Програмне забезпечення атрибуції - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптивні шаблони або виберіть один із 100 готових шаблонів. Будьте на крок попереду та використовуйте персоналізацію, динамічний вміст, щоб виділятися у вхідних поштових скриньках клієнтів. Використовуйте наші розширені параметри сегментації, щоб налаштувати вміст і реагувати на поведінку ваших клієнтів. Крім того, розширюйте свою базу даних за допомогою форм реєстрації та рекламних оголошень Facebook. Удосконалюйтеся за допомогою вичерпних звітів. Ми пропонуємо дані про OR, CTR, відмову та відмову від підписки або скарги на спам. Крім того, слідкуйте за коефіцієнтом конверсії, доходом, активністю кожного контакту, картою кліків, відкриттями на комп’ютері та мобільному пристрої, поштовими клієнтами та багатьма іншими корисними статистичними даними. Скористайтеся перевагами нашого простого конструктора автоматизації та дозвольте автоматизації працювати на вас. Використовуйте шаблони найпопулярніших автоматизацій - вітальна серія, знижка на першу покупку, автоматизація дня народження, покинутий кошик, винагорода за покупку, завантаження електронної книги тощо. Отримуйте дані прямо зі свого магазину за допомогою інтеграції – ми пропонуємо Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API тощо. Спробуйте електронну пошту з нашою місячною безкоштовною пробною версією, щоб переконатися самі! Ми зробили надсилання інформаційних бюлетенів і спілкування з вашими клієнтами легкими та доступними лише за кілька кроків. Наша підтримка безкоштовна для всіх користувачів. Ми завжди готові до вас за адресою [email protected] Наші платні плани починаються від 5 євро на місяць.