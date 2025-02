CommPeak

commpeak.com

Відкрийте для себе силу CommPeak: найкраще хмарне комунікаційне рішення CommPeak прагне революціонізувати хмарне бізнес-комунікацію, зробивши її простішою та доступнішою, ніж будь-коли раніше. Вони спрямовані на розширення можливостей окремих осіб і компаній, подібних до вашої, продуктами та послугами найвищої якості, які забезпечують успіх. Ось чому CommPeak виділяється як найкраще рішення для ваших комунікаційних потреб: || Рішення хмарного контакт-центру, які підвищують продажі CommPeak спрощує ділову комунікацію за допомогою хмарних рішень контакт-центру, які можна налаштовувати. Незалежно від того, чи зосереджені ви на вхідних, вихідних або змішаних кол-центрах, їхні інноваційні інструменти створені для задоволення ваших унікальних бізнес-потреб. З CommPeak ви можете насолоджуватися такими перевагами: * Глобальне покриття: розширте охоплення за допомогою їхніх всесвітніх послуг завершення зв’язку A-Z SIP, які включають 10 регіональних комутаторів, номери для набору всередині країни та місцеві DID для понад 75 країн. Дзвінки постійно вищої якості. * Безпека та надійність: працюйте з упевненістю, використовуючи готові для підприємства хмарні рішення колл-центру. Вони надають пріоритет безпеці ваших даних за допомогою наскрізного шифрування та дотримання міжнародних стандартів безпеки. Їхні продукти є масштабованими та надійними, що гарантує, що ви охопите своїх клієнтів без стресу. * Зобов’язання щодо найвищої якості: скористайтеся їхніми прямими зв’язками з постачальниками послуг першого рівня та настроюваними хмарними рішеннями кол-центру. Вони пропонують власні власні послуги, які забезпечують коротшу та швидшу глобальну маршрутизацію за підтримки спеціальної підтримки 24/7/365. || Економічно ефективні глобальні хмарні комунікації Будучи глобальним постачальником хмарних контакт-центрів, CommPeak завжди пропонує конкурентоспроможні ціни. Але те, що справді відрізняє нас від інших хмарних провайдерів VoIP, так це їхня відданість вашому успіху: * Індивідуальні рішення: CommPeak пропонує індивідуальні, економічно ефективні рішення контакт-центру, адаптовані до вашого бізнесу. Попрощайтеся з роботою з кількома операторами зв’язку – вони надають повний набір хмарних послуг, щоб задовольнити всі ваші потреби в спілкуванні. * Підтримка в реальному часі: отримайте доступ до команди підтримки в режимі реального часу 24/7/365, яка прагне досягти максимального успіху в роботі. Вони тут, щоб допомогти вам на кожному кроці. * Швидке розгортання Завдяки CommPeak ви можете запустити свій контакт-центр всього за два робочі дні, гарантуючи, що ви завжди будете попереду конкурентів. Їхні доступні модульні рішення дозволяють компаніям створювати індивідуальні рішення на основі ваших унікальних бізнес-моделей. * CommPeak Dialer – оптимізовано для максимальної продуктивності завдяки автоматизації, аналітиці в реальному часі, налаштуванню, відповідності провідних агентів, моніторингу та інтеграції понад 50 CRM. * Послуги VoIP. Покращуйте ваше спілкування за допомогою їхніх послуг VoIP: чудова якість, конкурентоспроможні тарифи, глобальне покриття та підтримка 24/7. * Хмарна АТС - оптимізуйте свої операції за допомогою хмарної АТС: аналітика в реальному часі, керування чергою, швидке налаштування та вбудований програмний телефон для ефективного спілкування. * Номери DID - Покращте зв’язок із місцевими номерами DID: швидка активація, широкі можливості та інтуїтивно зрозумілий портал користувача з детальною аналітикою. * Платформа SMS. Розширюйте свої кампанії SMS за допомогою зручної платформи: широка аналітика, персоналізація та проста інтеграція API для ефективного спілкування. * LookUp - Перестаньте витрачати час і гроші на недійсні номери! Отримайте детальну інформацію про будь-який номер телефону та його дійсність через API або їх дружню панель. * Перетворення мовлення в текст – найвища точність транскрипції з їх рішенням на основі машинного навчання, підтримкою понад 75 мов, розширеним пошуком за ключовими словами та надійною обробкою шуму.