Програмне забезпечення для аудіоконференцій - Найпопулярніші застосунки

Програми для аудіоконференцій з’єднують учасників із різних місць через розміщене голосове з’єднання. Хоча вони можуть обслуговувати невеликі групові виклики, їхнє головне призначення — це полегшення зустрічей та інших професійних комунікацій. Ці інструменти також ефективні для широкомасштабних комунікацій, враховуючи розмови між кількома великими сторонами. Вони приносять користь компаніям, у яких співробітники працюють віддалено чи вдома, а також тим, хто працює з різних місць. Пропонуючи локалізовані номери дозвону, аудіоконференції спрощують міжнародні дзвінки, усуваючи потребу в міжнародних тарифних планах. Часто ці рішення інтегруються з такими веб-інструментами, як вебінари або веб-конференції, надаючи такі розширені функції, як чат, обмін миттєвими повідомленнями, а також спільний доступ до екрана та файлів.
Запит на новий застосунок
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Workplace
workplace.com
Workplace - це платформа для комунікації та співпраці в організаціях, що дозволяє працювати разом через чати, відео та групи, навіть віддалено.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming з'єднує літніх людей із вашим прямим ефіром через традиційний телефон кожного разу, коли він починається.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak - хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що надає рішення для кол-центрів, VoIP-послуги та підтримку для оптимізації зв'язку.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab - це платформа для співпраці підприємств, яка об'єднує голосову, відео та текстову комунікацію в одному додатку на різних пристроях.
Stork
stork.ai
Stork – робочий простір для команди, що автоматично записує та транскрибує зустрічі; має можливість голосового та відео спілкування, запису екрану.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant – платформа для інтеграції функцій голосової, відео- та текстової комунікації в додатки без створення серверної інфраструктури.
LoopUp
loopup.com
LoopUp – це додаток для конференц-зв’язку, що забезпечує зручні та безпечні віддалені зустрічі з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.
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