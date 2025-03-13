Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для реагування аудиторії
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для реагування аудиторії - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для реагування на аудиторію, яке також називають програмним забезпеченням для взаємодії з аудиторією або залученням аудиторії, дає змогу доповідачам і організаторам заходів активно взаємодіяти з відвідувачами заходу за допомогою опитувань, опитувань, вікторин і сеансів запитань і відповідей. Це програмне забезпечення відіграє важливу роль у сприянні участі аудиторії та інтерактивності під час сеансів конференції чи виступів, дозволяючи доповідачам легко фіксувати ідеї та думки учасників. Інструменти реагування аудиторії сприяють захоплюючому досвіду другого екрана, дозволяючи аудиторії задавати запитання, брати участь в опитуваннях і вікторинах за допомогою своїх особистих пристроїв, таких як смартфони, планшети чи ноутбуки. Крім того, деякі рішення ще більше покращують досвід роботи з другим екраном, пропонуючи такі функції, як обмін слайдами в реальному часі та можливості створення нотаток. Використовуючи програмне забезпечення для реагування аудиторії, доповідачі можуть створювати динамічні та захоплюючі сесії, які залишають незабутнє враження на аудиторію.

Запит на новий застосунок


Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.

Slido

Slido

sli.do

Slido - платформа для запитань і опитувань на живих та віртуальних заходах, що сприяє інтерактивності та участі аудиторії.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps - це інструмент для швидкого створення інтерактивних презентацій, що використовує технологію AI для генерування унікального контенту та дизайну.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro - це програма для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань з опціями офлайн-збору даних та різноманітними шаблонами.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere - це інструмент для проведення живих опитувань та збору відгуків із залученням аудиторії через мобільні телефони.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

MyQuiz - онлайн-платформа для створення вікторин та інтерактивних презентацій, що дозволяє залучати до 100 000 учасників.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase - мобільна платформа для створення інтерактивних заходів, таких як полювання на сміття, з можливістю використання фото, відео та GPS-координат.

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

StreamAlive допомагає підвищити залученість аудиторії під час живих сесій, надаючи інтерактивні інструменти та аналітику в реальному часі.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.

Feedbeo

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo - інструмент для залучення аудиторії, який спрощує сесії запитань і відповідей, опитування та зустрічі, забезпечуючи простоту використання та участі.

Youengage

Youengage

youengage.me

Youengage - це додаток для створення інтерактивних опитувань, вікторин, форм та подій, що дозволяє збирати зворотний зв'язок без коду.

QuizModeOn

QuizModeOn

quizmodeon.com

QuizModeOn - це веб-платформа для проведення живих багатокористувацьких конкурсів з можливістю кастомізації бренду, без необхідності завантаження додатка.

MeetMoji

MeetMoji

meetmoji.com

MeetMoji - це додаток для покращення презентацій і залучення аудиторії через інтерактивні елементи та опитування в режимі реального часу.

MeetingPulse

MeetingPulse

meetingpulse.net

MeetingPulse - це інтерактивне рішення для опитування і взаємодії на заходах, що дозволяє організовувати опитування, голосування та обмін матеріалами під час зустрічей.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.

Crowdpurr

Crowdpurr

crowdpurr.com

Crowdpurr - це платформа для інтерактивних подій, що дозволяє створювати опитування, конкурси та залучати аудиторію через мобільні пристрої.

Audiencly

Audiencly

audiencly.io

Audiencly — це інтерактивне програмне забезпечення для презентацій, що дозволяє активно взаємодіяти з аудиторією під час онлайн або живих зустрічей і конференцій.

Worksup

Worksup

worksup.com

Worksup - платформа для проведення бізнес-заходів, яка спрощує організацію, включає стрімінг, Q&A, завдання, виставки та мережеві активності.

ElectionBuddy

ElectionBuddy

electionbuddy.com

ElectionBuddy — хмарна платформа для голосування, що спрощує процеси виборів для організацій різного типу, забезпечуючи прозорість і зручність.

VoxVote

VoxVote

voxvote.com

VoxVote - це безкоштовна система голосування для взаємодії з аудиторією під час заходів, що дозволяє створювати опитування в реальному часі через смартфони.

eBallot

eBallot

eballot.com

eBallot - це додаток для онлайн-голосування, який забезпечує безпечний та ефективний процес голосування через цифрову платформу.

ThoughtExchange

ThoughtExchange

thoughtexchange.com

ThoughtExchange — це платформа для збору думок, яка використовує штучний інтелект для швидкого аналізу зворотного зв'язку та формування дійових планів.

Monterosa

Monterosa

monterosa.co

Monterosa – це платформа для підвищення участі фанів, що дозволяє гейміфікувати цифрові продукти швидко та ефективно.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.