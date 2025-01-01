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Програмне забезпечення для проведення аукціонів пропонує аукціоністам та організаторам заходів цифрову платформу для ефективного планування, керування та проведення аукціонів. Ці інструменти дозволяють користувачам створювати списки запасів, як правило, через веб-інтерфейс, і спрощують процес встановлення ставок і збору платежів. Більшість сучасних аукціонних рішень підтримують мобільні або безпаперові ставки, тоді як деякі все ще пропонують можливість створити фізичні аркуші пропозицій, якщо це необхідно. Учасники отримують сповіщення в реальному часі, коли вони перевищують ставку або коли вони виграють, разом із інструкціями щодо оплати та отримання товару. Користувачі також можуть створювати звіти для відстеження прибутків, залишків запасів, продажів, пожертвувань та інших ключових показників. Крім того, деяке програмне забезпечення містить розширені функції керування подіями, як-от продаж квитків, реєстрація гостей і основні маркетингові інструменти.
Запит на новий застосунок
Givebutter
givebutter.com
Givebutter - платформа для збору коштів, що дозволяє некомерційним організаціям управляти пожертвуваннями, продажем квитків та комунікацією з донорами.
Greater Giving
greatergiving.com
Greater Giving - це платформа для благодійних організацій, що пропонує рішення для збору коштів, управління подіями та взаємодії з донорами.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect - програмна платформа для некомерційних організацій, що включає управління подіями, волонтерами, донорством та збором коштів.
Trellis
trellis.org
Trellis - це програмне забезпечення для збору коштів на події, аукціони та лотереї, що допомагає благодійним організаціям організовувати різноманітні заходи.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents - це платформа для управління заходами, яка підтримує віртуальні, гібридні та особисті події з інструментами для реєстрації, трансляції та аналітики.
OneCause
onecause.com
OneCause - це програмне забезпечення для збору коштів, яке допомагає некомерційним організаціям ефективно організовувати події та залучати донорів.
Bidddy
bidddy.com
Bidddy — це додаток для проведення аукціонів в Instagram, який дозволяє об’єднати маркетинг і продажі в одному інструменті.
Ggiv
qgiv.com
GGIV - платформа для збору коштів, що надає інструменти для управління пожертвами, створення кампаній та аналізу їх ефективності.
Handbid
handbid.com
Handbid - мобільна платформа для проведення аукціонів, зборів коштів, що підтримує мобільні ставки та інтегровану обробку платежів.
Auctria
auctria.com
Auctria - це інструмент для управління збором коштів та організації подій, включаючи аукціони та пожертви, з можливістю аналітики для ефективності кампаній.
Snoofa
snoofa.com
Snoofa — хмарна система управління аукціонами для бізнесу, що охоплює оцінки, управління запасами, комунікацію з клієнтами, онлайн-ставки та виставлення рахунків.
Givergy
givergy.com
Givergy – це платформа для збору коштів, яка допомагає некомерційним організаціям ефективно організовувати заходи та залучати донорів.
RallyUp
rallyup.com
RallyUp - безкоштовна платформа для збору коштів, яка допомагає організаціям організовувати події, аукціони, розігри та інші збори.
Event.Gives
event.gives
Event.Gives — платформа для управління подіями, що дозволяє продавати квитки, управляти учасниками та залучати донорів.
Bid Beacon
bidbeacon.com
Додаток Bid Beacon дозволяє покращити ваші благодійні аукціони, спростити процес збору коштів та підвищити ефективність тихих аукціонів.
BetterWorld
betterworld.org
BetterWorld – безкоштовна хмарна платформа для збору коштів, яка допомагає некомерційним організаціям ефективно управляти пожертвами, аукціонами та подіями.
SchoolAuction.net
schoolauction.net
SchoolAuction.net - платформа для організації та управління аукціонами та заходами збору коштів для шкіл, підтримуючи як особисті, так і онлайн формати.
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