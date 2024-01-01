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Програмне забезпечення для реагування аудиторії - Найпопулярніші застосунки - Бразилія
Програмне забезпечення для реагування на аудиторію, яке також називають програмним забезпеченням для взаємодії з аудиторією або залученням аудиторії, дає змогу доповідачам і організаторам заходів активно взаємодіяти з відвідувачами заходу за допомогою опитувань, опитувань, вікторин і сеансів запитань і відповідей. Це програмне забезпечення відіграє важливу роль у сприянні участі аудиторії та інтерактивності під час сеансів конференції чи виступів, дозволяючи доповідачам легко фіксувати ідеї та думки учасників. Інструменти реагування аудиторії сприяють захоплюючому досвіду другого екрана, дозволяючи аудиторії задавати запитання, брати участь в опитуваннях і вікторинах за допомогою своїх особистих пристроїв, таких як смартфони, планшети чи ноутбуки. Крім того, деякі рішення ще більше покращують досвід роботи з другим екраном, пропонуючи такі функції, як обмін слайдами в реальному часі та можливості створення нотаток. Використовуючи програмне забезпечення для реагування аудиторії, доповідачі можуть створювати динамічні та захоплюючі сесії, які залишають незабутнє враження на аудиторію.
Запит на новий застосунок
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі...
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz використовують понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
Slido
sli.do
Slido — це найкраща платформа запитань і відповідей і опитування для живих і віртуальних зустрічей і подій. Він пропонує інтерактивні запитання та відповіді, опитування в реальному часі та інформацію про вашу аудиторію.
AhaSlides
ahaslides.com
Усе, що вам потрібно для залучення аудиторії, є тут. І він такий простий у використанні. Залучайте своїх учасників за допомогою живих опитувань. Збирайте найкращі запитання та ідеї від вашої аудиторії. Порадуйте свій клас вікториною. Приверніть повну увагу аудиторії та виконуйте виступи рок-зірок на...
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія, заснована в квітні 2007 року, є онлайн-сервісом для систем реагування в класі та аудиторії. Продукт Poll Everywhere дозволяє аудиторіям і класним кімнатам у більш ніж 100 країнах використовувати мобільн...
QuestionPro
questionpro.com
Безкоштовне програмне забезпечення для опитування: програмне забезпечення для онлайн-опитування QuestionPro для створення опитувань і анкет за лічені хвилини! Використовуйте нашу безкоштовну платформу для опитування з понад 80 типами запитань, готовими шаблонами, опцією розповсюдження та збору даних...
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps — це перший інструмент для створення презентацій штучного інтелекту, який піклується про вміст, дизайн та інтерактивність. Це платформа, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні презентації в 10 разів швидше, ніж створювати їх вручну. Платформа працює на основі передової моделі м...
myQuiz
myquiz.org
Створюйте онлайн-вікторини та інтерактивні презентації, щоб зацікавити аудиторію. Працює на будь-якому пристрої з підключенням до Інтернету. До 100 000 учасників
Vevox
vevox.com
Залучайте свою онлайн-аудиторію за допомогою програми Vevox № 1 для опитувань у прямому ефірі та запитань і відповідей, щоб зробити гібридні заняття, навчання на робочому місці та заняття інклюзивними. Зареєструйтеся безкоштовно сьогодні.
Echo360
echo360.com
Навчання, натхнення. Залучайте кожного учня будь-де за допомогою найкомплекснішого рішення для запису та потокового відео, керування відеоконтентом, залучення аудиторії, створення контенту та оцінювання. Отримайте натхнення зараз РІЗНІ ВИКЛИКИ, ТІ САМІ ЦІЛІ. Незалежно від того, працюєте ви в освіті...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продаж...
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спіл...
StreamAlive
streamalive.com
Збільште залучення аудиторії за допомогою інтерактивних інструментів і показників у реальному часі. Працює з особистими сеансами, гібридними сеансами, Zoom, MS Teams, YouTube Live тощо. StreamAlive допомагає доповідачам залучати свою аудиторію до всіх форм живих сеансів. Продукт StreamAlive SaaS — ...
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon — це веб-платформа, яка дає вам можливість проводити живі змагання для кількох гравців. - Немає необхідності завантажувати програму, вона може бути легко доступна з усіх мобільних і настільних пристроїв. - Спеціальна функція брендування, щоб підкреслити та зробити ваш бренд особливим. - Г...
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo — це інструмент для взаємодії з вашою аудиторією. Це спрощує сеанси запитань і відповідей, опитування в реальному часі та зустрічі, включаючи загальні зустрічі та зустрічі в ратушах. Його функції, як-от запитання та відповіді в прямому ефірі, голосування, рейтинг і хмари слів, є інтуїтивно з...
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji поєднує залучення аудиторії та проведення зустрічей в одній програмі. Дозволяючи вам презентувати будь-що та залучати всіх без будь-яких незручних переходів чи непорушних дій. MeetMoji працює на будь-якій платформі для онлайн-конференцій, яка підтримує спільний доступ до екрана, особисту зу...
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв вікторини, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення к...
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse є лідером ринку з надання потужної, гнучкої інтерактивної платформи для опитувань, запитань і відповідей, опитувань, розіграшів та інших інструментів залучення аудиторії.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl — це об’єднана платформа для проведення заходів і вебінарів, яка допомагає маркетологам B2B-подій спростити технічний набір заходів. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів і платформ для проведення однієї події від кінця до кінця, використовуйте Zuddl, щоб керувати своїми п...
Worksup
worksup.com
Ми організовуємо конференції та бізнес-заходи вже більше 20 років. Одного разу, зіткнувшись з різними викликами індустрії подій, ми вирішили створити платформу для проведення подій, просту у використанні для відвідувачів і швидку для налаштування для організаторів. Тепер наш досвід охоплює весь спек...
Monterosa
monterosa.co
Одна платформа, постійне залучення шанувальників Ласкаво просимо до хмари взаємодії. Відзначений нагородами спосіб швидкого гейміфікації ваших цифрових продуктів.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly — це інтерактивне програмне забезпечення для презентацій, яке допомагає вам спілкуватися з аудиторією під час ділових зустрічей, конференцій, семінарів тощо в режимі онлайн або в прямому ефірі.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Додайте задоволення до своїх подій за допомогою цікавинок, таблиць лідерів тощо... безкоштовно! Crowdpurr допомагає вам створювати цікаві інтерактивні мобільні програми для живих, віртуальних і змішаних подій.
VoxVote
voxvote.com
Безкоштовна система відгуків аудиторії для прямого голосування з аудиторією. Голосуйте через Інтернет за допомогою будь-якого браузера смартфона.
eBallot
eballot.com
eBallot — це програмне забезпечення для онлайн-голосування та постачальник послуг, які спрощують проведення чесних, безпечних і ефективних голосувань і виборів. Виберіть між нашою простою самокерованою платформою або повним набором послуг керування голосуванням. Наші сучасні можливості голосування с...
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy — це сучасна хмарна платформа для голосування та зустрічей, яка дає змогу асоціаціям, спілкам, некомерційним організаціям, релігійним групам, асоціаціям домовласників, університетам і школам K-12 оптимізувати свої голоси. Він надає організаціям найбільш безпечний, ефективний і гнучкий ...
OMBEA Insights
ombea.com
OMBEA Insights — це сімейство продуктів, які допомагають вам збирати та розуміти відгуки від людей, коли вони займаються повсякденним життям. Простіше кажучи: ви розміщуєте один або кілька збирачів відгуків, наприклад ExpressPods або Web Widgets, у точках взаємодії, щоб люди могли висловлювати свою...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange — це платформа для взаємодії та досвіду ШІ, яка поглиблює взаємодію, покращує дані та забезпечує швидший і простіший аналіз і дії, щоб ви не втрачали ні хвилини. ✔️ Отримайте кращу інформацію завдяки більш детальним і персоналізованим заходам. Виберіть із кількох методів, щоб уніфіку...