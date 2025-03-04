QuestionPro

questionpro.com

PuspurePro пропонує повноцінне програмне забезпечення для онлайн-опитування, яке допоможе вам зібрати дані та виконувати як кількісний, так і якісний аналіз за допомогою одного і того ж інструменту. Його просте у користуванні програмне забезпечення включає продукти для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань, опитувань, тестів та вікторин. PovertyPro включає 350+ безкоштовних шаблонів опитування та понад 40 типів запитань, 15+ логічних типів та широкий спектр звітів про опитування. Він пропонує інструменти для охоплення респондентів електронною поштою, інтегрованими спливаючими вікнами, SMS, QR-кодом та каналами соціальних медіа. Його мобільний додаток в режимі офлайн дозволяє збирати дані від учасників навіть у областях з обмеженим підключенням до Інтернету або взагалі немає. Ви можете брендувати свої опитування за допомогою спеціальних тем, логотипу, кольорів тощо. Його готові та спеціальні теми дозволяють створювати фірмові опитування за допомогою вашого логотипу, кольорів, шрифтів тощо. Інформаційна панель звіту в режимі реального часу дає швидкий огляд продуктивності опитування, а також функції, які слід просвердлити. Він пропонує понад 40 звітів як для кількісних, так і для якісних даних, які можна експортувати в стандартні формати, такі як PDF, Word, SPSS та Excel. Опитування PusputyPro відповідає правилам конфіденційності та безпеки даних, таких як GDPR, ISO 27001, HIPAA та багато інших. Він підтримує інтеграцію з 20+ сторонніми програмами, включаючи CRM, маркетингову автоматизацію та інструменти продуктивності. Найкраще, що його команда підтримки клієнтів доступна 24 години на день, щоб гарантувати, що ваш проект має успіх! Маючи понад 10 мільйонів користувачів у 100 країнах, він надав програмне забезпечення для опитування 100 компаній, академічних установах, малому бізнесі та окремим дослідникам понад 20 років. Спробуйте зараз обліковий запис Essentials. Це безкоштовно на все життя, не потребує кредитної картки, і постачається з 80+ функцій - найвищими в індустрії програмного забезпечення!