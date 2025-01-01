Платформи аналізу аудиторії - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформи аналізу аудиторії збирають і оцінюють загальнодоступні онлайн-дані, надаючи компаніям можливість отримати глибоке розуміння цільової аудиторії. Маркетологи використовують дані, отримані з цих платформ, щоб сформулювати сегменти споживачів, визначити впливових осіб, провести дослідження ринку та керувати процесами прийняття рішень. Завдяки своїй здатності надавати миттєвий і постійний доступ до інформації про аудиторію та аналізу, це програмне забезпечення сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень у таких сферах, як маркетинг брендів, стратегії вмісту, реклама та розробка продуктів для бізнесу.
Запит на новий застосунок
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern надає аналітику аудиторії, перетворюючи публічні висловлювання у дії для оптимізації взаємодії з користувачами.
Audiense
audiense.com
Audiense - це платформа для аналізу цільової аудиторії, що використовує соціальні дані для покращення маркетингових стратегій та розуміння споживачів.
Khoros
khoros.com
Khoros - це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає брендам організувати маркетингові кампанії та аналізувати їхню ефективність.
Quantcast
quantcast.com
Quantcast - платформа для аналізу поведінки користувачів, оптимізації контенту та поліпшення цифрових стратегій для бізнесу.
GWI
gwi.com
Додаток GWI забезпечує доступ до глобальних даних про споживачів для покращення маркетингових стратегій та розуміння поведінки споживачів.
Resonate
resonate.com
Resonate - платформа, що надає аналітику споживчих даних, допомагаючи бізнесу зрозуміти та взаємодіяти з його аудиторією через прогнозовані інсайти.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial - це платформа для аналізу аудиторії соціальних медіа, що дозволяє вивчати інтереси, поведінку та сегментацію аудиторії для покращення маркетингових стратегій.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Brandwatch Influence - це платформа для управління маркетингом через впливових осіб, де можна знаходити, комунікувати та керувати кампаніями в одному місці.
Lifesight
lifesight.io
LifeSight - платформа для аналізу маркетингових даних в реальному часі, що допомагає бізнесам приймати обґрунтовані рішення на основі власних даних.
Choozle
choozle.com
Choozle - платформа для цифрової реклами, що полегшує управління рекламними кампаніями через інтеграцію даних з різних джерел.
Zoomph
zoomph.com
Zoomph допомагає оцінити вартість спонсорства та зрозуміти свою аудиторію як платформа для аналізу аудиторії та оцінки спонсорських угод.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.