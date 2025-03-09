Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програми для аудіоконференцій з’єднують учасників із різних місць через розміщене голосове з’єднання. Хоча вони можуть обслуговувати невеликі групові виклики, їхнє головне призначення — це полегшення зустрічей та інших професійних комунікацій. Ці інструменти також ефективні для широкомасштабних комунікацій, враховуючи розмови між кількома великими сторонами. Вони приносять користь компаніям, у яких співробітники працюють віддалено чи вдома, а також тим, хто працює з різних місць. Пропонуючи локалізовані номери дозвону, аудіоконференції спрощують міжнародні дзвінки, усуваючи потребу в міжнародних тарифних планах. Часто ці рішення інтегруються з такими веб-інструментами, як вебінари або веб-конференції, надаючи такі розширені функції, як чат, обмін миттєвими повідомленнями, а також спільний доступ до екрана та файлів.
Запит на новий застосунок
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.
Stork
stork.ai
Робочий простір вашої команди, який автоматично записує та транскрибує зустрічі. Stork — це голосовий і відеомесенджер із потужним записом екрана для асинхронних презентацій. Менше зустрічей. Більше жодних пропущених зустрічей.
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Workplace
workplace.com
Workplace - це платформа для комунікації та співпраці в організаціях, що дозволяє працювати разом через чати, відео та групи, навіть віддалено.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak - хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що надає рішення для кол-центрів, VoIP-послуги та підтримку для оптимізації зв'язку.
Cisco
cisco.com
Cisco простори - це хмарна платформа, яка з'єднує людей та речі з просторами для перетворення будівель на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистеми просторів, платформа має на меті зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та безшовними. Простір Cisco використовує потужність обладнання та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійними людьми.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab - це платформа для співпраці підприємств, яка об'єднує голосову, відео та текстову комунікацію в одному додатку на різних пристроях.
LoopUp
loopup.com
LoopUp — це рішення преміум-класу для конференц-дзвінків, яке дозволяє легко проводити високоякісні віддалені зустрічі, забезпечуючи безпеку, необхідну для корпоративних користувачів. Навчання не потрібно. Понад 7000 компаній у всьому світі довіряють LoopUp проведення важливих віддалених зустрічей від щоденних конференц-дзвінків до резонансних заходів. Серед клієнтів Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance та BMJ. Ми допомагаємо нашій клієнтській базі з 17 місць по всьому світу.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant — це комунікаційна платформа як послуга, яка дозволяє розробникам додавати функції зв’язку в режимі реального часу (голос, відео та обмін повідомленнями) у свої програми без необхідності створювати будь-яку серверну інфраструктуру. Архітектура Voximplant розроблена для безсерверної роботи: розробники завантажують свій код JavaScript у нашу хмару, і завантажений код виконується автоматично, коли виклик надходить на платформу або коли виконується команда HTTP API. Дзвінок може надходити на платформу з телефонної мережі, з SIP-пристрою чи програми, а також із Voximplant Web або Mobile SDK.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming дзвонить людям похилого віку та підключає їх до вашої прямої трансляції за допомогою традиційного телефону кожного разу, коли вона починається.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.