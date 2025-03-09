Платформи аналізу аудиторії - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

StatSocial

statsocial.com

StatSocial є єдиним у галузі міжплатформним постачальником даних про соціальну аудиторію, який дає змогу глобальним агентствам і брендам зі списку Fortune 500 приймати обґрунтовані маркетингові рішення на основі даних. Платформа StatSocial Silhouette™ надає багаті багатоканальні дані про соціальну аудиторію, що дозволяє маркетологам діяти на будь-яку аудиторію кількома способами: > Зрозуміти унікальні інтереси, інтереси та вподобання будь-якої аудиторії > Проводити дослідження будь-якого споживача, конкурента, бренду чи соціальної аудиторії. > Визначте органічно вразливу аудиторію соціальних і впливових кампаній > Розгорніть дослідження вимірювання бренду на всій платформі > Визначте впливових осіб, з якими взаємодіє ваша аудиторія, і перевірте існуючі партнерства > Збагачуйте будь-який набір даних першої чи третьої сторони > Створюйте соціальні панелі для моніторингу або завантажуйте соціальні аудиторії для подальшого аналізу > Відкрийте для себе бажані медіа-канали для високоперсоналізованих програмних кампаній