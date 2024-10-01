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Програмне забезпечення для редагування аудіо - Найпопулярніші застосунки - Малаві
Програмне забезпечення для редагування аудіо дозволяє користувачам створювати та змінювати аудіофайли. Аудіоредактори та інженери використовують ці інструменти, щоб мікшувати або видаляти частини аудіо, коригувати певні регіони та розробляти нові аудіокомпоненти. Ці програми часто містять ефекти для зміни звуку аудіофайлів різними способами. Зазвичай вони підтримують декілька форматів файлів, наприклад MP3, WAV, Windows Media та MPEG-4. Програмне забезпечення для редагування звуку широко використовується аудіоінженерами, музичними продюсерами, мікшерами, монтажерами та звуковими дизайнерами у музичному, кіно- та телевізійному виробництві. Він часто використовується разом із програмним забезпеченням для редагування відео та у співпраці з командами виробництва відео.
Запит на новий застосунок
Speechify
speechify.com
Speechify – це програма для перетворення тексту в мовлення, яка полегшує доступ до інформації. Понад 20 мільйонів людей користуються нашим розширенням Google Chrome, веб-програмою, програмою для iOS і Android. наша місія полягає в тому, щоб читання ніколи не було перешкодою для навчання. Наші дивов...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside — це ваша онлайн-студія для високоякісних записів і блискавичного монтажу. Він працює на основі штучного інтелекту, але створений для людських розмов, тому все, від подкастів до відеомаркетингу, захоплюється ідеальним відео 4K і кришталево чистим звуком, незалежно від того, де ви перебуває...
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio переосмислює ландшафт управління музичними проектами, централізуючи кожен аспект вашого творчого процесу в одній інтуїтивно зрозумілій платформі. З Numa Studio музичні професіонали можуть відчути неперевершену організацію, що веде до значної економії часу та спрощеної співпраці. Конструк...
Soundtrap
soundtrap.com
Створення музики, редагування аудіо, петлі, автонастроювання, створення ритмів, все, що вам потрібно, щоб безкоштовно створювати музику. Це онлайн і для спільної роботи - зареєструйтеся для безкоштовного облікового запису зараз!
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює...
Descript
descript.com
Descript — це новий вид відеоредактора, який такий же простий, як документ. Функції Descript на базі ШІ та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс підживлюють канали YouTube і TikTok, найпопулярніші подкасти та компанії, які використовують відео для маркетингу, продажів, внутрішнього навчання та співпраці. ...
Lalal.ai
lalal.ai
Сервіс нового покоління для видалення вокалу та відокремлення музичного джерела для швидкого, легкого та точного вилучення стебла. Видаліть вокальні, інструментальні, ударні, бас, піаніно, електрогітару, акустичну гітару та синтезаторні треки без втрати якості.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам легко створювати, редагувати та поширювати подкасти високої якості. Платформа надає користувачам набір інструментів для запису та редагування аудіо та відео та створе...
Zencastr
zencastr.com
Zencastr створено для роботи прямо у вашому браузері, тому ви можете записувати будь-де, не встановлюючи нічого. Усе, що потрібно зробити вашим гостям, це натиснути посилання запрошення.
Dubverse
dubverse.ai
У стрімкому світі створення цифрового контенту Dubverse.ai змінює правила гри як для відеопродюсерів, викладачів, так і для компаній. Ця інноваційна платформа використовує можливості штучного інтелекту для оптимізації та покращення процесу створення відео, особливо зосереджуючись на подоланні мовних...
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip — це безкоштовний онлайн-інструмент, призначений для виділення або видалення вокалу з будь-якої пісні. Завдяки зручному інтерфейсу інструмент ідеально підходить для ентузіастів музики, любителів караоке, діджеїв і музичних продюсерів. Використовуючи складні алгоритми обробки цифрового си...
Typecast
typecast.ai
ШІ-генератор голосу з емоційним перетворенням тексту в мову за допомогою Typecast — це онлайн-інструмент, який дозволяє користувачам перетворювати текст у реалістичне мовлення. Завдяки бібліотеці з понад 400 гіперреалістичних голосів, цей інструмент дозволяє користувачам створювати вміст саме так, я...
Soundation
soundation.com
Створюйте музику в безкоштовній онлайн-студії у вашому браузері. Співпрацюйте, створюйте ритми, записуйте та редагуйте аудіо. Використовуйте понад 20 000 циклів і семплів, віртуальних інструментів і ефектів.
LANDR
landr.com
Музичний світ змінився. Завдяки новій технології митцям легко та доступно створювати та ділитися своїми роботами з цілковитою незалежністю, але останній крок у створенні музики як власноручного підприємства – мастеринг – залишається складним і важкодосяжним кроком.
Ableton
ableton.com
Ableton створює програмне забезпечення, апаратне забезпечення та інші творчі інструменти для глобальної спільноти музикантів.
Auphonic
auphonic.com
Автоматичний веб-сервіс для обробки аудіо, що використовує обробку сигналів і методи машинного навчання.
Audiotool
audiotool.com
Почніть створювати музику в хмарі. Audiotool — це потужна музична онлайн-студія прямо у вашому браузері.
SoundPiece
soundpiece.co
Створюйте красиву музику за допомогою ШІ. Просто вкажіть потрібний настрій, стиль і тривалість і створіть нову пісню за лічені секунди. Ви також можете коригувати пісні або створювати скільки завгодно варіацій. Незалежно від того, чи шукаєте ви оркестрову, електронну чи навіть звичайну долю – звуков...
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio, розроблена компанією Krotos, піонером у галузі аудіотехнологій, є новаторським програмним забезпеченням, розробленим, щоб змінити спосіб роботи людей зі звуковими ефектами. Ця інноваційна платформа спрощує процес створення звуку, пропонуючи повне поєднання швидкості, якості та творчої...
Alitu
alitu.com
Alitu — це веб-інструмент для редагування подкастів, який збирає ваші необроблені записи та допомагає вам перетворити їх на дивовижне шоу, яке збільшує аудиторію. Інструмент звільняє початківців мовників від технічної частини редагування подкасту, щоб зосередитися на частинах, які вони люблять. Авто...
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом ус...
Avid
avid.com
Avid надає творцям засобів масової інформації інноваційні технології та інструменти для спільної роботи, щоб розважати, інформувати, навчати та просвітлювати світ. Вони допомагають медіа-візіонерам створювати мистецтво, яке забарвлює їхнє сприйняття та збагачує їхню культуру. Вони створюють інновац...
Deepsync
deepsync.com
Deepsync використовує технологію клонування голосу, щоб допомогти медіакомпаніям створювати аудіоконтент у 10 разів швидше, ніж ручне. Він спрямований на полегшення процесу виробництва для подкастерів і продакшн-студій.
Vollume
vollume.com
Vollume Control — це музичний інструмент, створений для музикантів і музичних професіоналів, щоб легше співпрацювати над проектами. Поєднання потужного керування списками відтворення, обміну повідомленнями, обміну файлами та хмарним сховищем в одній простій у користуванні програмі.
Audiorista
audiorista.com
Розкрийте потенціал свого вмісту за допомогою Audiorista, найкращого інструменту для створення власної мультимедійної програми. Перетворіть свої аудіокниги, подкасти, електронні книги, курси тощо на захоплюючу платформу на основі передплати, яка обслуговує як вашу усталену аудиторію, так і нових ент...
Notetracks
notetracks.com
Notetracks допомагає творцям аудіо та відео переглядати та затверджувати творчі проекти (подкасти, музика, відео, маркетинговий вміст). У сучасному світі віддаленої співпраці не можна переглядати електронні листи для редагування чернеток (наприклад, чи можемо ми приймати «мм» і «ах» у 1:20, 23:34 15...
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster робить революцію в подкастингу, пропонуючи високоякісні локальні можливості запису для віддалених інтерв’ю, забезпечуючи звук студійного рівня та роздільну здатність відео до 4K. Введення кожного учасника фіксується незалежно, захищаючи записи від нестабільності в Інтернеті та забезпечуюч...
Audiohook
audiohook.com
Audiohook — це єдиний магазин, який дозволяє компаніям охоплювати своїх клієнтів через усі цифрові та традиційні аудіоканали.