Програмне забезпечення атрибуції - Найпопулярніші застосунки

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Компанії використовують програмне забезпечення маркетингової атрибуції, щоб аналізувати, як різноманітні дії, події або точки дотику в процесі пошуку потенційних клієнтів і продажів впливають на загальний успіх їхніх маркетингових і продажних зусиль. Оскільки закритий продаж зазвичай є результатом складної взаємодії багатьох факторів, що відбуваються в дещо непередбачуваній послідовності, визначення ключових факторів успіху може бути складним завданням. Програмне забезпечення маркетингової атрибуції відіграє вирішальну роль у визначенні цінності кожного фактора, який міг вплинути на успіх продажу, на основі його впливу на клієнта або перспективу під час взаємодії з компанією. Діючи як центральний центр, це програмне забезпечення об’єднує дані з різних маркетингових і програмних інструментів, бездоганно інтегруючись із рішеннями, що використовуються відділами продажів, маркетингу чи зв’язків із громадськістю, такими як CRM, автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою, відстеження електронної пошти, формування попиту та продажі засоби аналітики.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Impact
impact.com
Impact — платформа для управління партнерствами, що допомагає компаніям знаходити та управляти різноманітними партнерствами, оптимізуючи їх цінність.
BL.INK
bl.ink
BL.INK - це платформа для скорочення URL та створення QR-кодів з можливістю детального відстеження та управління посиланнями для маркетологів.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
AdRoll
adroll.com
AdRoll - платформа для ретаргетингу, яка допомагає бізнесам оптимізувати рекламу на різних каналах та аналізувати результати кампаній.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale - це система для електронної комерції, що об'єднує дані з різних платформ для спрощення їх аналізу та прийняття рішень.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — платформа оцінювання відвідувачів вебсайтів, що прогнозує ймовірність покупок і майбутній дохід, аналізуючи трафік і потенційних клієнтів.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe - платформа для управління посиланнями, яка дозволяє відстежувати маркетингові зусилля, оптимізувати бюджети та сприяти ретаргетингу.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.
Solitics
solitics.com
Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Attribution
attributionapp.com
Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx - це інструмент для оптимізації реклами на Meta, що включає аналітику, автоматизацію, цільове націлювання та управління оголошеннями.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.app - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати та надсилати emails, SMS, Facebook-повідомлення з аналізом результатів.
CallSource
callsource.com
CallSource - це додаток для відстеження дзвінків і управління лідами, що допомагає бізнесам аналізувати ефективність маркетингових кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.
Fospha
fospha.com
Fospha - платформа для вимірювання ефективності маркетингу, що допомагає бізнесам точно аналізувати та оптимізувати витрати на рекламу.
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics - це аналітичний інструмент для відстеження показників ефективності та аналізу даних бізнесу без необхідності кодування.
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard захищає рекламні кампанії від шахрайського трафіку, фільтруючи його в режимі реального часу для покращення показників ефективності реклами.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.
Cometly
cometly.com
Cometly - це платформа для атрибуції, яка допомагає підприємствам точно визначати ефективність реклами та оптимізувати маркетингові стратегії на основі реальних даних.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx - це платформа, яка допомагає аналізувати ефективність маркетингових витрат і кампаній, пропонуючи моделі атрибуції та звіти з різних каналів.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts - це платформа для відстеження ведучих, що автоматично аналізує ефективність маркетингу через дзвінки, форми, чат та інші канали.
NestAds
nestscale.com
NestAds - інструмент для Shopify, що аналізує дані рекламних кампаній, відстежує подорож клієнтів та оптимізує маркетингові стратегії.
Wizaly
wizaly.com
Wizaly - додаток для оптимізації ROI маркетингових кампаній на базі даних, що дозволяє аналізувати ефективність каналів та розуміти шлях клієнта.
Lifesight
lifesight.io
LifeSight - платформа для аналізу маркетингових даних в реальному часі, що допомагає бізнесам приймати обґрунтовані рішення на основі власних даних.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight - це хмарна платформа для вимірювання ефективності маркетингових кампаній у різних каналах, як онлайн, так і офлайн.
Openprise
openprisetech.com
Openprise автоматизує бізнес-процеси RevOps, інтегрує дані з різних джерел та покращує якість даних для ефективного управління продажами та маркетингом.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow - це платформа для B2B-маркетингу, яка аналізує дані для покращення ефективності кампаній та оптимізації бюджету.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для аналізу маркетингових даних, що допомагає консолідувати інформацію з різних каналів та оцінювати ефективність кампаній.
Tracify
tracify.ai
Tracify - програма для відстеження маркетингових активностей в електронній комерції, яка забезпечує аналітику різних каналів у відповідності до GDPR.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute аналізує ефективність реклами в медіа, використовуючи ІІ, та надає дані про кампанії в реальному часі, пов'язуючи їх з аналітикою вебсайтів рекламодавців.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind - платформа для управління даними та аналітики, яка допомагає бізнесу аналізувати взаємодію клієнтів для покращення маркетингових стратегій.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata — платформа для атрибуції доходів B2B, що аналізує клієнтські дані та оптимізує маркетингові стратегії, забезпечуючи точні звіти про доходи.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — платформа для співпраці з даними, що допомагає бізнесам об'єднувати дані клієнтів для покращення реклами та персоналізації досвіду.
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven — аналітична платформа для маркетологів, що об'єднує дані з усіх цифрових каналів для вимірювання та покращення результатів.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy - платформа аналітики для автомобільного сектору, що оптимізує маркетинг за допомогою аналізу даних про клієнтів з різних джерел.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE - це аналітичний інструмент для електронної комерції, що допомагає покращити прибутковість реклами шляхом аналізу даних та оптимізації кампаній.
Measured
measured.com
Measured — застосунок для аналізу, що вимірює внесок медіа в результати, допомагає брендам підвищувати ефективність маркетингу через експерименти.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox – платформа для аналізу маркетингових каналів, що допомагає з оптимізацією кампаній і атрибуцією для підвищення ефективності маркетингу.
Attribuly
attribuly.com
Attribuly покращує відстеження конверсій у магазинах Shopify за допомогою перших сторонніх куків, забезпечуючи точність даних та аналіз клієнтських шляхів.
Invoca
invoca.com
Invoca — це платформа для відстеження та оптимізації бізнес-результатів, яка покращує взаємодію з клієнтами та підвищує ефективність продажів.
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