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Програмне забезпечення для проведення аукціонів
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Програмне забезпечення для проведення аукціонів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для проведення аукціонів пропонує аукціоністам та організаторам заходів цифрову платформу для ефективного планування, керування та проведення аукціонів. Ці інструменти дозволяють користувачам створювати списки запасів, як правило, через веб-інтерфейс, і спрощують процес встановлення ставок і збору платежів. Більшість сучасних аукціонних рішень підтримують мобільні або безпаперові ставки, тоді як деякі все ще пропонують можливість створити фізичні аркуші пропозицій, якщо це необхідно. Учасники отримують сповіщення в реальному часі, коли вони перевищують ставку або коли вони виграють, разом із інструкціями щодо оплати та отримання товару. Користувачі також можуть створювати звіти для відстеження прибутків, залишків запасів, продажів, пожертвувань та інших ключових показників. Крім того, деяке програмне забезпечення містить розширені функції керування подіями, як-от продаж квитків, реєстрація гостей і основні маркетингові інструменти.

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Givebutter

Givebutter

givebutter.com

Givebutter - платформа для збору коштів, що дозволяє некомерційним організаціям управляти пожертвуваннями, продажем квитків та комунікацією з донорами.

Trellis

Trellis

trellis.org

Trellis - це програмне забезпечення для збору коштів на події, аукціони та лотереї, що допомагає благодійним організаціям організовувати різноманітні заходи.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents - це платформа для управління заходами, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті події з інструментами для реєстрації, трансляції та аналітики.

OneCause

OneCause

onecause.com

OneCause - це програмне забезпечення для збору коштів, яке допомагає некомерційним організаціям ефективно організовувати події та залучати донорів.

Bidddy

Bidddy

bidddy.com

Bidddy — це додаток для проведення аукціонів в Instagram, який дозволяє об’єднати маркетинг і продажі в одному інструменті.

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

GGIV - платформа для збору коштів, що надає інструменти для управління пожертвами, створення кампаній та аналізу їх ефективності.

Handbid

Handbid

handbid.com

Handbid - мобільна платформа для проведення аукціонів, зборів коштів, що підтримує мобільні ставки та інтегровану обробку платежів.

Auctria

Auctria

auctria.com

Auctria - це інструмент для управління збором коштів та організації подій, включаючи аукціони та пожертви, з можливістю аналітики для ефективності кампаній.

Greater Giving

Greater Giving

greatergiving.com

Greater Giving - це платформа для благодійних організацій, що пропонує рішення для збору коштів, управління подіями та взаємодії з донорами.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect - програмна платформа для некомерційних організацій, що включає управління подіями, волонтерами, донорством та збором коштів.

Snoofa

Snoofa

snoofa.com

Snoofa — хмарна система управління аукціонами для бізнесу, що охоплює оцінки, управління запасами, комунікацію з клієнтами, онлайн-ставки та виставлення рахунків.

Givergy

Givergy

givergy.com

Givergy – це платформа для збору коштів, яка допомагає некомерційним організаціям ефективно організовувати заходи та залучати донорів.

RallyUp

RallyUp

rallyup.com

RallyUp - безкоштовна платформа для збору коштів, яка допомагає організаціям організовувати події, аукціони, розігри та інші збори.

Event.Gives

Event.Gives

event.gives

Event.Gives — платформа для управління подіями, що дозволяє продавати квитки, управляти учасниками та залучати донорів.

Bid Beacon

Bid Beacon

bidbeacon.com

Додаток Bid Beacon дозволяє покращити ваші благодійні аукціони, спростити процес збору коштів та підвищити ефективність тихих аукціонів.

BetterWorld

BetterWorld

betterworld.org

BetterWorld – безкоштовна хмарна платформа для збору коштів, яка допомагає некомерційним організаціям ефективно управляти пожертвами, аукціонами та подіями.

SchoolAuction.net

SchoolAuction.net

schoolauction.net

SchoolAuction.net - платформа для організації та управління аукціонами та заходами збору коштів для шкіл, підтримуючи як особисті, так і онлайн формати.

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