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Програмне забезпечення для реагування на аудиторію, яке також називають програмним забезпеченням для взаємодії з аудиторією або залученням аудиторії, дає змогу доповідачам і організаторам заходів активно взаємодіяти з відвідувачами заходу за допомогою опитувань, опитувань, вікторин і сеансів запитань і відповідей. Це програмне забезпечення відіграє важливу роль у сприянні участі аудиторії та інтерактивності під час сеансів конференції чи виступів, дозволяючи доповідачам легко фіксувати ідеї та думки учасників. Інструменти реагування аудиторії сприяють захоплюючому досвіду другого екрана, дозволяючи аудиторії задавати запитання, брати участь в опитуваннях і вікторинах за допомогою своїх особистих пристроїв, таких як смартфони, планшети чи ноутбуки. Крім того, деякі рішення ще більше покращують досвід роботи з другим екраном, пропонуючи такі функції, як обмін слайдами в реальному часі та можливості створення нотаток. Використовуючи програмне забезпечення для реагування аудиторії, доповідачі можуть створювати динамічні та захоплюючі сесії, які залишають незабутнє враження на аудиторію.
Запит на новий застосунок
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.
Worksup
worksup.com
Ми організовуємо конференції та бізнес-заходи вже більше 20 років. Одного разу, зіткнувшись з різними викликами індустрії подій, ми вирішили створити платформу для проведення подій, просту у використанні для відвідувачів і швидку для налаштування для організаторів. Тепер наш досвід охоплює весь спектр організації подій, забезпечуючи прості трансляції подій у прямому ефірі, запитання та відповіді, захоплюючі завдання, можливості для виставок для партнерів і ділові заходи для учасників. Worksup постійно вдосконалюється завдяки зворотному зв’язку, який ми отримуємо від наших клієнтів і впровадженого досвіду засновників. Під час планування кожного заходу Worksup є другом організатора, а наші консультанти пропонують найкращі рішення для досягнення ваших особистих цілей.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — це веб-платформа, яка дає вам можливість проводити живі змагання для кількох гравців. - Немає необхідності завантажувати програму, вона може бути легко доступна з усіх мобільних і настільних пристроїв. - Спеціальна функція брендування, щоб підкреслити та зробити ваш бренд особливим. - Гейміфіковані сценарії для вікторини створюють незабутні враження для учасників - Забезпечує розважальне рішення для найму персоналу, навчання, маркетингових стратегій і багато іншого.
Monterosa
monterosa.co
Одна платформа, постійне залучення шанувальників Ласкаво просимо до хмари взаємодії. Відзначений нагородами спосіб швидкого гейміфікації ваших цифрових продуктів.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo - інструмент для залучення аудиторії, який спрощує сесії запитань і відповідей, опитування та зустрічі, забезпечуючи простоту використання та участі.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — це інтерактивне програмне забезпечення для презентацій, яке допомагає вам спілкуватися з аудиторією під час ділових зустрічей, конференцій, семінарів тощо в режимі онлайн або в прямому ефірі.
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — це платформа розмовних презентацій на основі ШІ. Це допомагає значно підвищити залученість аудиторії та результати під час презентацій та інших живих сеансів, як онлайн, так і особисто. Оживіть свої прямі трансляції, командні зустрічі та вебінари за допомогою StreamAlive. Ваша аудиторія бере участь у чаті! StreamAlive перетворює чат на візуалізацію в режимі реального часу — хмари слів, опитування, карти світу, думки, посилання, запитання та відповіді тощо. Ми допоможемо вам відстежувати, підвищувати та конвертувати залучення, щоб перевести вашу аудиторію з нудьгуючих на вражені.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji - це додаток для покращення презентацій і залучення аудиторії через інтерактивні елементи та опитування в режимі реального часу.
VoxVote
voxvote.com
Безкоштовна система відгуків аудиторії для прямого голосування з аудиторією. Голосуйте через Інтернет за допомогою будь-якого браузера смартфона.
myQuiz
myquiz.org
MyQuiz - онлайн-платформа для створення вікторин та інтерактивних презентацій, що дозволяє залучати до 100 000 учасників.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase - мобільна платформа для створення інтерактивних заходів, таких як полювання на сміття, з можливістю використання фото, відео та GPS-координат.
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr - це платформа для інтерактивних подій, що дозволяє створювати опитування, конкурси та залучати аудиторію через мобільні пристрої.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm – це платформа для управління подіями, що надає інструменти для організації реєстрацій, запрошень та мобільної перевірки учасників.
eBallot
eballot.com
eBallot — це програмне забезпечення для онлайн-голосування та постачальник послуг, які спрощують проведення чесних, безпечних і ефективних голосувань і виборів. Виберіть між нашою простою самокерованою платформою або повним набором послуг керування голосуванням. Наші сучасні можливості голосування спрощують процес прийняття рішень.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — це сучасна хмарна платформа для голосування та зустрічей, яка дає змогу асоціаціям, спілкам, некомерційним організаціям, релігійним групам, асоціаціям домовласників, університетам і школам K-12 оптимізувати свої голоси. Він надає організаціям найбільш безпечний, ефективний і гнучкий спосіб віртуального проведення голосувань і виборів із повною довірою та прозорістю. ElectionBuddy провів понад 132 000 виборів із 19 мільйонами виборців.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps - це інструмент для швидкого створення інтерактивних презентацій, що використовує технологію AI для генерування унікального контенту та дизайну.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse - це інтерактивне рішення для опитування і взаємодії на заходах, що дозволяє організовувати опитування, голосування та обмін матеріалами під час зустрічей.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro - це програма для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань з опціями офлайн-збору даних та різноманітними шаблонами.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl - платформа для управління подіями, що дозволяє організовувати особисті, віртуальні та гібридні заходи з одного місця.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Хоча Texchange - це платформа залучення та досвіду AI, яка поглиблює залучення, покращує дані та забезпечує швидший, простіший аналіз та дії - тому ви не витрачаєте на хвилину. * Поверхня краще розуміння через більш багаті, більш персоналізовані заходи. Виберіть з декількох методів, щоб уніфікувати кількісний та якісний збір даних та розкрити нюанс. * За допомогою аналізу AI, інтегрованого на всій платформі Throtexchange, відомості учасників перетворюються на діючі, цільові рішення за лічені хвилини, а не місяці. * AI аналізує ваші дані про залучення, поєднує їх з контекстуальною інформацією про вашу організацію та створює персоналізовані плани дій для осіб чи груп - за секундами. Використовуючи свою складну аналітику та безпечну інтеграцію OpenAI, отримайте більш широку участь, глибші уявлення та корисні ідеї за набагато менший час. За допомогою Thantexchange ви можете отримати доступ до тисяч голосів в одній розмові - і його AI піклується про аналіз даних для вас, за лічені хвилини замість місяців. Почуйте що, коли, як, чому (а іноді і де) вашого виклику, лише з одним питанням.
Slido
sli.do
Slido - платформа для запитань і опитувань на живих та віртуальних заходах, що сприяє інтерактивності та участі аудиторії.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere - це інструмент для проведення живих опитувань та збору відгуків із залученням аудиторії через мобільні телефони.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.
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