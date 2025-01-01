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Програмне забезпечення для аудіоконференцій
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Програмне забезпечення для аудіоконференцій - Найпопулярніші застосунки

Програми для аудіоконференцій з’єднують учасників із різних місць через розміщене голосове з’єднання. Хоча вони можуть обслуговувати невеликі групові виклики, їхнє головне призначення — це полегшення зустрічей та інших професійних комунікацій. Ці інструменти також ефективні для широкомасштабних комунікацій, враховуючи розмови між кількома великими сторонами. Вони приносять користь компаніям, у яких співробітники працюють віддалено чи вдома, а також тим, хто працює з різних місць. Пропонуючи локалізовані номери дозвону, аудіоконференції спрощують міжнародні дзвінки, усуваючи потребу в міжнародних тарифних планах. Часто ці рішення інтегруються з такими веб-інструментами, як вебінари або веб-конференції, надаючи такі розширені функції, як чат, обмін миттєвими повідомленнями, а також спільний доступ до екрана та файлів.

Запит на новий застосунок


Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace - це платформа для комунікації та співпраці в організаціях, що дозволяє працювати разом через чати, відео та групи, навіть віддалено.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.

PhoneLiveStreaming

PhoneLiveStreaming

phonelive.io

PhoneLiveStreaming з'єднує літніх людей із вашим прямим ефіром через традиційний телефон кожного разу, коли він починається.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak - хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що надає рішення для кол-центрів, VoIP-послуги та підтримку для оптимізації зв'язку.

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab - це платформа для співпраці підприємств, яка об'єднує голосову, відео та текстову комунікацію в одному додатку на різних пристроях.

Stork

Stork

stork.ai

Stork – робочий простір для команди, що автоматично записує та транскрибує зустрічі; має можливість голосового та відео спілкування, запису екрану.

Voximplant

Voximplant

voximplant.com

Voximplant – платформа для інтеграції функцій голосової, відео- та текстової комунікації в додатки без створення серверної інфраструктури.

LoopUp

LoopUp

loopup.com

LoopUp – це додаток для конференц-зв’язку, що забезпечує зручні та безпечні віддалені зустрічі з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

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