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Платформи аналізу аудиторії - Найпопулярніші застосунки - Камерун
Платформи аналізу аудиторії збирають і оцінюють загальнодоступні онлайн-дані, надаючи компаніям можливість отримати глибоке розуміння цільової аудиторії. Маркетологи використовують дані, отримані з цих платформ, щоб сформулювати сегменти споживачів, визначити впливових осіб, провести дослідження ринку та керувати процесами прийняття рішень. Завдяки своїй здатності надавати миттєвий і постійний доступ до інформації про аудиторію та аналізу, це програмне забезпечення сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень у таких сферах, як маркетинг брендів, стратегії вмісту, реклама та розробка продуктів для бізнесу.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
People Pattern
peoplepattern.com
Шаблон людей надає компаніям інформацію про аудиторію, використовуючи науку про дані, щоб перетворити публічне вираження на дієві набори персонажів. Традиційне дослідження ринку займає багато часу, ненадійне за масштабом і схильне до упередженості. People Pattern використовує складні методи науки ...
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing дозволяє клієнтам спростити складну операцію соціального маркетингу, щоб побудувати та захистити свій бренд. Хорос Маркетинг пропонує клієнтам: * Соціальний маркетинг: оркеструйте, керуйте, залучайте та оцінюйте інтегровані соціальні кампанії на простій у налаштуванні та адаптивній...
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise базується на нашому величезному наборі даних про унікальну поведінку клієнтів у режимі реального часу під час перегляду веб-сторінок. Ми знаємо наступний крок вашого клієнта та можемо доставити вас туди першим, щоб забезпечити найрелевантніших клієнтів із неймовірною ефективністю...
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу ...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial є єдиним у галузі міжплатформним постачальником даних про соціальну аудиторію, який дає змогу глобальним агентствам і брендам зі списку Fortune 500 приймати обґрунтовані маркетингові рішення на основі даних. Платформа StatSocial Silhouette™ надає багаті багатоканальні дані про соціальну а...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Керуйте всім своїм маркетинговим впливом в одному місці. Знаходьте впливових людей, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.
GWI
gwi.com
Дослідження споживачів на вимогу за допомогою GWI. Зрозумійте свою аудиторію миттєво, маючи під рукою глобальні дані споживачів.
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® — надає програмну платформу для цифрової реклами, яка використовує докладні дані про споживачів для проведення програмних рекламних кампаній на медіа, підключеному телебаченні, відео, мобільних та інших носіях — усе за допомогою єдиного інтуїтивно зрозумілого...
Zoomph
zoomph.com
Zoomph допоможе вам виміряти цінність спонсорства та зрозуміти вашу аудиторію як наскрізну платформу для аналізу аудиторії та оцінки спонсорства.