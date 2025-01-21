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Програмне забезпечення для редагування аудіо - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Програмне забезпечення для редагування аудіо дозволяє користувачам створювати та змінювати аудіофайли. Аудіоредактори та інженери використовують ці інструменти, щоб мікшувати або видаляти частини аудіо, коригувати певні регіони та розробляти нові аудіокомпоненти. Ці програми часто містять ефекти для зміни звуку аудіофайлів різними способами. Зазвичай вони підтримують декілька форматів файлів, наприклад MP3, WAV, Windows Media та MPEG-4. Програмне забезпечення для редагування звуку широко використовується аудіоінженерами, музичними продюсерами, мікшерами, монтажерами та звуковими дизайнерами у музичному, кіно- та телевізійному виробництві. Він часто використовується разом із програмним забезпеченням для редагування відео та у співпраці з командами виробництва відео.
Запит на новий застосунок
Soundtrap
soundtrap.com
Створення музики, редагування аудіо, петлі, автонастроювання, створення ритмів, все, що вам потрібно, щоб безкоштовно створювати музику. Це онлайн і для спільної роботи - зареєструйтеся для безкоштовного облікового запису зараз!
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивовижні користувачі — студенти, професіонали та любителі продуктивності. Багато з них мають відмінності в навчанні, як-от дислексія та СДУГ, тоді як багато хто просто хоче швидше читати та слухати на ходу. За допомогою Speechify ви можете перетворити будь-яку книгу, документ або веб-сайт на аудіофайл і слухати їх, поки ви перебуваєте в машині, праєте білизну, гуляєте з собакою, готуєте вечерю, тренуєтеся, стрибаєте з парашутом — якою б не була ваша щоденна рутина! Speechify також підтримує Medium, Star Tribune, The Direct тощо. Легко додайте синтез мовлення на свій веб-сайт. Кліфф Вайцман, наш безстрашний генеральний директор, заснував Speechify у 2017 році в кімнаті гуртожитку Браунського університету, щоб він міг поділитися з іншими неймовірним програмним забезпеченням для перетворення тексту в мовлення, над яким він працював. У Кліффа дислексія, і він був засмучений тим, скільки часу та енергії йому потрібно для читання. Передова технологія TTS повністю змінила правила, вона дозволила йому закінчувати читання в 3 рази швидше, ніж звичайний рідер, а також краще розуміти та зберігати інформацію. У Speechify наша мета полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Ніщо не повинно заважати вам вивчати інформацію швидко та ефективно. За кілька років у Speechify працює понад 100 членів команди по всьому світу. Ми пишаємося неймовірною командою з членами, які раніше були керівниками та старшими інженерами таких компаній, як Snapchat, Apple, Spotify, Amazon і Uber. Ми всі любимо та надаємо пріоритет власності, швидкій доставці цінності, навчанню якомога більше та створенню відчуття, що наші користувачі мають більше можливостей.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster робить революцію в подкастингу, пропонуючи високоякісні локальні можливості запису для віддалених інтерв’ю, забезпечуючи звук студійного рівня та роздільну здатність відео до 4K. Boomcaster записує аудіо та відео високої чіткості безпосередньо з мікрофона та камери для кожного учасника, дозволяючи вам одночасно вести пряму трансляцію. Введення кожного учасника фіксується незалежно, захищаючи записи від нестабільності в Інтернеті та забезпечуючи неперевершену чіткість. Інтуїтивно зрозуміла платформа Boomcaster також включає такі функції, як автоматична постобробка, редагування в реальному часі та трансляція одним клацанням миші на основні соціальні платформи. Розроблений як для початківців подкастерів, так і для досвідчених мовників, Boomcaster спрощує технічні проблеми створення подкастів, дозволяючи творцям зосередитися на доставці привабливого контенту. Приєднуйтеся до спільноти подкастерів, які довіряють Boomcaster покращити свій досвід аудіо- та відеоподкастів.
Vollume
vollume.com
Vollume Control — це музичний інструмент, створений для музикантів і музичних професіоналів, щоб легше співпрацювати над проектами. Поєднання потужного керування списками відтворення, обміну повідомленнями, обміну файлами та хмарним сховищем в одній простій у користуванні програмі.
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio переосмислює ландшафт управління музичними проектами, централізуючи кожен аспект вашого творчого процесу в одній інтуїтивно зрозумілій платформі. З Numa Studio музичні професіонали можуть відчути неперевершену організацію, що веде до значної економії часу та спрощеної співпраці. Конструкція платформи усуває потребу в кількох інструментах і платформах, дозволяючи артистам, продюсерам і командам зосередитися на справді важливому — створенні виняткової музики. Завдяки інтеграції розширених функцій обміну, коментування та контролю версій Numa гарантує, що кожна деталь проекту буде доступною, сприяючи створенню ефективного та точного середовища для співпраці. Цей цілісний підхід не тільки спрощує управління проектами, але й покращує якість зв’язку та зворотного зв’язку, зрештою підвищуючи творчий результат і роблячи Numa незамінним інструментом у музичній індустрії.
Notetracks
notetracks.com
Notetracks допомагає творцям аудіо та відео переглядати та затверджувати творчі проекти (подкасти, музика, відео, маркетинговий вміст). У сучасному світі віддаленої співпраці не можна переглядати електронні листи для редагування чернеток (наприклад, чи можемо ми приймати «мм» і «ах» у 1:20, 23:34 15:13). Нотатки та розмови в електронних листах, документах, чатах і дзвінках із посиланням на часові мітки з назвами аудіофайлів призводять до пропущених редагувань, неправильних змін, непорозумінь, нескінченних переглядів і, зрештою, незадоволених редакторів, членів команди та клієнтів, які втрачають мотивацію та імпульс проекту. Підтримуйте чітке, безперебійне та продуктивне спілкування за допомогою Notetracks — єдиної платформи, розробленої для команд виробництва аудіо та відео, щоб ділитися та збирати точні відгуки безпосередньо про свій медіафайл.
Audiorista
audiorista.com
Розкрийте потенціал свого вмісту за допомогою Audiorista, найкращого інструменту для створення власної мультимедійної програми. Перетворіть свої аудіокниги, подкасти, електронні книги, курси тощо на захоплюючу платформу на основі передплати, яка обслуговує як вашу усталену аудиторію, так і нових ентузіастів. Найкраща частина? Вам не потрібен досвід кодування! Сформуйте свій мультимедійний додаток до досконалості, доповнивши його унікальним брендом, інтуїтивно зрозумілою навігацією та функціями безперебійного відтворення. Спеціалізуйте кожен аспект, щоб створити чудову подорож користувача та підтримувати вашу аудиторію на гачку. Виберіть Audiorista та перетворіть свій бізнес на сенсацію передплати.
SoundPiece
soundpiece.co
Створюйте красиву музику за допомогою ШІ. Просто вкажіть потрібний настрій, стиль і тривалість і створіть нову пісню за лічені секунди. Ви також можете коригувати пісні або створювати скільки завгодно варіацій. Незалежно від того, чи шукаєте ви оркестрову, електронну чи навіть звичайну долю – звуковий фрагмент може створити музику відповідно до ваших потреб. Найкраще те, що всі створені пісні безоплатні.
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio, розроблена компанією Krotos, піонером у галузі аудіотехнологій, є новаторським програмним забезпеченням, розробленим, щоб змінити спосіб роботи людей зі звуковими ефектами. Ця інноваційна платформа спрощує процес створення звуку, пропонуючи повне поєднання швидкості, якості та творчої свободи, дозволяючи користувачам швидко створювати високоякісні, унікальні та безоплатні звукові ефекти. Користувачі можуть легко створювати власні звуки простим клацанням або помахом миші, усуваючи виснажливий процес пошуку в звукових бібліотеках або складні етапи запису та редагування. Krotos Studio – це не лише ефективність; мова йде про розширення можливостей творців із здатністю виробляти звуки, які дійсно резонують з їхньою аудиторією. Завдяки понад 200 попереднім налаштуванням звуку в різних категоріях і щомісяця додається більше, платформа гарантує, що кожен звук буде відмінним, задовольняючи широкий спектр проектів і творчих потреб. Орфеас Ботеас, генеральний директор Krotos, наголошує, що Krotos Studio з її можливостями на базі штучного інтелекту створена для того, щоб передати потужність професійного звукового дизайну в руки творців усіх рівнів, демократизуючи доступ до звукових ефектів найвищого рівня та сприяючи творчій свободі. . Будь то онлайн-контент, фільми, телешоу чи реклама, Krotos Studio пропонує універсальний і зручний інструмент для тих, хто хоче покращити свій звуковий дизайн.
Audiohook
audiohook.com
Audiohook — це єдиний магазин, який дозволяє компаніям охоплювати своїх клієнтів через усі цифрові та традиційні аудіоканали.
Alitu
alitu.com
Alitu — це веб-інструмент для редагування подкастів, який збирає ваші необроблені записи та допомагає вам перетворити їх на дивовижне шоу, яке збільшує аудиторію. Інструмент звільняє початківців мовників від технічної частини редагування подкасту, щоб зосередитися на частинах, які вони люблять. Автоматизуйте технічні частини, як-от видалення фонового шуму та вирівнювання гучності. Насолоджуйтесь орієнтованим на подкасти набором інструментів перетягування, щоб створювати та брендувати свої епізоди. Без зусиль обріжте свої кліпи та виріжте помилки. Опублікуйте своє шоу для всього світу. Завантажте свій готовий епізод прямо до свого ведучого подкастів, не виходячи з Alit. Розпочніть своє шоу з набором курсів подкастингу Alitu, щоб ви могли припинити здогади. Дозвольте Аліту виконати важку роботу за вас і приєднайтеся до 1500 подкастерів, які витрачають менше часу на редагування та більше на створення.
Deepsync
deepsync.com
Deepsync використовує технологію клонування голосу, щоб допомогти медіакомпаніям створювати аудіоконтент у 10 разів швидше, ніж ручне. Він спрямований на полегшення процесу виробництва для подкастерів і продакшн-студій.
Soundation
soundation.com
Створюйте музику в безкоштовній онлайн-студії у вашому браузері. Співпрацюйте, створюйте ритми, записуйте та редагуйте аудіо. Використовуйте понад 20 000 циклів і семплів, віртуальних інструментів і ефектів.
Audiotool
audiotool.com
Почніть створювати музику в хмарі. Audiotool — це потужна музична онлайн-студія прямо у вашому браузері.
Auphonic
auphonic.com
Автоматичний веб-сервіс для обробки аудіо, що використовує обробку сигналів і методи машинного навчання.
Ableton
ableton.com
Ableton створює програмне забезпечення, апаратне забезпечення та інші творчі інструменти для глобальної спільноти музикантів.
Descript
descript.com
Descript — це новий вид відеоредактора, який такий же простий, як документ. Функції Descript на базі ШІ та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс підживлюють канали YouTube і TikTok, найпопулярніші подкасти та компанії, які використовують відео для маркетингу, продажів, внутрішнього навчання та співпраці. Descript має на меті зробити відео основним інструментарієм кожного комунікатора, поряд з документами та слайдами.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом усвідомлюють контекст, що дозволяє їм розвивати контекстні голоси з різними акцентами та емоціями. За допомогою Narration Box ви можете імпортувати текст через URL-адресу або документ і керувати всіма текстовими та голосовими ресурсами у своїй спеціальній студії. Кожен диктор AI має власний набір функцій, які можна налаштувати відповідно до ваших конкретних вимог. Крім того, Narration Box забезпечує надійну та оперативну підтримку клієнтів, щоб допомогти вам протягом усього процесу. Незалежно від того, чи потрібна вам професійна озвучка для вашого проекту, привабливий диктор для вашої аудіокниги чи локалізований голос для вашого багатомовного вмісту, Narration Box пропонує комплексне рішення з великою бібліотекою оповідачів штучного інтелекту та зручною платформою.
Avid
avid.com
Avid надає творцям засобів масової інформації інноваційні технології та інструменти для спільної роботи, щоб розважати, інформувати, навчати та просвітлювати світ. Вони допомагають медіа-візіонерам створювати мистецтво, яке забарвлює їхнє сприйняття та збагачує їхню культуру. Вони створюють інноваційні технології та інструменти для співпраці, які надихають і викликають радість, щоб творці могли розважати, інформувати, навчати та просвітлювати світ. Вони вірять у своїх артистів. Вони вірять у своїх лідерів галузі. І вони вірять у майбутнє розваг. Вони мають багату 30-річну історію роботи з медіа та розваги. Але вони знають, що їхня історія не визначає їхнє майбутнє, тому вони постійно розвиваються, прагнучи робити все краще й краще. Вони виробляють багато продуктів, але роблять лише одне: максимізують носії дивовижних виробників. У Avid щохвилини, кожного дня вони підтримують кращих творців.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip — це безкоштовний онлайн-інструмент, призначений для виділення або видалення вокалу з будь-якої пісні. Завдяки зручному інтерфейсу інструмент ідеально підходить для ентузіастів музики, любителів караоке, діджеїв і музичних продюсерів. Використовуючи складні алгоритми обробки цифрового сигналу, AudioStrip може відокремити вокальний компонент від інструментальних частин пісні з вражаючою точністю та повнотою. Його основною функцією є створення інструментальних треків без вокалу, ідеальних для караоке, мінусовок або реміксів. І навпаки, його також можна використовувати для вилучення окремих вокальних треків для інших творчих цілей. В основі технології AudioStrip лежить її здатність розбирати складну звукову інформацію на окремі елементи, що дозволяє користувачам маніпулювати ізольованим вокалом або інструментальними партіями відповідно до їхніх вимог. Користувачі можуть використовувати цей інструмент, просто завантаживши вибрану пісню на платформу, після чого програмне забезпечення ефективно обробляє аудіо та створює трек без вокалу. Хоча для роботи AudioStrip потрібно ввімкнути JavaScript, його функції доступні через будь-який поширений браузер і не потребують завантаження або встановлення додаткового програмного забезпечення. Будь ласка, зверніть увагу, що хоча AudioStrip доступний для безкоштовного використання, можуть бути обмеження або преміум-функції, які можуть змінюватися.
Dubverse
dubverse.ai
У стрімкому світі створення цифрового контенту Dubverse.ai змінює правила гри як для відеопродюсерів, викладачів, так і для компаній. Ця інноваційна платформа використовує можливості штучного інтелекту для оптимізації та покращення процесу створення відео, особливо зосереджуючись на подоланні мовних бар’єрів і забезпеченні універсальної доступності контенту. В основі пропозицій Dubverse.ai лежить надійний механізм для Synthetic Media, який розширює людську творчість за допомогою передової технології ШІ. Процес простий, але потужний: * Субтитри зі штучним інтелектом: автоматично створюйте точні субтитри різними мовами, підвищуючи залучення глядача та сприяючи його розумінню. * Перетворення тексту в мовлення: перетворюйте текст на голос за кадром із природним звучанням, роблячи ваші відео більш динамічними та доступними для ширшої аудиторії. Dubverse.ai містить набір функцій, призначених для задоволення різноманітних потреб у створенні вмісту: * Багатомовна підтримка: завдяки підтримці понад 60 мов творці вмісту можуть охопити глобальну аудиторію без мовних обмежень. * Вибір динаміків: виберіть із широкого діапазону голосів штучного інтелекту, щоб знайти ідеальний варіант для тону та стилю вашого відео. * Редактор сценаріїв: інтуїтивно зрозумілий редактор сценаріїв із перекладом у реальному часі спрощує процес редагування. * Голоси, схожі на людські: механізм перетворення тексту в мовлення Dubverse.ai надає голоси, які звучать природно та привабливо. * Вбудований обмін: легко співпрацюйте з іншими та збирайте відгуки в одному місці. * Субтитри, які можна завантажити: покращте SEO та доступність свого відео за допомогою багатомовних субтитрів.
Typecast
typecast.ai
ШІ-генератор голосу з емоційним перетворенням тексту в мову за допомогою Typecast — це онлайн-інструмент, який дозволяє користувачам перетворювати текст у реалістичне мовлення. Завдяки бібліотеці з понад 400 гіперреалістичних голосів, цей інструмент дозволяє користувачам створювати вміст саме так, як вони хочуть. Він пропонує різноманітні функції та функції для різних цілей, включаючи оповідання історій, презентації, маркетинг продукту, навчальні відео, відео YouTube та навчання. Генератор голосу AI Voice Generator Typecast створений для надання реалістичних голосів і аватарів штучного інтелекту, що дозволяє користувачам захоплювати свій відеовміст і захоплюючий звук. Користувачі можуть легко створити персонажа, ввести потрібний текст, вибрати стиль голосу та завантажити згенероване аудіо. Інструмент також пропонує шаблони перетворення тексту в голос для різних категорій, таких як аудіокниги, освіта, продажі, документальні фільми, тренінги та ігри, що полегшує користувачам початок роботи. Однією з ключових переваг використання AI Voice Generator від Typecast є його здатність щоб заощадити час і позбавити від клопоту виробничих витрат. Користувачам не потрібно наймати акторів, керувати знімальною групою чи орендувати студію, оскільки інструмент усуває потребу в записі екрану та редагуванні після виробництва. Він пропонує простий і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам вводити, вставляти або імпортувати свій письмовий вміст безпосередньо на платформу. Загалом, Typecast’s AI Voice Generator — це веб-платформа, яка надає користувачам широкий спектр можливостей для створення високоякісний відеоконтент із людськими віртуальними аватарами. Він пропонує емоційні налаштування перетворення тексту в голос, величезну бібліотеку акторів, які озвучують кадри, і бездоганний досвід редагування. Завдяки зручному інтерфейсу та потужним функціям генератор AI Voice від Typecast є цінним інструментом для творців контенту, які хочуть покращити свої відео реалістичним і привабливим звуком.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr створено для роботи прямо у вашому браузері, тому ви можете записувати будь-де, не встановлюючи нічого. Усе, що потрібно зробити вашим гостям, це натиснути посилання запрошення.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside — це ваша онлайн-студія для високоякісних записів і блискавичного монтажу. Він працює на основі штучного інтелекту, але створений для людських розмов, тому все, від подкастів до відеомаркетингу, захоплюється ідеальним відео 4K і кришталево чистим звуком, незалежно від того, де ви перебуваєте, наскільки схематично працює ваш Wi-Fi, чи чи чи Ваші гості не вміють натискати кнопки. Подумайте про це як про свого цифрового джина в пляшці, але замість трьох бажань ви отримаєте нескінченні першокласні записи та надзвичайно просте редагування. Від Гілларі Клінтон до малих компаній і великих гравців, таких як Spotify, Marvel і Verizon Media, Ріверсайд став обраною сценою для трансляції історій, не пропускаючи жодного удару в якості.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам легко створювати, редагувати та поширювати подкасти високої якості. Платформа надає користувачам набір інструментів для запису та редагування аудіо та відео та створення подкастів із віддалених інтерв’ю з до 10 учасників. Записи студійної якості, редагування за допомогою штучного інтелекту та плавний експорт можна досягти на одній веб-платформі. Інструменти включають багатодоріжковий запис, транскрипцію аудіо, інтуїтивно зрозуміле редагування, перетворення тексту в мовлення, Magic Dust, Revoice та Silence Removal, а також набір інструментів на основі штучного інтелекту, таких як видалення фонового шуму, виявлення слів-заповнювачів, аудіо в текст , запис подкастів, MP3 у текст і перетворення формату. Podcastle також пропонує додатки для iOS та Android, щоб надати можливості запису на ходу. Платформа розроблена, щоб полегшити користувачам створення подкастів для обміну історіями та спілкування зі своєю аудиторією, незалежно від рівня досвіду.
LANDR
landr.com
Музичний світ змінився. Завдяки новій технології митцям легко та доступно створювати та ділитися своїми роботами з цілковитою незалежністю, але останній крок у створенні музики як власноручного підприємства – мастеринг – залишається складним і важкодосяжним кроком.
Lalal.ai
lalal.ai
Сервіс нового покоління для видалення вокалу та відокремлення музичного джерела для швидкого, легкого та точного вилучення стебла. Видаліть вокальні, інструментальні, ударні, бас, піаніно, електрогітару, акустичну гітару та синтезаторні треки без втрати якості.