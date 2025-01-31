Програмне забезпечення для аудіоконференцій - Найпопулярніші застосунки - Судан

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Програми для аудіоконференцій з’єднують учасників із різних місць через розміщене голосове з’єднання. Хоча вони можуть обслуговувати невеликі групові виклики, їхнє головне призначення — це полегшення зустрічей та інших професійних комунікацій. Ці інструменти також ефективні для широкомасштабних комунікацій, враховуючи розмови між кількома великими сторонами. Вони приносять користь компаніям, у яких співробітники працюють віддалено чи вдома, а також тим, хто працює з різних місць. Пропонуючи локалізовані номери дозвону, аудіоконференції спрощують міжнародні дзвінки, усуваючи потребу в міжнародних тарифних планах. Часто ці рішення інтегруються з такими веб-інструментами, як вебінари або веб-конференції, надаючи такі розширені функції, як чат, обмін миттєвими повідомленнями, а також спільний доступ до екрана та файлів.
Запит на новий застосунок
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стандартам конфіденційності та безпеки даних. Усі дані зберігаються в Німеччині, доступ за межами ЄС неможливий. Крім того, Stackfield є єдиним постачальником, який захищає все керування проектами та цілі робочі процеси за допомогою наскрізного шифрування. Таким чином, ніхто не може бачити вміст повідомлень чату, завдань або файлів - навіть співробітники Stackfield. Понад 10 000 компаній використовують універсальний інструмент для співпраці, щоб керувати своїми проектами, краще спілкуватися в команді та досягати своїх цілей.
Stork
stork.ai
Робочий простір вашої команди, який автоматично записує та транскрибує зустрічі. Stork — це голосовий і відеомесенджер із потужним записом екрана для асинхронних презентацій. Менше зустрічей. Більше жодних пропущених зустрічей.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: найкраще хмарне комунікаційне рішення CommPeak прагне революціонізувати хмарне бізнес-комунікацію, зробивши її простішою та доступнішою, ніж будь-коли раніше. Вони спрямовані на розширення можливостей окремих осіб і компаній, подібних до вашої, продуктами та послугами найвищої якості, які забезпечують успіх. Ось чому CommPeak виділяється як найкраще рішення для ваших комунікаційних потреб: || Рішення хмарного контакт-центру, які підвищують продажі CommPeak спрощує ділову комунікацію за допомогою хмарних рішень контакт-центру, які можна налаштовувати. Незалежно від того, чи зосереджені ви на вхідних, вихідних або змішаних кол-центрах, їхні інноваційні інструменти створені для задоволення ваших унікальних бізнес-потреб. З CommPeak ви можете насолоджуватися такими перевагами: * Глобальне покриття: розширте охоплення за допомогою їхніх всесвітніх послуг завершення зв’язку A-Z SIP, які включають 10 регіональних комутаторів, номери для набору всередині країни та місцеві DID для понад 75 країн. Дзвінки постійно вищої якості. * Безпека та надійність: працюйте з упевненістю, використовуючи готові для підприємства хмарні рішення колл-центру. Вони надають пріоритет безпеці ваших даних за допомогою наскрізного шифрування та дотримання міжнародних стандартів безпеки. Їхні продукти є масштабованими та надійними, що гарантує, що ви охопите своїх клієнтів без стресу. * Зобов’язання щодо найвищої якості: скористайтеся їхніми прямими зв’язками з постачальниками послуг першого рівня та настроюваними хмарними рішеннями кол-центру. Вони пропонують власні власні послуги, які забезпечують коротшу та швидшу глобальну маршрутизацію за підтримки спеціальної підтримки 24/7/365. || Економічно ефективні глобальні хмарні комунікації Будучи глобальним постачальником хмарних контакт-центрів, CommPeak завжди пропонує конкурентоспроможні ціни. Але те, що справді відрізняє нас від інших хмарних провайдерів VoIP, так це їхня відданість вашому успіху: * Індивідуальні рішення: CommPeak пропонує індивідуальні, економічно ефективні рішення контакт-центру, адаптовані до вашого бізнесу. Попрощайтеся з роботою з кількома операторами зв’язку – вони надають повний набір хмарних послуг, щоб задовольнити всі ваші потреби в спілкуванні. * Підтримка в реальному часі: отримайте доступ до команди підтримки в режимі реального часу 24/7/365, яка прагне досягти максимального успіху в роботі. Вони тут, щоб допомогти вам на кожному кроці. * Швидке розгортання Завдяки CommPeak ви можете запустити свій контакт-центр всього за два робочі дні, гарантуючи, що ви завжди будете попереду конкурентів. Їхні доступні модульні рішення дозволяють компаніям створювати індивідуальні рішення на основі ваших унікальних бізнес-моделей. * CommPeak Dialer – оптимізовано для максимальної продуктивності завдяки автоматизації, аналітиці в реальному часі, налаштуванню, відповідності провідних агентів, моніторингу та інтеграції понад 50 CRM. * Послуги VoIP. Покращуйте ваше спілкування за допомогою їхніх послуг VoIP: чудова якість, конкурентоспроможні тарифи, глобальне покриття та підтримка 24/7. * Хмарна АТС - оптимізуйте свої операції за допомогою хмарної АТС: аналітика в реальному часі, керування чергою, швидке налаштування та вбудований програмний телефон для ефективного спілкування. * Номери DID - Покращте зв’язок із місцевими номерами DID: швидка активація, широкі можливості та інтуїтивно зрозумілий портал користувача з детальною аналітикою. * Платформа SMS. Розширюйте свої кампанії SMS за допомогою зручної платформи: широка аналітика, персоналізація та проста інтеграція API для ефективного спілкування. * LookUp - Перестаньте витрачати час і гроші на недійсні номери! Отримайте детальну інформацію про будь-який номер телефону та його дійсність через API або їх дружню панель. * Перетворення мовлення в текст – найвища точність транскрипції з їх рішенням на основі машинного навчання, підтримкою понад 75 мов, розширеним пошуком за ключовими словами та надійною обробкою шуму.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab — це корпоративна платформа для спільної роботи, яка безпечно та швидко забезпечує зв’язок у будь-який час, де б ви не були. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ: - Все, що вам потрібно в одному місці – єдина програма для голосу, відео, обміну повідомленнями, присутності, конференцій, мобільності та командної співпраці - Кілька пристроїв, єдиний досвід – взаємодія на всіх ваших пристроях однакова - Підвищення продуктивності бізнесу – з уніфікованим сервісом витрачайте менше часу на підключення та більше часу на продуктивне спілкування - Використовуйте потужність команд – не відставайте від проектів, залишайтеся на зв’язку з колегами та сприяйте обміну знаннями та ідеями в бізнесі. - Просте розгортання: QR-коди розгортання для спрощення процесу ОСОБЛИВОСТІ: - Уніфіковані комунікації та командна співпраця - Доступно для ПК, Mac, Інтернету та мобільних пристроїв - Мобільний дизайн - Голосові та відеодзвінки в реальному часі - Аудіоконференції з веб-обміном - Досяжність одного числа - Одночасний дзвінок / Мобільний двійник - Спільні робочі простори - Індивідуальний та груповий чат - Анотація файлу - програмний телефон WebRTC - Інтеграція Outlook® і календаря - Спільний доступ до файлів і екрана - Кілька рівнів безпеки — Підтримка кількох регіонів/мов
LoopUp
loopup.com
LoopUp — це рішення преміум-класу для конференц-дзвінків, яке дозволяє легко проводити високоякісні віддалені зустрічі, забезпечуючи безпеку, необхідну для корпоративних користувачів. Навчання не потрібно. Понад 7000 компаній у всьому світі довіряють LoopUp проведення важливих віддалених зустрічей від щоденних конференц-дзвінків до резонансних заходів. Серед клієнтів Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance та BMJ. Ми допомагаємо нашій клієнтській базі з 17 місць по всьому світу.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant — це комунікаційна платформа як послуга, яка дозволяє розробникам додавати функції зв’язку в режимі реального часу (голос, відео та обмін повідомленнями) у свої програми без необхідності створювати будь-яку серверну інфраструктуру. Архітектура Voximplant розроблена для безсерверної роботи: розробники завантажують свій код JavaScript у нашу хмару, і завантажений код виконується автоматично, коли виклик надходить на платформу або коли виконується команда HTTP API. Дзвінок може надходити на платформу з телефонної мережі, з SIP-пристрою чи програми, а також із Voximplant Web або Mobile SDK.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming дзвонить людям похилого віку та підключає їх до вашої прямої трансляції за допомогою традиційного телефону кожного разу, коли вона починається.
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