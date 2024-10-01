Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для редагування аудіо - Найпопулярніші застосунки - Макао, ОАР Китаю Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для редагування аудіо дозволяє користувачам створювати та змінювати аудіофайли. Аудіоредактори та інженери використовують ці інструменти, щоб мікшувати або видаляти частини аудіо, коригувати певні регіони та розробляти нові аудіокомпоненти. Ці програми часто містять ефекти для зміни звуку аудіофайлів різними способами. Зазвичай вони підтримують декілька форматів файлів, наприклад MP3, WAV, Windows Media та MPEG-4. Програмне забезпечення для редагування звуку широко використовується аудіоінженерами, музичними продюсерами, мікшерами, монтажерами та звуковими дизайнерами у музичному, кіно- та телевізійному виробництві. Він часто використовується разом із програмним забезпеченням для редагування відео та у співпраці з командами виробництва відео.