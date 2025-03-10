Програмне забезпечення атрибуції - Найпопулярніші застосунки

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Компанії використовують програмне забезпечення маркетингової атрибуції, щоб аналізувати, як різноманітні дії, події або точки дотику в процесі пошуку потенційних клієнтів і продажів впливають на загальний успіх їхніх маркетингових і продажних зусиль. Оскільки закритий продаж зазвичай є результатом складної взаємодії багатьох факторів, що відбуваються в дещо непередбачуваній послідовності, визначення ключових факторів успіху може бути складним завданням. Програмне забезпечення маркетингової атрибуції відіграє вирішальну роль у визначенні цінності кожного фактора, який міг вплинути на успіх продажу, на основі його впливу на клієнта або перспективу під час взаємодії з компанією. Діючи як центральний центр, це програмне забезпечення об’єднує дані з різних маркетингових і програмних інструментів, бездоганно інтегруючись із рішеннями, що використовуються відділами продажів, маркетингу чи зв’язків із громадськістю, такими як CRM, автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою, відстеження електронної пошти, формування попиту та продажі засоби аналітики.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Impact
impact.com
Impact — платформа для управління партнерствами, що допомагає компаніям знаходити та управляти різноманітними партнерствами, оптимізуючи їх цінність.
BL.INK
bl.ink
BL.INK - це платформа для скорочення URL та створення QR-кодів з можливістю детального відстеження та управління посиланнями для маркетологів.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
AdRoll
adroll.com
AdRoll - платформа для ретаргетингу, яка допомагає бізнесам оптимізувати рекламу на різних каналах та аналізувати результати кампаній.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale - це система для електронної комерції, що об'єднує дані з різних платформ для спрощення їх аналізу та прийняття рішень.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — платформа оцінювання відвідувачів вебсайтів, що прогнозує ймовірність покупок і майбутній дохід, аналізуючи трафік і потенційних клієнтів.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe - платформа для управління посиланнями, яка дозволяє відстежувати маркетингові зусилля, оптимізувати бюджети та сприяти ретаргетингу.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.
Solitics
solitics.com
Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Attribution
attributionapp.com
Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx - це інструмент для оптимізації реклами на Meta, що включає аналітику, автоматизацію, цільове націлювання та управління оголошеннями.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.app - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати та надсилати emails, SMS, Facebook-повідомлення з аналізом результатів.
CallSource
callsource.com
CallSource - це додаток для відстеження дзвінків і управління лідами, що допомагає бізнесам аналізувати ефективність маркетингових кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.
Fospha
fospha.com
Fospha - платформа для вимірювання ефективності маркетингу, що допомагає бізнесам точно аналізувати та оптимізувати витрати на рекламу.
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics - це аналітичний інструмент для відстеження показників ефективності та аналізу даних бізнесу без необхідності кодування.
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard захищає рекламні кампанії від шахрайського трафіку, фільтруючи його в режимі реального часу для покращення показників ефективності реклами.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.
Cometly
cometly.com
Cometly - це платформа для атрибуції, яка допомагає підприємствам точно визначати ефективність реклами та оптимізувати маркетингові стратегії на основі реальних даних.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx - це платформа, яка допомагає аналізувати ефективність маркетингових витрат і кампаній, пропонуючи моделі атрибуції та звіти з різних каналів.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts - це платформа для відстеження ведучих, що автоматично аналізує ефективність маркетингу через дзвінки, форми, чат та інші канали.
NestAds
nestscale.com
NestAds - інструмент для Shopify, що аналізує дані рекламних кампаній, відстежує подорож клієнтів та оптимізує маркетингові стратегії.
Lifesight
lifesight.io
LifeSight - платформа для аналізу маркетингових даних в реальному часі, що допомагає бізнесам приймати обґрунтовані рішення на основі власних даних.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, хмарна платформа гнучкого маркетингового вимірювання, яка вимірює міжканальну ефективність усіх ваших каналів і реклами – офлайн і онлайн.
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спростити свій стек RevTech, швидше реагувати на зміни на вашому ринку та розширювати операції для досягнення ваших цілей доходу. Команди RevOps таких лідерів галузі, як UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler і Okta, покладаються на Openprise, щоб отримати ефективний і передбачуваний дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.openprisetech.com.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — це маркетингова платформа на основі ШІ, яка надає уніфіковане рішення для атрибуції, прогнозування та планування, щоб допомогти маркетологам B2B стати лідерами доходів. Платформа InfiniGrow допомагає маркетинговим групам B2B SaaS виявляти вплив будь-якої маркетингової діяльності на бізнес, прогнозувати результати будь-якого бюджетного сценарію та постійно досягати своїх ключових показників ефективності шляхом оптимізації розподілу бюджету на найефективніші канали. У сучасному гнучкому маркетинговому ландшафті маркетологи B2B стикаються з дедалі складнішими проблемами, оскільки вони намагаються зробити свій маркетинг більш передбачуваним, вимірним і орієнтованим на дохід. InfiniGrow автоматично консолідує та аналізує ваші маркетингові, продажі та фінансові дані в реальному часі, щоб виявити точний вплив вашої діяльності на бізнес, а також забезпечує чітку видимість і рекомендації на основі ШІ для кращого розподілу вашого бюджету, щоб ви могли постійно досягати своїх KPI.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики та моделями даних, які забезпечують точнішу, стабільнішу та ефективнішу інформацію для бізнесу. За допомогою ChannelMix ви отримаєте повну видимість і контроль над маркетинговими витратами, цілями, рентабельністю інвестицій тощо – без необхідності вчитися створювати запити чи кодувати. - Для ChannelMix не потрібні знання SQL або програмування — наша команда керує та відновлює підключення до даних за вас. Клієнти помітили зменшення часу на підготовку даних для аналізу за допомогою ChannelMix до 90%. - Усі дані зберігаються в спеціальному сховищі даних (Amazon Redshift, Google BigQuery), яким за вас керує команда ChannelMix. Ми знімаємо тягар керування даними з вашої команди. - ChannelMix інтегрується з інструментом BI або візуалізації на ваш вибір: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin тощо. За допомогою наших інформаційних панелей для швидкого запуску ви можете створити та запустити рішення для звітності менш ніж за 3 дні. - Платформа на 100% підтримується командою зі США. Клієнти отримують підтримку з керування обліковим записом і дані з відповіддю в той же день.
Wizaly
wizaly.com
Оптимізуйте рентабельність інвестицій вашого маркетингового комплексу на основі нашого 100% керованого даними перегляду ефективності ваших маркетингових каналів. Розкрийте силу маркетингової аналітики на Wizaly.com: оптимізуйте свої маркетингові кампанії, максимізуйте рентабельність інвестицій і зрозумійте шлях клієнта. Відкрийте для себе корисну інформацію та стратегії на основі даних, які допоможуть розвивати ваш бізнес. Почніть свій шлях до маркетингового успіху вже сьогодні!
Tracify
tracify.ai
Tracify — це спеціалізоване програмне забезпечення для компаній електронної комерції для відстеження та атрибуції всіх ваших маркетингових дій (багатоканальне). Використовуючи революційну технологію відстеження, можна відстежувати користувачів без моделювання або Google Analytics – на 100% відповідає GDPR. Tracify пропонує різноманітні детальні інформаційні панелі, які надають різну інформацію про ефективність кожного каналу (Meta, TikTok, Google, Native, Mail, Influencer), а також цілісно об’єднують усі ці канали та прозоро представляють шлях клієнта.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному часі, органічні рекламні згадки). Veritone Attribute використовує дані з трансльованих оголошень і співвідносить їх з аналітикою веб-сайтів рекламодавців. За допомогою Attribute медіа-мовники можуть продемонструвати свою цифрову цінність для трансляційних кампаній, що призведе до підвищення задоволеності рекламодавців і збільшення прибутку. Швидка статистика — збирайте та переглядайте детальні надійні дані про кампанії майже в режимі реального часу. Гнучке налаштування — налаштовується для кожного клієнта, рекламодавця та кампанії. Висока наочність — інформаційна панель забезпечує просту візуалізацію даних атрибуції, якими можна ділитися. Дізнайтесь більше на https://www.veritone. com/applications/attribute.
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, щоб ваші ідеї були чіткішими. Звичайно, ми робимо атрибуцію, оцінку залученості, аналітику послідовності тощо. Але справжній подарунок, який ми даємо лідерам доходів, — це здатність виявляти проблеми та тенденції раніше, ніж це зробить хтось інший.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — це платформа для спільної роботи з даними для найбільш інноваційних компаній світу. LiveRamp, лідер у сфері конфіденційності споживачів, етики даних і базової ідентичності, встановлює новий стандарт для побудови підключеного погляду клієнтів із неперевершеною чіткістю та контекстом, захищаючи бренд і довіру споживачів. LiveRamp забезпечує гнучкість співпраці незалежно від того, де живуть дані, щоб підтримувати різні сценарії спільного використання даних – всередині організацій, між брендами та в глобальній мережі. Сотні глобальних інноваторів – від культових споживчих брендів і технологічних гігантів до банків, роздрібних торговців і лідерів охорони здоров’я – покладаються на LiveRamp, щоб створити постійну цінність бренду та бізнесу шляхом поглиблення залученості та лояльності клієнтів, активації нових партнерств і максимізації цінності першої сторони даних, залишаючись на передньому краї нових вимог до відповідності та конфіденційності. LiveRamp знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, і має офіси по всьому світу.
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven — аналітична платформа для маркетологів, що об'єднує дані з усіх цифрових каналів для вимірювання та покращення результатів.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy пропонує повноцінні інструменти атрибуції та аналізу продажів, щоб маркетологи могли бачити справжні результати витрат на свої кампанії. Відкрийте для себе хмару дилерського маркетингу, яку використовують такі сучасні маркетологи, як ви.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE — це пакет аналітики, атрибуції та оптимізації для електронної комерції. Це допомагає маркетологам пришвидшити зростання доходів і збільшити маркетинговий прибуток завдяки інтеграції даних і розумінню мультисенсорних шляхів. Використовуючи моделі атрибуції на основі даних, він дозволяє маркетологам виявляти неефективні кампанії, звертатися до каналів із надмірними інвестиціями та перерозподіляти рекламний бюджет для максимізації рентабельності інвестицій. Наші клієнти зазвичай бачать двозначне зростання рентабельності інвестицій після впровадження нашої власної моделі атрибуції на основі ШІ. Roivenue пропонує безкоштовну пробну версію для кожного, хто створює обліковий запис!
Measured
measured.com
AdExchanger визнала технологією вимірювання/аналітики №1 і Digiday нагородила найкращим інструментом атрибуції. Measured допомагає брендам розвиватися, вимірюючи внесок медіа в бажані результати ефективності. Завдяки прозорому експериментальному підходу, який постійно навчається, Measured надає маркетологам постійну корисну інформацію для підвищення ефективності та масштабування медіа для максимального зростання. Експерименти проводяться за допомогою сховища маркетингових даних Measured, яке відповідає принципам конфіденційності. Отримайте маркетингову ефективність до 30%. Завдяки вимірюванню інкрементальності.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox дає змогу маркетологам від запуску до масштабування, допомагаючи їм легко побачити та оцінити ефективність каналу. Ми створили нашу платформу для розумних маркетологів, щоб допомогти їм витрачати, аналізувати, масштабувати, тестувати та рекламувати розумніше. Rockerbox допоможе вам краще оптимізувати канали та припинити витрачати гроші на канали, які не працюють. Ми усуваємо розчарування від створення чистих, практичних даних, даючи вам змогу досягати своїх цілей без потреби в додаткових технічних ресурсах. Жодна методологія не є ідеальною, тому Rockerbox використовує декілька. Ми використовуємо атрибуцію на основі правил, мультитач атрибуцію, гало-аналіз, геоліфт, внутрішньоканальне тестування, інкрементальність і моделювання медіа-міксу, щоб надати вам найбільш повне й точне уявлення про шлях вашого клієнта.
Attribuly
attribuly.com
Точне відстеження конверсій і атрибуція мають вирішальне значення для вашого магазину Shopify. Але рекламні платформи та аналітика часто дають неправильні звіти, що серйозно впливає на ваш розвиток. Attribuly — це єдине власне рішення для файлів cookie від Shopify. Він оновлює ваше відстеження за допомогою інтеграції файлів cookie та даних першої сторони, гарантує, що ви отримуєте точні дані на 99%+ і чіткість усього шляху вашого клієнта. Необхідний атрибут для всіх маркетологів. Ви використовуватимете свої точні дані про клієнтів, щоб зрозуміти процеси купівлі клієнтів, оптимізувати кампанії та збільшити ROAS на 20%. - Наскрізний шлях клієнта в реальному часі - Атрибуція для реклами, впливових осіб, афілійованих осіб, соціальних мереж, звичайного пошуку та будь-яких кампаній. - Автоматизація реклами - Відстеження на стороні сервера
Invoca
invoca.com
Invoca — це платформа для отримання прибутку, яка об’єднує команди маркетингу та продажів, щоб допомогти їм відстежувати й оптимізувати шлях до покупки, щоб збільшити дохід. Використовуючи комплексну платформу отримання прибутку з глибокою інтеграцією з провідними технологічними платформами, команди з доходів можуть краще пов’язувати свої оплачені медіа-інвестиції безпосередньо з доходом, покращувати цифрову взаємодію та забезпечувати найкращий досвід покупців для збільшення продажів. Завдяки Invoca провідні споживчі бренди, зокрема AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha та Verizon, отримують неймовірні результати на основі незаперечних даних. Invoca залучила 184 мільйони доларів США від провідних венчурних капіталістів, зокрема Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнери з розвитку та Salesforce Ventures. Invoca допомагає компаніям збільшити доходи, відкриваючи нові дані від дзвінків, щоб вони могли залучати та утримувати більше клієнтів за менші гроші. Завдяки платформі отримання прибутку Invoca компанії досягають неймовірних результатів: * Маркетингові групи, як-от команда Rogers Communications, підвищують якість потенційних клієнтів і знижують витрати на придбання на 82% * Контакт-центри, такі як у MoneySolver, підвищують продуктивність агентів і коефіцієнти конверсії на 100% * Підприємства з кількома локаціями, такі як Renewal by Andersen, збільшують кількість зустрічей, призначених по телефону, майже на 50%
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