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Платформи аналізу аудиторії
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Платформи аналізу аудиторії - Найпопулярніші застосунки

Платформи аналізу аудиторії збирають і оцінюють загальнодоступні онлайн-дані, надаючи компаніям можливість отримати глибоке розуміння цільової аудиторії. Маркетологи використовують дані, отримані з цих платформ, щоб сформулювати сегменти споживачів, визначити впливових осіб, провести дослідження ринку та керувати процесами прийняття рішень. Завдяки своїй здатності надавати миттєвий і постійний доступ до інформації про аудиторію та аналізу, це програмне забезпечення сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень у таких сферах, як маркетинг брендів, стратегії вмісту, реклама та розробка продуктів для бізнесу.

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Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

People Pattern надає аналітику аудиторії, перетворюючи публічні висловлювання у дії для оптимізації взаємодії з користувачами.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense - це платформа для аналізу цільової аудиторії, що використовує соціальні дані для покращення маркетингових стратегій та розуміння споживачів.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros - це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає брендам організувати маркетингові кампанії та аналізувати їхню ефективність.

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Quantcast - платформа для аналізу поведінки користувачів, оптимізації контенту та поліпшення цифрових стратегій для бізнесу.

GWI

GWI

gwi.com

Додаток GWI забезпечує доступ до глобальних даних про споживачів для покращення маркетингових стратегій та розуміння поведінки споживачів.

Resonate

Resonate

resonate.com

Resonate - платформа, що надає аналітику споживчих даних, допомагаючи бізнесу зрозуміти та взаємодіяти з його аудиторією через прогнозовані інсайти.

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial - це платформа для аналізу аудиторії соціальних медіа, що дозволяє вивчати інтереси, поведінку та сегментацію аудиторії для покращення маркетингових стратегій.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Brandwatch Influence - це платформа для управління маркетингом через впливових осіб, де можна знаходити, комунікувати та керувати кампаніями в одному місці.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

LifeSight - платформа для аналізу маркетингових даних в реальному часі, що допомагає бізнесам приймати обґрунтовані рішення на основі власних даних.

Choozle

Choozle

choozle.com

Choozle - платформа для цифрової реклами, що полегшує управління рекламними кампаніями через інтеграцію даних з різних джерел.

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

Zoomph допомагає оцінити вартість спонсорства та зрозуміти свою аудиторію як платформа для аналізу аудиторії та оцінки спонсорських угод.

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