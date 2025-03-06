Програмне забезпечення для реагування аудиторії - Найпопулярніші застосунки - Уганда

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для реагування на аудиторію, яке також називають програмним забезпеченням для взаємодії з аудиторією або залученням аудиторії, дає змогу доповідачам і організаторам заходів активно взаємодіяти з відвідувачами заходу за допомогою опитувань, опитувань, вікторин і сеансів запитань і відповідей. Це програмне забезпечення відіграє важливу роль у сприянні участі аудиторії та інтерактивності під час сеансів конференції чи виступів, дозволяючи доповідачам легко фіксувати ідеї та думки учасників. Інструменти реагування аудиторії сприяють захоплюючому досвіду другого екрана, дозволяючи аудиторії задавати запитання, брати участь в опитуваннях і вікторинах за допомогою своїх особистих пристроїв, таких як смартфони, планшети чи ноутбуки. Крім того, деякі рішення ще більше покращують досвід роботи з другим екраном, пропонуючи такі функції, як обмін слайдами в реальному часі та можливості створення нотаток. Використовуючи програмне забезпечення для реагування аудиторії, доповідачі можуть створювати динамічні та захоплюючі сесії, які залишають незабутнє враження на аудиторію.
Запит на новий застосунок
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте додаток Quizizz, щоб дізнатися що завгодно. Ви можете вчитися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях та презентаціях - особистості та віддалено. Quizizz використовується понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, будинках та офісах у всьому світі.
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід - це все! Спочатку натхненний полюванням на сміття, Goosechase - це інтерактивна платформа досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям та школам залучати, активувати та навчати свої громади. Створений в Інтернеті, але грав у реальному світі, Goosechase оживляє громади з залученням, інтерактивними викликами, розробленими для підтримки організацій. Інтуїтивна платформа дозволяє легко зробити повторювану, веселу та позитивну вплив на будь -яку спільноту. З моменту вилуплення в Канаді в 2011 році Goosechase працював сотні тисяч глобальних команд, тренувань, збору коштів, освітніх, туристичних та рекреаційних переживань.
Vevox
vevox.com
Vevox — це платформа опитування в режимі реального часу та анонімних запитань і відповідей для залучення співробітників. Наші користувачі Trustpilot, G2 і Capterra оцінили номер 1. Vevox робить віртуальні та гібридні зустрічі неможливими, надаючи учасникам, де б вони не були, можливість мати рівну думку. Учасники можуть вільно взаємодіяти за допомогою програми Vevox, щоб відповідати на опитування або брати участь у запитаннях і відповідях на своїх смартфонах чи ноутбуках. Надати своїм співробітникам можливість висловитися та почути їхні відгуки ще ніколи не було так просто. Що робить його таким хорошим? Vevox — це найбільш інтуїтивно зрозуміла технологія залучення співробітників із зручними функціями, які були налаштовані у співпраці з такими ж клієнтами, як і ви. Користувачі Vevox кажуть, що їхні гібридні комунікаційні зустрічі трансформувалися. Початок роботи швидкий і простий, і платформа може працювати незалежно як окремий інструмент або легко інтегруватися з вашою наявною технологією зустрічей, включаючи Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint та інші технології, пропонуючи універсальне рішення для проведення успішних і захоплюючих гібридних зустрічей. . Зробіть свої зустрічі більш інтерактивними, демократичними – і веселішими!
Worksup
worksup.com
Ми організовуємо конференції та бізнес-заходи вже більше 20 років. Одного разу, зіткнувшись з різними викликами індустрії подій, ми вирішили створити платформу для проведення подій, просту у використанні для відвідувачів і швидку для налаштування для організаторів. Тепер наш досвід охоплює весь спектр організації подій, забезпечуючи прості трансляції подій у прямому ефірі, запитання та відповіді, захоплюючі завдання, можливості для виставок для партнерів і ділові заходи для учасників. Worksup постійно вдосконалюється завдяки зворотному зв’язку, який ми отримуємо від наших клієнтів і впровадженого досвіду засновників. Під час планування кожного заходу Worksup є другом організатора, а наші консультанти пропонують найкращі рішення для досягнення ваших особистих цілей.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — це веб-платформа, яка дає вам можливість проводити живі змагання для кількох гравців. - Немає необхідності завантажувати програму, вона може бути легко доступна з усіх мобільних і настільних пристроїв. - Спеціальна функція брендування, щоб підкреслити та зробити ваш бренд особливим. - Гейміфіковані сценарії для вікторини створюють незабутні враження для учасників - Забезпечує розважальне рішення для найму персоналу, навчання, маркетингових стратегій і багато іншого.
Monterosa
monterosa.co
Одна платформа, постійне залучення шанувальників Ласкаво просимо до хмари взаємодії. Відзначений нагородами спосіб швидкого гейміфікації ваших цифрових продуктів.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — це інструмент для взаємодії з вашою аудиторією. Це спрощує сеанси запитань і відповідей, опитування в реальному часі та зустрічі, включаючи загальні зустрічі та зустрічі в ратушах. Його функції, як-от запитання та відповіді в прямому ефірі, голосування, рейтинг і хмари слів, є інтуїтивно зрозумілими та стимулюють участь. Інструмент також містить помічник зі штучним інтелектом, що полегшує створення опитувань і генерування ідей. Особливо для робочих зустрічей Feedbeo гарантує, що кожен може взяти участь і зробити свій внесок. Цей комплексний підхід є ключовим для збору цінної інформації та прийняття кращих рішень. Легкість створення онлайн-опитувань за допомогою Feedbeo дозволяє доповідачам зосередитися на своєму вмісті, а не орієнтуватися в складному програмному забезпеченні. Його зручний дизайн не потребує попереднього навчання, що забезпечує негайне та безпроблемне використання. Перегляд для керування вашими опитуваннями та перегляд для їх представлення аудиторії працюють як чарівний зв’язок. Це вирішує давню проблему інтеграції онлайн-опитування в інше програмне забезпечення для презентацій, усуваючи потребу в інтеграції.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — це інтерактивне програмне забезпечення для презентацій, яке допомагає вам спілкуватися з аудиторією під час ділових зустрічей, конференцій, семінарів тощо в режимі онлайн або в прямому ефірі.
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — це платформа розмовних презентацій на основі ШІ. Це допомагає значно підвищити залученість аудиторії та результати під час презентацій та інших живих сеансів, як онлайн, так і особисто. Оживіть свої прямі трансляції, командні зустрічі та вебінари за допомогою StreamAlive. Ваша аудиторія бере участь у чаті! StreamAlive перетворює чат на візуалізацію в режимі реального часу — хмари слів, опитування, карти світу, думки, посилання, запитання та відповіді тощо. Ми допоможемо вам відстежувати, підвищувати та конвертувати залучення, щоб перевести вашу аудиторію з нудьгуючих на вражені.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji поєднує залучення аудиторії та проведення зустрічей в одній програмі. Дозволяючи вам презентувати будь-що та залучати всіх без будь-яких незручних переходів чи непорушних дій. MeetMoji працює на будь-якій платформі для онлайн-конференцій, яка підтримує спільний доступ до екрана, особисту зустріч або обидва одночасно.
VoxVote
voxvote.com
Безкоштовна система відгуків аудиторії для прямого голосування з аудиторією. Голосуйте через Інтернет за допомогою будь-якого браузера смартфона.
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв тести, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення користувачів.
Echo360
echo360.com
Навчання, натхнення. Залучайте кожного учня будь-де за допомогою найкомплекснішого рішення для запису та потокового відео, керування відеоконтентом, залучення аудиторії, створення контенту та оцінювання. Отримайте натхнення зараз РІЗНІ ВИКЛИКИ, ТІ САМІ ЦІЛІ. Незалежно від того, працюєте ви в освіті, бізнесі чи державі, мінливе навчальне середовище зробило залучення ваших учнів більш складним, ніж будь-коли, і...
Crowdpurr
crowdpurr.com
Додайте задоволення до своїх подій за допомогою цікавинок, таблиць лідерів тощо... безкоштовно! Crowdpurr допомагає вам створювати цікаві інтерактивні мобільні програми для живих, віртуальних і змішаних подій.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продажів і маркетингу своєї організації, що дає змогу вимірювати ефективність подій, прискорювати конвеєр і підтверджувати рентабельність інвестицій.
eBallot
eballot.com
eBallot — це програмне забезпечення для онлайн-голосування та постачальник послуг, які спрощують проведення чесних, безпечних і ефективних голосувань і виборів. Виберіть між нашою простою самокерованою платформою або повним набором послуг керування голосуванням. Наші сучасні можливості голосування спрощують процес прийняття рішень.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — це сучасна хмарна платформа для голосування та зустрічей, яка дає змогу асоціаціям, спілкам, некомерційним організаціям, релігійним групам, асоціаціям домовласників, університетам і школам K-12 оптимізувати свої голоси. Він надає організаціям найбільш безпечний, ефективний і гнучкий спосіб віртуального проведення голосувань і виборів із повною довірою та прозорістю. ElectionBuddy провів понад 132 000 виборів із 19 мільйонами виборців.
AhaSlides
ahaslides.com
Все, що потрібно для залучення вашої аудиторії, тут. І це так просто у використанні. Залучайте своїх учасників з живими опитуваннями. Crowdsource найкращі запитання та ідеї вашої аудиторії. Затримайте свій клас деяким конкурсом вікторини. Виграйте повну увагу глядачів та приведіть на сцені виступи Rockstar. AHASLIDES не вимагає кредитної картки для реєстрації. Безкоштовні користувачі мають необмежені запитання, повний доступ до всіх типів слайдів. Ahaslides-це все в одній платформі для інтерактивних та захоплюючих презентацій. Користувачі можуть додавати живі опитування, вікторини, хмари слів та сеанси запитань, щоб збільшити залучення аудиторії в аудиторіях, зустрічах та заходах. Ahaslides довіряють понад 2 мільйони викладачів та бізнес -фахівців у всьому світі. Користувачі можуть створювати інтерактивні презентації для: * Робота: сприяє співпраці та підвищення продуктивності за допомогою інтерактивних зустрічей. * Освіта: сприяйте активній участі для покращення досвіду навчання. * Подія: провести незабутні події з взаємодією аудиторії в режимі реального часу. AHASLIDES не вимагає кредитної картки для реєстрації. Ви можете використовувати AHASLIDES як окремий додаток або завдяки його інтеграції з Google Slides, PowerPoint, Zoom, MS та RingCentral подій.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі машинного навчання, яка генерує унікальний контент і не повторюється. Він містить інтерактивні запитання для залучення аудиторії та пропонує варіанти для кількох мов. Він також сертифікований GDPR та ISO 27001, що забезпечує оптимальний захист даних. Він також містить низку функцій, включаючи надбудову PowerPoint, програму Microsoft Teams, параметри брендингу, професійні послуги для проведення заходів тощо. Користувачі можуть розпочати, описавши свою тему, ввівши деталі презентації та аудиторії, а ШІ створить інтерактивність, дизайн і вміст. Він також забезпечує надихаючі візуальні елементи та графіку, які допомагають створювати чудові презентації.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MethingPulse-це всеосяжне рішення, що базується на браузері, інтерактивні події для сучасного підприємства. Заснована командою експертів з питань зворотного зв’язку та залучення, Methpulse довіряє багатьом провідним глобальним підприємствам для опитування, опитування, мозкового штурму, збирання потенційних клієнтів та проведення зустрічей будь -яких розмірів продуктивними та суттєвими для організації. Як це працює: MethingPulse приймає понад 20 модулів, розроблених спеціально для максимальної події та залучення до зустрічі. Основні його можливості зосереджені на відповіді аудиторії, взаємодії, зворотному зв'язку та збору даних. Модулі можуть працювати разом як повна конференція - не потрібно завантажувати - або індивідуально для задоволення конкретних потреб організаторів, ведучих та лідерства. Платформа ідеально підходить для SKO, виставок, офсайтів, зустрічей з членами асоціації, ратушами, заходами інвесторів тощо. Особливості Methpulse: * Реєстрація * Шаблонні зустрічі * Спеціальні теми та брендинг * API & SSO * Аналіз настроїв Pulse ™ * Опитування та опитування * Голосування * Питання та відповіді * Обмін матеріалами * Розклад * Форми * Чат * Фотографії MethingPulse сприяє тисячам людських зв’язків, взаємодії та відповіді з його потужною платформою для HR, заходів, онлайн -зустрічей, продажів, маркетингу тощо. З MethingPulse кожен учасник має голос.
QuestionPro
questionpro.com
PuspurePro пропонує повноцінне програмне забезпечення для онлайн-опитування, яке допоможе вам зібрати дані та виконувати як кількісний, так і якісний аналіз за допомогою одного і того ж інструменту. Його просте у користуванні програмне забезпечення включає продукти для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань, опитувань, тестів та вікторин. PovertyPro включає 350+ безкоштовних шаблонів опитування та понад 40 типів запитань, 15+ логічних типів та широкий спектр звітів про опитування. Він пропонує інструменти для охоплення респондентів електронною поштою, інтегрованими спливаючими вікнами, SMS, QR-кодом та каналами соціальних медіа. Його мобільний додаток в режимі офлайн дозволяє збирати дані від учасників навіть у областях з обмеженим підключенням до Інтернету або взагалі немає. Ви можете брендувати свої опитування за допомогою спеціальних тем, логотипу, кольорів тощо. Його готові та спеціальні теми дозволяють створювати фірмові опитування за допомогою вашого логотипу, кольорів, шрифтів тощо. Інформаційна панель звіту в режимі реального часу дає швидкий огляд продуктивності опитування, а також функції, які слід просвердлити. Він пропонує понад 40 звітів як для кількісних, так і для якісних даних, які можна експортувати в стандартні формати, такі як PDF, Word, SPSS та Excel. Опитування PusputyPro відповідає правилам конфіденційності та безпеки даних, таких як GDPR, ISO 27001, HIPAA та багато інших. Він підтримує інтеграцію з 20+ сторонніми програмами, включаючи CRM, маркетингову автоматизацію та інструменти продуктивності. Найкраще, що його команда підтримки клієнтів доступна 24 години на день, щоб гарантувати, що ваш проект має успіх! Маючи понад 10 мільйонів користувачів у 100 країнах, він надав програмне забезпечення для опитування 100 компаній, академічних установах, малому бізнесі та окремим дослідникам понад 20 років. Спробуйте зараз обліковий запис Essentials. Це безкоштовно на все життя, не потребує кредитної картки, і постачається з 80+ функцій - найвищими в індустрії програмного забезпечення!
Zuddl
zuddl.com
Zuddl-краща платформа управління подіями для маркетологів подій B2B та організаторів конференції для проведення особистих, віртуальних та гібридних подій. Зуддл був побудований з нуля, щоб ідеально задовольнити кожен корпус. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів та платформ для запуску однієї події до кінця, використовуйте Zuddl для управління своїми особистими, віртуальними та гібридними програмами подій та вебінарами з однієї платформи. Чому Zuddl: * Зосередьтеся на гнучкості Оживайте свою подію в життя з нескінченним контролем над брендингом, налаштуванням та робочими процесами - від реєстрації та квитків до мобільного додатка для учасників. Немає нічого, що ви не можете налаштувати свої потреби. * Більше партнера, менше постачальника Правильно, щоб отримати свою подію, вимагає більше, ніж просто передплата на платформу подій. Ми це отримуємо. І це відображається в нашій дорожній карті цін, підтримки та продукції. * Орієнтований на результат Готові до використання інформаційних панелей доходу, налаштованих сповіщень та інтеграції з Marketo, HubSpot, SFDC тощо, які роблять звітність дуже простою. Zuddl довіряють такі компанії, як стек, комерція, ракетна провулок, serviceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Leaders Partnershi
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Хоча Texchange - це платформа залучення та досвіду AI, яка поглиблює залучення, покращує дані та забезпечує швидший, простіший аналіз та дії - тому ви не витрачаєте на хвилину. * Поверхня краще розуміння через більш багаті, більш персоналізовані заходи. Виберіть з декількох методів, щоб уніфікувати кількісний та якісний збір даних та розкрити нюанс. * За допомогою аналізу AI, інтегрованого на всій платформі Throtexchange, відомості учасників перетворюються на діючі, цільові рішення за лічені хвилини, а не місяці. * AI аналізує ваші дані про залучення, поєднує їх з контекстуальною інформацією про вашу організацію та створює персоналізовані плани дій для осіб чи груп - за секундами. Використовуючи свою складну аналітику та безпечну інтеграцію OpenAI, отримайте більш широку участь, глибші уявлення та корисні ідеї за набагато менший час. За допомогою Thantexchange ви можете отримати доступ до тисяч голосів в одній розмові - і його AI піклується про аналіз даних для вас, за лічені хвилини замість місяців. Почуйте що, коли, як, чому (а іноді і де) вашого виклику, лише з одним питанням.
Slido
sli.do
Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія, заснована в квітні 2007 року, є онлайн-сервісом для систем реагування в класі та аудиторії. Продукт Poll Everywhere дозволяє аудиторіям і класним кімнатам у більш ніж 100 країнах використовувати мобільні телефони, тим самим «плануючи застарівання» пропрієтарного апаратного реагування, інакше відомого як клікери. У 2008 році компанія зібрала 20 000 доларів венчурного фінансування від Y Combinator.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі своїми студентами, колегами та клієнтами. Незалежно від того, чи це лекція, семінар чи зустріч, Mentimeter був розроблений для будь-якого типу презентації. Інтеграція Zoom і Teams дозволяє ще легше виділитися у віддаленому та гібридному світі. 1. Створіть презентацію: простий у використанні онлайн-редактор робить створення презентації швидким і легким процесом. Створіть повну колоду слайдів із запитаннями, опитуваннями, вікторинами, слайдами вмісту, хмарами слів тощо. 2. Зв’яжіться зі своєю аудиторією: ваша аудиторія використовує свої смартфони для підключення до презентації, де вони можуть надсилати відповіді. Візуалізація в режимі реального часу допоможе розпочати спілкування, обговорення та дебати незалежно від того, відбувається зустріч онлайн чи особисто. 3. Вчіться на досвіді: після завершення презентації завантажте результати та використовуйте те, що ви навчилися, для покращення на майбутніх зустрічах, заняттях або конференціях.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.