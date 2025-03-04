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Платформи аналізу аудиторії збирають і оцінюють загальнодоступні онлайн-дані, надаючи компаніям можливість отримати глибоке розуміння цільової аудиторії. Маркетологи використовують дані, отримані з цих платформ, щоб сформулювати сегменти споживачів, визначити впливових осіб, провести дослідження ринку та керувати процесами прийняття рішень. Завдяки своїй здатності надавати миттєвий і постійний доступ до інформації про аудиторію та аналізу, це програмне забезпечення сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень у таких сферах, як маркетинг брендів, стратегії вмісту, реклама та розробка продуктів для бізнесу.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга, яка архівує дані соціальних медіа, щоб надати компаніям інформацію та засоби відстеження певних сегментів для аналізу присутності їхніх брендів в Інтернеті. Інструмент охоплює блоги, сайти новин, форуми, відео, огляди, зображення та соціальні мережі, включаючи Twitter, Facebook, Instagram і Reddit. Користувачі можуть шукати дані за допомогою пошуку тексту та зображень, а також використовувати діаграми, категоризацію, аналіз настроїв та інші функції для надання додаткової інформації та аналізу. Brandwatch має доступ до понад 80 мільйонів джерел.
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® — надає програмну платформу для цифрової реклами, яка використовує докладні дані про споживачів для проведення програмних рекламних кампаній на медіа, підключеному телебаченні, відео, мобільних та інших носіях — усе за допомогою єдиного інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing дозволяє клієнтам спростити складну операцію соціального маркетингу, щоб побудувати та захистити свій бренд. Хорос Маркетинг пропонує клієнтам: * Соціальний маркетинг: оркеструйте, керуйте, залучайте та оцінюйте інтегровані соціальні кампанії на простій у налаштуванні та адаптивній платформі. * Розвідка: будьте попереду свого ринку, конкурентів і своєї аудиторії завдяки потужній, але доступній статистиці на основі необмеженого пошуку в реальному часі в загальнодоступних соціальних каналах. * Сейф: захистіть свій бренд у соціальних мережах за допомогою керування доступом і обліковими даними. * Досвід: надихайте аудиторію на участь у своїх цифрових об’єктах за допомогою потужності соціальних UGC. * Основні переваги: Масштабуйте свою взаємодію: об’єднайте всі свої команди, канали та вміст на одній платформі для керування інтегрованими соціальними кампаніями. * Захистіть свій бренд: централізована видимість і контроль над доступом до облікового запису, затвердженням вмісту та командами означає захист капіталу бренду в масштабі. * Вимірюйте те, що важливо: переведіть свою соціальну ефективність у показники, важливі для вашого бізнесу, за допомогою настроюваних інформаційних панелей і експорту даних. * Управління кризою: будьте в курсі будь-якої кризи, розуміючи, коли виникають кризи, а також як і коли задіяти, використовуючи дані в реальному часі та спеціальні сповіщення. * Конкурентна розвідка: розробіть конкурентні тести та відстежуйте кампанії своїх конкурентів, щоб забезпечити значущу диференціацію бренду.
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise працює від нашого масового набору даних унікальної поведінки клієнтів у режимі реального часу. Ми знаємо наступний крок вашого клієнта, і зможемо спочатку потрапити туди, щоб забезпечити найрелевантніші клієнти з неймовірною ефективністю. Ми також можемо допомогти вам посилити свою історію бренду з чудовою точністю та масштабом проти будь -якої цільової аудиторії.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайте своїм командам можливість розуміти аудиторію, як ніколи раніше. Дізнайтеся, що надихає вашу аудиторію, рухає її та впливає на неї.
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнтів, зменшуючи втрату ідентифікаторів, забезпечуючи персоналізований досвід власних каналів і забезпечуючи безпечні вимірювання.
GWI
gwi.com
Дослідження споживачів на вимогу за допомогою GWI. Зрозумійте свою аудиторію миттєво, маючи під рукою глобальні дані споживачів.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Керуйте всім своїм маркетинговим впливом в одному місці. Знаходьте впливових людей, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial є єдиним у галузі міжплатформним постачальником даних про соціальну аудиторію, який дає змогу глобальним агентствам і брендам зі списку Fortune 500 приймати обґрунтовані маркетингові рішення на основі даних. Платформа StatSocial Silhouette™ надає багаті багатоканальні дані про соціальну аудиторію, що дозволяє маркетологам діяти на будь-яку аудиторію кількома способами: > Зрозуміти унікальні інтереси, інтереси та вподобання будь-якої аудиторії > Проводити дослідження будь-якого споживача, конкурента, бренду чи соціальної аудиторії. > Визначте органічно вразливу аудиторію соціальних і впливових кампаній > Розгорніть дослідження вимірювання бренду на всій платформі > Визначте впливових осіб, з якими взаємодіє ваша аудиторія, і перевірте існуючі партнерства > Збагачуйте будь-який набір даних першої чи третьої сторони > Створюйте соціальні панелі для моніторингу або завантажуйте соціальні аудиторії для подальшого аналізу > Відкрийте для себе бажані медіа-канали для високоперсоналізованих програмних кампаній
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу понад 14 000 власних ідей, орієнтованих на цінності, для 230 мільйонів окремих споживачів. Включайте власні дані, щоб краще зрозуміти своїх клієнтів. Швидко створюйте та аналізуйте гіперрелевантні цільові мікросегменти, щоб покращити свою стратегію сегментації. Ignite безпосередньо підключається до вашої маркетингової екосистеми, надаючи вам можливість діяти відповідно до мінливих ринкових умов.
Zoomph
zoomph.com
Zoomph допомагає вам виміряти цінність спонсорства та зрозуміти свою аудиторію як наскрізну платформу для аналізу аудиторії та оцінки спонсорства.
People Pattern
peoplepattern.com
Шаблон людей надає компаніям інформацію про аудиторію, використовуючи науку про дані, щоб перетворити публічне вираження на дієві набори персонажів. Традиційне дослідження ринку займає багато часу, ненадійне за масштабом і схильне до упередженості. People Pattern використовує складні методи науки про дані, щоб витягти дієві маркетингові ідеї з океану неупереджених думок і даних, створених користувачами соціальних мереж. Ми називаємо це розвідкою аудиторії.
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