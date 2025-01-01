Програмне забезпечення для реагування аудиторії - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для реагування на аудиторію, яке також називають програмним забезпеченням для взаємодії з аудиторією або залученням аудиторії, дає змогу доповідачам і організаторам заходів активно взаємодіяти з відвідувачами заходу за допомогою опитувань, опитувань, вікторин і сеансів запитань і відповідей. Це програмне забезпечення відіграє важливу роль у сприянні участі аудиторії та інтерактивності під час сеансів конференції чи виступів, дозволяючи доповідачам легко фіксувати ідеї та думки учасників. Інструменти реагування аудиторії сприяють захоплюючому досвіду другого екрана, дозволяючи аудиторії задавати запитання, брати участь в опитуваннях і вікторинах за допомогою своїх особистих пристроїв, таких як смартфони, планшети чи ноутбуки. Крім того, деякі рішення ще більше покращують досвід роботи з другим екраном, пропонуючи такі функції, як обмін слайдами в реальному часі та можливості створення нотаток. Використовуючи програмне забезпечення для реагування аудиторії, доповідачі можуть створювати динамічні та захоплюючі сесії, які залишають незабутнє враження на аудиторію.
Запит на новий застосунок
Quizizz
quizizz.com
Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.
Slido
sli.do
Slido - платформа для запитань і опитувань на живих та віртуальних заходах, що сприяє інтерактивності та участі аудиторії.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps - це інструмент для швидкого створення інтерактивних презентацій, що використовує технологію AI для генерування унікального контенту та дизайну.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro - це програма для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань з опціями офлайн-збору даних та різноманітними шаблонами.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere - це інструмент для проведення живих опитувань та збору відгуків із залученням аудиторії через мобільні телефони.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.
myQuiz
myquiz.org
MyQuiz - онлайн-платформа для створення вікторин та інтерактивних презентацій, що дозволяє залучати до 100 000 учасників.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase - мобільна платформа для створення інтерактивних заходів, таких як полювання на сміття, з можливістю використання фото, відео та GPS-координат.
StreamAlive
streamalive.com
StreamAlive допомагає підвищити залученість аудиторії під час живих сесій, надаючи інтерактивні інструменти та аналітику в реальному часі.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo - інструмент для залучення аудиторії, який спрощує сесії запитань і відповідей, опитування та зустрічі, забезпечуючи простоту використання та участі.
Youengage
youengage.me
Youengage - це додаток для створення інтерактивних опитувань, вікторин, форм та подій, що дозволяє збирати зворотний зв'язок без коду.
QuizModeOn
quizmodeon.com
QuizModeOn - це веб-платформа для проведення живих багатокористувацьких конкурсів з можливістю кастомізації бренду, без необхідності завантаження додатка.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji - це додаток для покращення презентацій і залучення аудиторії через інтерактивні елементи та опитування в режимі реального часу.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse - це інтерактивне рішення для опитування і взаємодії на заходах, що дозволяє організовувати опитування, голосування та обмін матеріалами під час зустрічей.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr - це платформа для інтерактивних подій, що дозволяє створювати опитування, конкурси та залучати аудиторію через мобільні пристрої.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — це інтерактивне програмне забезпечення для презентацій, що дозволяє активно взаємодіяти з аудиторією під час онлайн або живих зустрічей і конференцій.
Worksup
worksup.com
Worksup - платформа для проведення бізнес-заходів, яка спрощує організацію, включає стрімінг, Q&A, завдання, виставки та мережеві активності.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — хмарна платформа для голосування, що спрощує процеси виборів для організацій різного типу, забезпечуючи прозорість і зручність.
VoxVote
voxvote.com
VoxVote - це безкоштовна система голосування для взаємодії з аудиторією під час заходів, що дозволяє створювати опитування в реальному часі через смартфони.
eBallot
eballot.com
eBallot - це додаток для онлайн-голосування, який забезпечує безпечний та ефективний процес голосування через цифрову платформу.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange — це платформа для збору думок, яка використовує штучний інтелект для швидкого аналізу зворотного зв'язку та формування дійових планів.
Monterosa
monterosa.co
Monterosa – це платформа для підвищення участі фанів, що дозволяє гейміфікувати цифрові продукти швидко та ефективно.
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