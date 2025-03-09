Платформи аналізу аудиторії - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформи аналізу аудиторії збирають і оцінюють загальнодоступні онлайн-дані, надаючи компаніям можливість отримати глибоке розуміння цільової аудиторії. Маркетологи використовують дані, отримані з цих платформ, щоб сформулювати сегменти споживачів, визначити впливових осіб, провести дослідження ринку та керувати процесами прийняття рішень. Завдяки своїй здатності надавати миттєвий і постійний доступ до інформації про аудиторію та аналізу, це програмне забезпечення сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень у таких сферах, як маркетинг брендів, стратегії вмісту, реклама та розробка продуктів для бізнесу.
Запит на новий застосунок
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® — надає програмну платформу для цифрової реклами, яка використовує докладні дані про споживачів для проведення програмних рекламних кампаній на медіа, підключеному телебаченні, відео, мобільних та інших носіях — усе за допомогою єдиного інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
Khoros
khoros.com
Khoros - це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає брендам організувати маркетингові кампанії та аналізувати їхню ефективність.
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise працює від нашого масового набору даних унікальної поведінки клієнтів у режимі реального часу. Ми знаємо наступний крок вашого клієнта, і зможемо спочатку потрапити туди, щоб забезпечити найрелевантніші клієнти з неймовірною ефективністю. Ми також можемо допомогти вам посилити свою історію бренду з чудовою точністю та масштабом проти будь -якої цільової аудиторії.
Audiense
audiense.com
Audiense - це платформа для аналізу цільової аудиторії, що використовує соціальні дані для покращення маркетингових стратегій та розуміння споживачів.
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнтів, зменшуючи втрату ідентифікаторів, забезпечуючи персоналізований досвід власних каналів і забезпечуючи безпечні вимірювання.
GWI
gwi.com
Дослідження споживачів на вимогу за допомогою GWI. Зрозумійте свою аудиторію миттєво, маючи під рукою глобальні дані споживачів.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Керуйте всім своїм маркетинговим впливом в одному місці. Знаходьте впливових людей, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial є єдиним у галузі міжплатформним постачальником даних про соціальну аудиторію, який дає змогу глобальним агентствам і брендам зі списку Fortune 500 приймати обґрунтовані маркетингові рішення на основі даних. Платформа StatSocial Silhouette™ надає багаті багатоканальні дані про соціальну аудиторію, що дозволяє маркетологам діяти на будь-яку аудиторію кількома способами: > Зрозуміти унікальні інтереси, інтереси та вподобання будь-якої аудиторії > Проводити дослідження будь-якого споживача, конкурента, бренду чи соціальної аудиторії. > Визначте органічно вразливу аудиторію соціальних і впливових кампаній > Розгорніть дослідження вимірювання бренду на всій платформі > Визначте впливових осіб, з якими взаємодіє ваша аудиторія, і перевірте існуючі партнерства > Збагачуйте будь-який набір даних першої чи третьої сторони > Створюйте соціальні панелі для моніторингу або завантажуйте соціальні аудиторії для подальшого аналізу > Відкрийте для себе бажані медіа-канали для високоперсоналізованих програмних кампаній
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу понад 14 000 власних ідей, орієнтованих на цінності, для 230 мільйонів окремих споживачів. Включайте власні дані, щоб краще зрозуміти своїх клієнтів. Швидко створюйте та аналізуйте гіперрелевантні цільові мікросегменти, щоб покращити свою стратегію сегментації. Ignite безпосередньо підключається до вашої маркетингової екосистеми, надаючи вам можливість діяти відповідно до мінливих ринкових умов.
Zoomph
zoomph.com
Zoomph допомагає вам виміряти цінність спонсорства та зрозуміти свою аудиторію як наскрізну платформу для аналізу аудиторії та оцінки спонсорства.
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern надає аналітику аудиторії, перетворюючи публічні висловлювання у дії для оптимізації взаємодії з користувачами.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.