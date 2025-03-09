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Програмне забезпечення для аудіоконференцій
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Програмне забезпечення для аудіоконференцій - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програми для аудіоконференцій з’єднують учасників із різних місць через розміщене голосове з’єднання. Хоча вони можуть обслуговувати невеликі групові виклики, їхнє головне призначення — це полегшення зустрічей та інших професійних комунікацій. Ці інструменти також ефективні для широкомасштабних комунікацій, враховуючи розмови між кількома великими сторонами. Вони приносять користь компаніям, у яких співробітники працюють віддалено чи вдома, а також тим, хто працює з різних місць. Пропонуючи локалізовані номери дозвону, аудіоконференції спрощують міжнародні дзвінки, усуваючи потребу в міжнародних тарифних планах. Часто ці рішення інтегруються з такими веб-інструментами, як вебінари або веб-конференції, надаючи такі розширені функції, як чат, обмін миттєвими повідомленнями, а також спільний доступ до екрана та файлів.

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JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.

Stork

Stork

stork.ai

Робочий простір вашої команди, який автоматично записує та транскрибує зустрічі. Stork — це голосовий і відеомесенджер із потужним записом екрана для асинхронних презентацій. Менше зустрічей. Більше жодних пропущених зустрічей.

Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace - це платформа для комунікації та співпраці в організаціях, що дозволяє працювати разом через чати, відео та групи, навіть віддалено.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak - хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що надає рішення для кол-центрів, VoIP-послуги та підтримку для оптимізації зв'язку.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco простори - це хмарна платформа, яка з'єднує людей та речі з просторами для перетворення будівель на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистеми просторів, платформа має на меті зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та безшовними. Простір Cisco використовує потужність обладнання та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійними людьми.

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab - це платформа для співпраці підприємств, яка об'єднує голосову, відео та текстову комунікацію в одному додатку на різних пристроях.

LoopUp

LoopUp

loopup.com

LoopUp — це рішення преміум-класу для конференц-дзвінків, яке дозволяє легко проводити високоякісні віддалені зустрічі, забезпечуючи безпеку, необхідну для корпоративних користувачів. Навчання не потрібно. Понад 7000 компаній у всьому світі довіряють LoopUp проведення важливих віддалених зустрічей від щоденних конференц-дзвінків до резонансних заходів. Серед клієнтів Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance та BMJ. Ми допомагаємо нашій клієнтській базі з 17 місць по всьому світу.

Voximplant

Voximplant

voximplant.com

Voximplant — це комунікаційна платформа як послуга, яка дозволяє розробникам додавати функції зв’язку в режимі реального часу (голос, відео та обмін повідомленнями) у свої програми без необхідності створювати будь-яку серверну інфраструктуру. Архітектура Voximplant розроблена для безсерверної роботи: розробники завантажують свій код JavaScript у нашу хмару, і завантажений код виконується автоматично, коли виклик надходить на платформу або коли виконується команда HTTP API. Дзвінок може надходити на платформу з телефонної мережі, з SIP-пристрою чи програми, а також із Voximplant Web або Mobile SDK.

PhoneLiveStreaming

PhoneLiveStreaming

phonelive.io

PhoneLiveStreaming дзвонить людям похилого віку та підключає їх до вашої прямої трансляції за допомогою традиційного телефону кожного разу, коли вона починається.

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Програмне забезпечення для аудіоконференцій - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog