Програмне забезпечення для реагування аудиторії - Найпопулярніші застосунки - Тимор-Лешті

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro пропонує повне програмне забезпечення для онлайн-опитувань, яке допоможе вам збирати дані та виконувати як кількісний, так і якісний аналіз за допомогою одного інструменту. Просте у використанні програмне забезпечення містить продукти для створення, розповсюдження та аналізу онлайн-опитувань, опитувань, тестів і вікторин. QuestionPro містить 350+ безкоштовних шаблонів опитувань і понад 40 типів питань, 15+ типів логіки та широкий спектр звітів про опитування. Він пропонує інструменти для зв’язку з респондентами через електронну пошту, вбудовані спливаючі вікна, SMS, QR-код і канали соціальних мереж. Його офлайн-мобільний додаток дозволяє збирати дані від учасників навіть у регіонах з обмеженим або відсутнім підключенням до Інтернету. Ви можете брендувати свої опитування за допомогою спеціальних тем, логотипів, кольорів тощо. Його готові та спеціальні теми дозволяють створювати фірмові опитування з вашим логотипом, кольорами, шрифтами тощо. Інформаційна панель звітів у реальному часі дає швидкий огляд ефективності опитування разом із функціями для більш детального вивчення. Він пропонує понад 40 звітів як для кількісних, так і для якісних даних, які можна експортувати в стандартні формати, такі як PDF, Word, SPSS і Excel. Опитування QuestionPro відповідають нормам конфіденційності та безпеки даних, таким як GDPR, ISO 27001, HIPAA та багатьом іншим. Він підтримує інтеграцію з понад 20 додатками сторонніх розробників, включаючи CRM, автоматизацію маркетингу та інструменти продуктивності. Найкраще те, що команда підтримки клієнтів доступна 24 години на добу, щоб гарантувати успіх вашого проекту! Маючи понад 10 мільйонів користувачів у 100 країнах, компанія надає програмне забезпечення для опитування компаніям зі списку Fortune 100, науковим установам, малим підприємствам та окремим дослідникам протягом понад 20 років. Спробуйте обліковий запис Essentials зараз. Він безкоштовний на все життя, не потребує кредитної картки та має понад 80 функцій — найвищий показник у галузі програмного забезпечення для опитувань!