нових ентузіастів. Найкраща частина? Вам не потрібен досвід кодування! Сформуйте свій мультимедійний додаток до досконалості, доповнивши його унікальним брендом, інтуїтивно зрозумілою навігацією та функціями безперебійного відтворення. Спеціалізуйте кожен аспект, щоб створити чудову подорож користувача та підтримувати вашу аудиторію на гачку. Виберіть Audiorista та перетворіть свій бізнес на сенсацію передплати.
SoundPiece
soundpiece.co
Створюйте красиву музику за допомогою ШІ. Просто вкажіть потрібний настрій, стиль і тривалість і створіть нову пісню за лічені секунди. Ви також можете коригувати пісні або створювати скільки завгодно варіацій. Незалежно від того, чи шукаєте ви оркестрову, електронну чи навіть звичайну долю – звуковий фрагмент може створити музику відповідно до ваших потреб. Найкраще те, що всі створені пісні безоплатні.
Krotos
krotos.studio
Krotos - професійне програмне забезпечення для створення, редагування та вдосконалення звукових ефектів з використанням технології AI.
Audiohook
audiohook.com
Audiohook — це єдиний магазин, який дозволяє компаніям охоплювати своїх клієнтів через усі цифрові та традиційні аудіоканали.
Alitu
alitu.com
Alitu - це веб-додаток для редагування подкастів, що автоматизує технічні процеси, дозволяючи користувачам зосередитися на створенні контенту.
Deepsync
deepsync.com
Deepsync використовує технологію клонування голосу, щоб допомогти медіакомпаніям створювати аудіоконтент у 10 разів швидше, ніж ручне. Він спрямований на полегшення процесу виробництва для подкастерів і продакшн-студій.
Soundation
soundation.com
Soundation – це безкоштовна онлайн-студія для створення музики, яка дозволяє записувати, редагувати аудіо та співпрацювати в реальному часі.
Audiotool
audiotool.com
Audiotool — хмарна платформа для створення та редагування музики з набором інструментів та звуків, доступна в браузері.
Auphonic
auphonic.com
Auphonic - це веб-сервіс для автоматичної обробки аудіо, що зменшує шум, нормалізує гучність та балансує звук, спрощуючи покращення аудіозаписів.
Ableton
ableton.com
Ableton - це цифрова аудіо робоча станція для виробництва музики, живих виступів та звукового дизайну з унікальними інструментами для творчості.
Descript
descript.com
Descript – це редактор відео та аудіо з функціями ІІ для легкого редагування мультимедійного контенту, включаючи подкасти та відео.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом усвідомлюють контекст, що дозволяє їм розвивати контекстні голоси з різними акцентами та емоціями. За допомогою Narration Box ви можете імпортувати текст через URL-адресу або документ і керувати всіма текстовими та голосовими ресурсами у своїй спеціальній студії. Кожен диктор AI має власний набір функцій, які можна налаштувати відповідно до ваших конкретних вимог. Крім того, Narration Box забезпечує надійну та оперативну підтримку клієнтів, щоб допомогти вам протягом усього процесу. Незалежно від того, чи потрібна вам професійна озвучка для вашого проекту, привабливий диктор для вашої аудіокниги чи локалізований голос для вашого багатомовного вмісту, Narration Box пропонує комплексне рішення з великою бібліотекою оповідачів штучного інтелекту та зручною платформою.
Avid
avid.com
AVID надає творцям засобів масової інформації інноваційними технологіями та інструментами спільної роботи для розваги, інформування, навчання та просвітлення світу. Вони допомагають медіа -прозорливим створювати мистецтво, яке забарвлює їх сприйняття та збагачує їх культуру. Вони роблять інноваційні технології та інструменти спільної роботи, які надихають і іскрить радість, щоб творці могли розважати, інформувати, навчати та просвітити світ. Вони вірять у своїх художників. Вони вірять у своїх лідерів галузі. І вони вірять у майбутнє розваг. У них багата 30-річна історія потужності медіа та розваги. Але вони знають, що їх історія не визначає їх майбутнє, тому вони завжди розвиваються, зобов’язані зробити краще і краще. Вони роблять багато продуктів, але вони роблять лише одне: максимізуйте медіа дивовижних виробників. У Avid, щохвилини, щодня вони живить більших творців.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip — це безкоштовний онлайн-інструмент, призначений для виділення або видалення вокалу з будь-якої пісні. Завдяки зручному інтерфейсу інструмент ідеально підходить для ентузіастів музики, любителів караоке, діджеїв і музичних продюсерів. Використовуючи складні алгоритми обробки цифрового сигналу, AudioStrip може відокремити вокальний компонент від інструментальних частин пісні з вражаючою точністю та повнотою. Його основною функцією є створення інструментальних треків без вокалу, ідеальних для караоке, мінусовок або реміксів. І навпаки, його також можна використовувати для вилучення окремих вокальних треків для інших творчих цілей. В основі технології AudioStrip лежить її здатність розбирати складну звукову інформацію на окремі елементи, що дозволяє користувачам маніпулювати ізольованим вокалом або інструментальними партіями відповідно до їхніх вимог. Користувачі можуть використовувати цей інструмент, просто завантаживши вибрану пісню на платформу, після чого програмне забезпечення ефективно обробляє аудіо та створює трек без вокалу. Хоча для роботи AudioStrip потрібно ввімкнути JavaScript, його функції доступні через будь-який поширений браузер і не потребують завантаження або встановлення додаткового програмного забезпечення. Будь ласка, зверніть увагу, що хоча AudioStrip доступний для безкоштовного використання, можуть бути обмеження або преміум-функції, які можуть змінюватися.
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse.ai - платформа на основі ШІ для автоматичного створення субтитрів і озвучування відео з підтримкою понад 60 мов, що полегшує виробництво контенту.
Typecast
typecast.ai
Typecast - це онлайн-інструмент, що перетворює текст на реалістичну мову з великим вибором голосів для створення аудіо для різних проектів.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr — це онлайн-платформа для запису та редагування подкастів без установки, яка підтримує до 4K відео та високоякісний звук.
Speechify
speechify.com
Speechify - додаток для перетворення тексту в аудіо, що підтримує різні формати і мови, і допомагає користувачам слухати контент на ходу.
Soundtrap
soundtrap.com
Soundtrap - це онлайн-платформа для створення музики та подкастів, що дозволяє співпрацювати в режимі реального часу з різними інструментами та циклами.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm - платформа для запису подкастів та відео з високою якістю, що підтримує віддалену співпрацю та автоматичне редагування.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення, редагування та розповсюдження подкастів з використанням AI, що підходить як для початківців, так і для професіоналів.
LANDR
landr.com
LANDR – це платформа для музикантів, яка пропонує послуги майстерності, розповсюдження музики та написання пісень, допомагаючи створювати та публікувати музику.
Lalal.ai
lalal.ai
Lalal.ai - платформа для видалення вокалу та ізоляції інструментів з аудіотреків з високою точністю без втрати якості.
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