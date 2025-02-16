Платформи аналізу аудиторії - Найпопулярніші застосунки - Сирія

Khoros

khoros.com

Khoros Marketing дозволяє клієнтам спростити складну операцію соціального маркетингу, щоб побудувати та захистити свій бренд. Хорос Маркетинг пропонує клієнтам: * Соціальний маркетинг: оркеструйте, керуйте, залучайте та оцінюйте інтегровані соціальні кампанії на простій у налаштуванні та адаптивній платформі. * Розвідка: будьте попереду свого ринку, конкурентів і своєї аудиторії завдяки потужній, але доступній статистиці на основі необмеженого пошуку в реальному часі в загальнодоступних соціальних каналах. * Сейф: захистіть свій бренд у соціальних мережах за допомогою керування доступом і обліковими даними. * Досвід: надихайте аудиторію на участь у своїх цифрових об’єктах за допомогою потужності соціальних UGC. * Основні переваги: ​​Масштабуйте свою взаємодію: об’єднайте всі свої команди, канали та вміст на одній платформі для керування інтегрованими соціальними кампаніями. * Захистіть свій бренд: централізована видимість і контроль над доступом до облікового запису, затвердженням вмісту та командами означає захист капіталу бренду в масштабі. * Вимірюйте те, що важливо: переведіть свою соціальну ефективність у показники, важливі для вашого бізнесу, за допомогою настроюваних інформаційних панелей і експорту даних. * Управління кризою: будьте в курсі будь-якої кризи, розуміючи, коли виникають кризи, а також як і коли задіяти, використовуючи дані в реальному часі та спеціальні сповіщення. * Конкурентна розвідка: розробіть конкурентні тести та відстежуйте кампанії своїх конкурентів, щоб забезпечити значущу диференціацію бренду.