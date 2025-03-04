Speechify

speechify.com

Speechify-це додаток з текстовим мовленням, який полегшує світ доступ до інформації. 20+ мільйонів людей використовують наше розширення Google Chrome, веб -додаток, додаток для iOS та додаток для Android. Наша місія - переконатися, що читання ніколи не є перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі - це студенти, професіонали та любителі продуктивності. У багатьох з них є відмінності в навчанні, такі як дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хочуть читати швидше і слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь -яку книгу, документ чи веб -сайт на аудіо та слухати, поки ви перебуваєте в машині, займаєтесь білизною, вигулюєте собаку, вечерю, тренування, парашути - як би не був ваш розпорядок дня! Speechify також працює на середній, Зоряній трибуні, прямій тощо. Легко додайте на свій веб-сайт текст-мовлення. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку в університеті Браун, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням тексту до мови, над яким він працював. Кліфф має дислексію, і він був розчарований тим, скільки часу та енергії йому потрібно було читати. Технологія Advanced TTS була тотальним геймханжером, це дозволило йому закінчити свої читання на 3 рази швидше, ніж звичайний читач та краще зрозуміти та зберегти інформацію. У Speechify наша мета - читати ніколи не бути перешкодою для навчання для когось. Ніщо не повинно стримувати вас від інформації про навчання швидко та ефективно. Speechify зросла для працевлаштування понад 100 членів команди, розповсюджених по всьому світу за кілька коротких років. Ми пишаємось неймовірною командою з членами, які раніше були лідерами та старшими інженерами в таких компаніях, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. Всі ми любимо і надаємо пріоритетність власності, надаючи цінність зі швидкістю, вивчаючи стільки, наскільки ми можемо, і змушуючи наших користувачів відчувати себе уповноваженими.